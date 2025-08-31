https://sarabic.ae/20250831/دراسة-تكشف-رابطا-بين-صدمات-الطفولة-ومشاكل-الصحة-النفسية-والألم-في-مراحل-الحياة-اللاحقة-1104356550.html
دراسة تكشف رابطا بين صدمات الطفولة ومشاكل الصحة النفسية والألم في مراحل الحياة اللاحقة
دراسة تكشف رابطا بين صدمات الطفولة ومشاكل الصحة النفسية والألم في مراحل الحياة اللاحقة
سبوتنيك عربي
كشف بحث جديد من "جامعة أبردين" عن ارتباط غيرعشوائي بين الصدمات في مرحلة الطفولة وخطر الإصابة بجميع الحالات الصحية لاحقا، وأن النساء أكثر تأثرا من الرجال.
قام فريق من العلماء من الجامعة بتحليل بيانات أكثر من 16,000 شخص ولدوا في عام 1958، وتابعوهم حتى بلوغهم سن الرشد لفهم مدى تأثير تجارب الطفولة الصعبة على الصحة في سن الخمسين.حيث درسوا 14 نوعا من تجارب الطفولة السلبية، بما في ذلك الإساءة والإهمال والصراع الأسري والتنمر والصعوبات المالية وأمراض الأسرة، وفق ماجاء في صحيفة "medicalxpress" حول الدراسة.وكان الألم الشديد وضعف الصحة النفسية الأكثر ارتباطا لدى كلا الجنسين، بينما ارتبطت مشاكل الجهاز الهضمي والربو والتهاب الشعب الهوائية لدى النساء أيضا بصدمات الطفولة، وفقا لنتائج الاختبار.تبرز النتائج أهمية الوقاية من صدمات الطفولة وتقديم الدعم المُبكر للأسر المُعرضة للخطر.وفي المستقبل، قد يساعد فحص التجارب السلبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتدخلات الموجهة للأفراد المعرضين للخطر، على تخفيف عبء الألم المزمن، واعتلال الصحة النفسية، وغيرها من النتائج الصحية السيئة.وقد تكون هناك أيضا حاجة إلى نهج مصممة خصيصا تراعي الفروق بين الجنسين في نقاط الضعف المرتبطة بالتجارب السلبية في الطفولة، ويتطلب ذلك استثمارا جريئا في رعاية محلية وشخصية، ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأطفال.تأثيرات علاجية للنبضات والنغمات الصوتية على الدماغ وحالة المزاجدراسة توضح العلاقة بين الروائح العطرية وتعزيز صحة الدماغ
قام فريق من العلماء من الجامعة بتحليل بيانات أكثر من 16,000 شخص ولدوا في عام 1958، وتابعوهم حتى بلوغهم سن الرشد لفهم مدى تأثير تجارب الطفولة الصعبة على الصحة في سن الخمسين.
حيث درسوا 14 نوعا من تجارب الطفولة السلبية، بما في ذلك الإساءة والإهمال والصراع الأسري والتنمر والصعوبات المالية وأمراض الأسرة، وفق ماجاء في صحيفة "medicalxpress"
حول الدراسة.
ووجد الباحثون، ولأول مرة، أن مشاكل الصحة النفسية والألم الشديد لهما أقوى الروابط مع صدمات الطفولة، وكان البالغون الذين عانوا من شدائد الطفولة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والألم المزمن في سن الخمسين، ووجد الفريق أيضا أنه كلما زادت الصدمات التي تعرضوا لها، زاد تأثيرها على الصحة.
وكان الألم الشديد وضعف الصحة النفسية الأكثر ارتباطا لدى كلا الجنسين، بينما ارتبطت مشاكل الجهاز الهضمي والربو والتهاب الشعب الهوائية لدى النساء أيضا بصدمات الطفولة، وفقا لنتائج الاختبار.
تبرز النتائج أهمية الوقاية من صدمات الطفولة وتقديم الدعم المُبكر للأسر المُعرضة للخطر.
وفي المستقبل، قد يساعد فحص التجارب السلبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتدخلات الموجهة للأفراد المعرضين للخطر، على تخفيف عبء الألم المزمن، واعتلال الصحة النفسية، وغيرها من النتائج الصحية السيئة.
وقد تكون هناك أيضا حاجة إلى نهج مصممة خصيصا تراعي الفروق بين الجنسين في نقاط الضعف المرتبطة بالتجارب السلبية في الطفولة، ويتطلب ذلك استثمارا جريئا في رعاية محلية وشخصية، ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأطفال.