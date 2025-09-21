https://sarabic.ae/20250921/طلاء-شفاف-يحول-النوافذ-إلى-مولدات-غير-مرئية-للطاقة-الشمسية-1105102707.html
طلاء شفاف يحول النوافذ إلى مولدات غير مرئية للطاقة الشمسية
طور علماء طلاء شفافا رائدا يحول النوافذ إلى ألواح شمسية بشكل غير مرئي، يتيح هذا الابتكار للمباني توليد طاقة نظيفة دون التأثير على مظهرها أو ضوئها الطبيعي.
على عكس الألواح الشمسية التقليدية الضخمة، تسخر هذه الطبقة الشفافة ضوء الشمس عن طريق امتصاص موجات الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء غير المرئية، والتي لا تدركها العين البشرية.يحتوي الطلاء على مواد كهروضوئية متطورة مدمجة في طبقة رقيقة تلتصق بسلاسة بالأسطح الزجاجية، مما يتيح تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء نظيفة مع السماح بمرور الضوء المرئي، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".يتغلب هذا الحل على التحديات الرئيسية لتكنولوجيا الطاقة الشمسية التقليدية من خلال الحفاظ على الضوء الطبيعي، والمظهر المعماري، وعدم الحاجة إلى مساحة إضافية أو تغييرات هيكلية.علاوة على ذلك، صمم الطلاء ليكون متينا ومقاوما للعوامل الجوية، مما يضمن استخدامه طويل الأمد في بيئات متنوعة.تمهد هذه التقنية الطريق لاعتماد واسع النطاق للطاقة الشمسية في المناطق الحضرية والسكنية، ما يدعم أهداف المناخ العالمية مع الحفاظ على الجماليات الطبيعية والضوء.
طور علماء طلاء شفافا رائدا يحول النوافذ إلى ألواح شمسية بشكل غير مرئي، يتيح هذا الابتكار للمباني توليد طاقة نظيفة دون التأثير على مظهرها أو ضوئها الطبيعي.
على عكس الألواح الشمسية التقليدية الضخمة، تسخر هذه الطبقة الشفافة ضوء الشمس عن طريق امتصاص موجات الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء غير المرئية، والتي لا تدركها العين البشرية.
يحتوي الطلاء على مواد كهروضوئية متطورة مدمجة في طبقة رقيقة تلتصق بسلاسة بالأسطح الزجاجية، مما يتيح تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء نظيفة مع السماح بمرور الضوء المرئي، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت
هذا يعني أن المباني والمنازل والمركبات، وحتى ناطحات السحاب، يمكنها توليد طاقة متجددة ببساطة عن طريق تجهيز نوافذها الحالية بهذا الطلاء المبتكر.
يتغلب هذا الحل على التحديات الرئيسية لتكنولوجيا الطاقة الشمسية التقليدية من خلال الحفاظ على الضوء الطبيعي، والمظهر المعماري، وعدم الحاجة إلى مساحة إضافية أو تغييرات هيكلية.
علاوة على ذلك، صمم الطلاء ليكون متينا ومقاوما للعوامل الجوية، مما يضمن استخدامه طويل الأمد في بيئات متنوعة.
يقدم هذا الابتكار خطوات عملية لتحويل الأسطح غير المرئية إلى مصادر طاقة متجددة قوية، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويسرع جهود الحد من البصمة الكربونية.
تمهد هذه التقنية الطريق لاعتماد واسع النطاق للطاقة الشمسية في المناطق الحضرية والسكنية، ما يدعم أهداف المناخ العالمية مع الحفاظ على الجماليات الطبيعية والضوء.