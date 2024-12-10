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https://sarabic.ae/20241210/5-إجراءات-تجعل-رياضة-المشي-مفيدة-جدا-لصحتك-1095661156.html
5 إجراءات تجعل رياضة المشي مفيدة جدا لصحتك
5 إجراءات تجعل رياضة المشي مفيدة جدا لصحتك
سبوتنيك عربي
يمكن أن يوفر المشي السريع، لمدة عشر دقائق يوميًا، يمكن أن يوفر مجموعة من الفوائد الصحية، كتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T12:55+0000
2024-12-10T12:55+0000
مجتمع
الصحة
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ومن خلال إجراء بعض التغييرات الصغيرة على طريقة مشيك، يمكنك تحويل هذا النشاط اليومي البسيط، مما يجعله أكثر فائدة لصحتك.وحسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت"، يمكن الحصول على المزيد من الفوائد من المشي، عن طريق اتباع خمس طرق.1. تنويع السرعاتإحدى الطرق لتعزيز فوائد المشي هي تغيير السرعة، فبدلاً من الحفاظ على وتيرة ثابتة، حاول دمج فترات من المشي السريع تليها فترات أبطأ.إضافة لذلك، فإن المشي المتقطع يؤدي أيضًا، إلى انخفاض في دهون الجسم وتحسين القدرة البدنية بشكل عام.2. زيادة السرعةالمشي بشكل أسرع لا يجعلك تصل إلى وجهتك في وقت أقرب فحسب، بل يوفر أيضًا فوائد صحية أكبر.وجدت البيانات التي تم تحليلها من أكثر من 50000 شخص أن السرعة التي لا تقل عن خمسة كيلومترات في الساعة، كانت مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب، بما في ذلك انخفاض كبير في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.3. أضف بعض الوزنقد يؤدي حمل وزن إضافي أثناء المشي، إلى زيادة حدة التمرين، حيث أنك تجبر عضلاتك على العمل بجهد أكبر، مما يعزز القوة ويحرق المزيد من السعرات الحرارية.وأضاف المقال أنه "إذا كنت حريصًا على تجربة ذلك، فمن المهم أن تبدأ بوزن خفيف لتجنب الإجهاد أو الإصابة، ومن الناحية المثالية، يجب أن تبدأ بسترة أو حقيبة ظهر تشكل حوالي 5% من وزن الجسم".4. دمج التلال أو السلالميمكن أن يحدث إضافة المنحدرات إلى المشي فرقًا كبيرًا.يعمل المشي صعودًا أو صعود السلالم، على إشراك مجموعات عضلية مختلفة، وخاصة في ساقيك وأردافك مقارنة بالمشي على أرض مستوية.بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي في اتجاه منحدر عند العودة يحسن أيضًا من وظيفة العضلات والتوازن.5. مارس المشي اليقظلا يفيد المشي صحتك الجسدية فحسب، بل يمكنه أيضًا تحسين صحتك العقلية.المشي اليقظ، هو إحدى الطرق للقيام بذلك، يتضمن ذلك الانتباه عن كثب إلى تحركاتك وتنفسك ومحيطك، أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين مارسوا المشي اليقظ بانتظام لمدة شهر، شهدوا انخفاضًا في مستويات التوتر لديهم، بالإضافة إلى تحسن الحالة المزاجية والصحة العقلية بشكل عام.لتجربة المشي اليقظ، ابدأ بالتركيز على أحاسيس كل خطوة وإيقاع أنفاسك، والمناظر والأصوات من حولك، هذا لا يعزز صحتك العقلية فحسب، بل يمكن أن يجعل نزهاتك أكثر متعة.دراسة تكشف عن علاقة الدهون بمرض ألزهايمر"حنين إلى السمنة"... الدهون التي في جسمك لديها ذكريات من الماضي
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الصحة
الصحة

5 إجراءات تجعل رياضة المشي مفيدة جدا لصحتك

12:55 GMT 10.12.2024
© AFP 2023 / SPENCER PLATTفتاة تمارس رياضة المشي
فتاة تمارس رياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© AFP 2023 / SPENCER PLATT
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يمكن أن يوفر المشي السريع، لمدة عشر دقائق يوميًا، يمكن أن يوفر مجموعة من الفوائد الصحية، كتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والعديد من أنواع السرطان.
ومن خلال إجراء بعض التغييرات الصغيرة على طريقة مشيك، يمكنك تحويل هذا النشاط اليومي البسيط، مما يجعله أكثر فائدة لصحتك.
وحسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت"، يمكن الحصول على المزيد من الفوائد من المشي، عن طريق اتباع خمس طرق.

1. تنويع السرعات

إحدى الطرق لتعزيز فوائد المشي هي تغيير السرعة، فبدلاً من الحفاظ على وتيرة ثابتة، حاول دمج فترات من المشي السريع تليها فترات أبطأ.
ويمكن لهذه التقنية، المعروفة باسم المشي المتقطع، تحسين اللياقة القلبية الوعائية بشكل أكثر فعالية من المشي بسرعة ثابتة.
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إضافة لذلك، فإن المشي المتقطع يؤدي أيضًا، إلى انخفاض في دهون الجسم وتحسين القدرة البدنية بشكل عام.

2. زيادة السرعة

المشي بشكل أسرع لا يجعلك تصل إلى وجهتك في وقت أقرب فحسب، بل يوفر أيضًا فوائد صحية أكبر.
وجدت البيانات التي تم تحليلها من أكثر من 50000 شخص أن السرعة التي لا تقل عن خمسة كيلومترات في الساعة، كانت مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب، بما في ذلك انخفاض كبير في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.
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أظهر الباحثون أيضًا أن زيادة سرعة المشي يمكن أن يحسن صحة القلب ويساعد في إدارة الوزن.

3. أضف بعض الوزن

قد يؤدي حمل وزن إضافي أثناء المشي، إلى زيادة حدة التمرين، حيث أنك تجبر عضلاتك على العمل بجهد أكبر، مما يعزز القوة ويحرق المزيد من السعرات الحرارية.
وأضاف المقال أنه "إذا كنت حريصًا على تجربة ذلك، فمن المهم أن تبدأ بوزن خفيف لتجنب الإجهاد أو الإصابة، ومن الناحية المثالية، يجب أن تبدأ بسترة أو حقيبة ظهر تشكل حوالي 5% من وزن الجسم".

4. دمج التلال أو السلالم

يمكن أن يحدث إضافة المنحدرات إلى المشي فرقًا كبيرًا.
يعمل المشي صعودًا أو صعود السلالم، على إشراك مجموعات عضلية مختلفة، وخاصة في ساقيك وأردافك مقارنة بالمشي على أرض مستوية.
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هذا لا يزيد من القوة فحسب، بل يحرق أيضًا المزيد من السعرات الحرارية لأن المشي صعودًا يزيد من شدة التمرين - دون الحاجة إلى المشي بشكل أسرع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي في اتجاه منحدر عند العودة يحسن أيضًا من وظيفة العضلات والتوازن.

5. مارس المشي اليقظ

لا يفيد المشي صحتك الجسدية فحسب، بل يمكنه أيضًا تحسين صحتك العقلية.
المشي اليقظ، هو إحدى الطرق للقيام بذلك، يتضمن ذلك الانتباه عن كثب إلى تحركاتك وتنفسك ومحيطك، أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين مارسوا المشي اليقظ بانتظام لمدة شهر، شهدوا انخفاضًا في مستويات التوتر لديهم، بالإضافة إلى تحسن الحالة المزاجية والصحة العقلية بشكل عام.
لتجربة المشي اليقظ، ابدأ بالتركيز على أحاسيس كل خطوة وإيقاع أنفاسك، والمناظر والأصوات من حولك، هذا لا يعزز صحتك العقلية فحسب، بل يمكن أن يجعل نزهاتك أكثر متعة.
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