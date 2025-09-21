عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
طلاء شفاف يحول النوافذ إلى مولدات غير مرئية للطاقة الشمسية
طلاء شفاف يحول النوافذ إلى مولدات غير مرئية للطاقة الشمسية
طور علماء طلاء شفافا رائدا يحول النوافذ إلى ألواح شمسية بشكل غير مرئي، يتيح هذا الابتكار للمباني توليد طاقة نظيفة دون التأثير على مظهرها أو ضوئها الطبيعي. 21.09.2025
مجتمع
العالم
علوم
دراسات
الطاقة الشمسية
المباني المرتفعة
على عكس الألواح الشمسية التقليدية الضخمة، تسخر هذه الطبقة الشفافة ضوء الشمس عن طريق امتصاص موجات الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء غير المرئية، والتي لا تدركها العين البشرية.يحتوي الطلاء على مواد كهروضوئية متطورة مدمجة في طبقة رقيقة تلتصق بسلاسة بالأسطح الزجاجية، مما يتيح تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء نظيفة مع السماح بمرور الضوء المرئي، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".يتغلب هذا الحل على التحديات الرئيسية لتكنولوجيا الطاقة الشمسية التقليدية من خلال الحفاظ على الضوء الطبيعي، والمظهر المعماري، وعدم الحاجة إلى مساحة إضافية أو تغييرات هيكلية.علاوة على ذلك، صمم الطلاء ليكون متينا ومقاوما للعوامل الجوية، مما يضمن استخدامه طويل الأمد في بيئات متنوعة.تمهد هذه التقنية الطريق لاعتماد واسع النطاق للطاقة الشمسية في المناطق الحضرية والسكنية، ما يدعم أهداف المناخ العالمية مع الحفاظ على الجماليات الطبيعية والضوء."يغير بطاريته بنفسه"... الصين تكشف عن أول روبوت "بشري" في العالم... فيديوالألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
https://sarabic.ae/20250920/هل-أصبح-المشي-والركض-مصدرا-نظيفا-للطاقة--1105073605.html
https://sarabic.ae/20250823/علماء-يبتكرون-خلايا-شمسية-صغيرة-تعمل-بالإضاءة-الداخلية-1104073349.html
طور علماء طلاء شفافا رائدا يحول النوافذ إلى ألواح شمسية بشكل غير مرئي، يتيح هذا الابتكار للمباني توليد طاقة نظيفة دون التأثير على مظهرها أو ضوئها الطبيعي.
على عكس الألواح الشمسية التقليدية الضخمة، تسخر هذه الطبقة الشفافة ضوء الشمس عن طريق امتصاص موجات الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء غير المرئية، والتي لا تدركها العين البشرية.
يحتوي الطلاء على مواد كهروضوئية متطورة مدمجة في طبقة رقيقة تلتصق بسلاسة بالأسطح الزجاجية، مما يتيح تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء نظيفة مع السماح بمرور الضوء المرئي، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".
هذا يعني أن المباني والمنازل والمركبات، وحتى ناطحات السحاب، يمكنها توليد طاقة متجددة ببساطة عن طريق تجهيز نوافذها الحالية بهذا الطلاء المبتكر.
المشي على الأرصفة المولدة للطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
مجتمع
هل أصبح المشي والركض مصدرا نظيفا للطاقة؟
أمس, 17:45 GMT
يتغلب هذا الحل على التحديات الرئيسية لتكنولوجيا الطاقة الشمسية التقليدية من خلال الحفاظ على الضوء الطبيعي، والمظهر المعماري، وعدم الحاجة إلى مساحة إضافية أو تغييرات هيكلية.
علاوة على ذلك، صمم الطلاء ليكون متينا ومقاوما للعوامل الجوية، مما يضمن استخدامه طويل الأمد في بيئات متنوعة.
يقدم هذا الابتكار خطوات عملية لتحويل الأسطح غير المرئية إلى مصادر طاقة متجددة قوية، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويسرع جهود الحد من البصمة الكربونية.
نماذج أولية من الخلايا الكهروضوئية من البيروفسكايت في مختبر جامعة ميسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
علماء يبتكرون خلايا شمسية صغيرة تعمل بالإضاءة الداخلية
23 أغسطس, 20:56 GMT
تمهد هذه التقنية الطريق لاعتماد واسع النطاق للطاقة الشمسية في المناطق الحضرية والسكنية، ما يدعم أهداف المناخ العالمية مع الحفاظ على الجماليات الطبيعية والضوء.
"يغير بطاريته بنفسه"... الصين تكشف عن أول روبوت "بشري" في العالم... فيديو
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
