هل أصبح المشي والركض مصدرا نظيفا للطاقة؟

كشف مقال حديث عن تقنية رائدة تمكن الأرصفة من التقاط الطاقة الحركية من خطوات الأقدام، وتحوبلها إلى طاقة كهربائية متجددة. 20.09.2025, سبوتنيك عربي

تستكشف المدن حول العالم سبلا مبتكرة لتسخير الطاقة المتجددة بما يتجاوز المصادر التقليدية كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.من بين الابتكارات الناشئة الأرصفة المولدة للطاقة، التي تحول مجرد المشي أو الركض إلى كهرباء قابلة للاستخدام، حسب ماورد في موقع "وايرد" ونورد أهم ماجاء حوله.يعتمد توليد الطاقة الكهروضغطية على مواد تنتج شحنة كهربائية عند الضغط عليها ميكانيكيا، تدمج هذه المواد مع بعض أنواع السيراميك أو البوليمرات، تحت سطح بلاط الأرصفة.عندما يخطو المشاة على هذه البلاطات، يتم الضغط على العناصر الكهروضغطية، لتتولد دفعات صغيرة من الكهرباء.لذلك، تعد هذه التركيبات الأنسب للمناطق ذات حركة المشاة الكثيفة، مثل ساحات المدن المزدحمة ومحطات القطارات والمناطق التجارية.التكلفة الأولية لتركيب مثل هذه الأنظمة مرتفعة حاليا، كما أن الضغط الميكانيكي الناتج عن حركة المشاة المستمرة يتطلب مكونات متينة وصيانة دورية لضمان طول عمرها.علاوة على ذلك، يشجع دمج هذه التقنية في الأماكن العامة على مشاركة المجتمع في استخدام الطاقة النظيفة، ويزيد الوعي بممارسات الاستدامة المبتكرة.تقدم هذه الأرصفة طريقة إبداعية وتفاعلية لتزويد أجزاء من مدننا بالطاقة، مع جعل المشي اليومي فعلا صديقا للبيئة، على الرغم من أنها لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن هذه التقنية لديها القدرة على إعادة صياغة نظرتنا إلى الطاقة والتصميم الحضري في السنوات القادمة.دراسة: 8 خطوات طبيعية لخفض الكولسترول في 30 يومادراسة تكشف رابطا بين صدمات الطفولة ومشاكل الصحة النفسية

