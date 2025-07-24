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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250724/دراسة-تكشف-فوائد-المشي-7000-خطوة-يوميا-1102994375.html
دراسة تكشف فوائد المشي 7000 خطوة يوميا
دراسة تكشف فوائد المشي 7000 خطوة يوميا
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية واسعة النطاق، شملت تحليل 57 دراسة أجريت على 160 ألف شخص، أن المشي 7000 خطوة يوميا يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان،... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
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الدراسة، التي نُشرت اليوم الخميس في مجلة "لانسيت بابليك هيلث"، تعد الأكثر شمولا حتى الآن في تقييم فوائد المشي.وخلافا للهدف الشائع المتمثل في المشي 10 آلاف خطوة يوميا، والذي نشأ من حملة تسويقية يابانية في ستينيات القرن العشرين، وليس من أساس علمي، أظهرت الدراسة أن الوصول إلى 7000 خطوة يوميا يحقق فوائد صحية كبيرة، إذ تبين أن هذا العدد من الخطوات يقلل من مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى النصف مقارنة بالمشي 2000 خطوة فقط.وأوضحت الدراسة أن المشي 7000 خطوة يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة 38%، والاكتئاب بنسبة 22%، والسكري بنسبة 14%، مع وجود أدلة تشير إلى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وإن كانت أقل قوة.وأشار ديمبسي إلى أن "7000 خطوة تعادل تقريبا ساعة من المشي يوميا، مع تفاوت السرعة بين الأفراد". ونصح الأشخاص القادرين على تجاوز هذا العدد بالاستمرار، بينما شجع من يجدون صعوبة في الوصول إليه على زيادة خطواتهم تدريجيا. وقال ديمبسي: "إذا كنت تمشي 2000 إلى 3000 خطوة يوميا، حاول إضافة 1000 خطوة إضافية، أي ما يعادل 10 إلى 15 دقيقة من المشي الخفيف موزعة على اليوم".وتتماشى هذه النتائج مع توصيات منظمة الصحة العالمية، التي تنص على ممارسة 150 دقيقة أسبوعيا على الأقل من النشاط البدني المعتدل إلى الشديد.
https://sarabic.ae/20250515/دراسة-المشي-اليومي-يخفض-خطر-الإصابة-بـ13-نوعا-من-السرطان-1100550922.html
https://sarabic.ae/20241210/5-إجراءات-تجعل-رياضة-المشي-مفيدة-جدا-لصحتك-1095661156.html
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منوعات, الأخبار

دراسة تكشف فوائد المشي 7000 خطوة يوميا

13:00 GMT 24.07.2025
© Photo / unsplash/ Tegan Mierleرياضة المشي
رياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Photo / unsplash/ Tegan Mierle
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حصري
كشفت دراسة علمية واسعة النطاق، شملت تحليل 57 دراسة أجريت على 160 ألف شخص، أن المشي 7000 خطوة يوميا يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، السكري، والخرف.
الدراسة، التي نُشرت اليوم الخميس في مجلة "لانسيت بابليك هيلثتعد الأكثر شمولا حتى الآن في تقييم فوائد المشي.
وخلافا للهدف الشائع المتمثل في المشي 10 آلاف خطوة يوميا، والذي نشأ من حملة تسويقية يابانية في ستينيات القرن العشرين، وليس من أساس علمي، أظهرت الدراسة أن الوصول إلى 7000 خطوة يوميا يحقق فوائد صحية كبيرة، إذ تبين أن هذا العدد من الخطوات يقلل من مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى النصف مقارنة بالمشي 2000 خطوة فقط.
المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
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دراسة: المشي اليومي يخفض خطر الإصابة بـ13 نوعا من السرطان
15 مايو, 05:17 GMT
وأوضحت الدراسة أن المشي 7000 خطوة يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة 38%، والاكتئاب بنسبة 22%، والسكري بنسبة 14%، مع وجود أدلة تشير إلى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وإن كانت أقل قوة.

وأكد الباحث الطبي في جامعة كامبريدج بادي ديمبسي، أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن "الفوائد الصحية الكبيرة تتحقق عند الوصول إلى 7000 خطوة، وتميل بعدها إلى الاستقرار".

وأشار ديمبسي إلى أن "7000 خطوة تعادل تقريبا ساعة من المشي يوميا، مع تفاوت السرعة بين الأفراد". ونصح الأشخاص القادرين على تجاوز هذا العدد بالاستمرار، بينما شجع من يجدون صعوبة في الوصول إليه على زيادة خطواتهم تدريجيا.
فتاة تمارس رياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
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10 ديسمبر 2024, 12:55 GMT
وقال ديمبسي: "إذا كنت تمشي 2000 إلى 3000 خطوة يوميا، حاول إضافة 1000 خطوة إضافية، أي ما يعادل 10 إلى 15 دقيقة من المشي الخفيف موزعة على اليوم".

ودعا ديمبسي، حملات التوعية الصحية إلى التركيز على أهمية أي زيادة في النشاط البدني، حتى لو كانت محدودة، بدلاً من السعي لتحقيق "الكمال".

وتتماشى هذه النتائج مع توصيات منظمة الصحة العالمية، التي تنص على ممارسة 150 دقيقة أسبوعيا على الأقل من النشاط البدني المعتدل إلى الشديد.
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