https://sarabic.ae/20250724/دراسة-تكشف-فوائد-المشي-7000-خطوة-يوميا-1102994375.html

دراسة تكشف فوائد المشي 7000 خطوة يوميا

دراسة تكشف فوائد المشي 7000 خطوة يوميا

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية واسعة النطاق، شملت تحليل 57 دراسة أجريت على 160 ألف شخص، أن المشي 7000 خطوة يوميا يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان،... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T13:00+0000

2025-07-24T13:00+0000

2025-07-24T13:00+0000

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الدراسة، التي نُشرت اليوم الخميس في مجلة "لانسيت بابليك هيلث"، تعد الأكثر شمولا حتى الآن في تقييم فوائد المشي.وخلافا للهدف الشائع المتمثل في المشي 10 آلاف خطوة يوميا، والذي نشأ من حملة تسويقية يابانية في ستينيات القرن العشرين، وليس من أساس علمي، أظهرت الدراسة أن الوصول إلى 7000 خطوة يوميا يحقق فوائد صحية كبيرة، إذ تبين أن هذا العدد من الخطوات يقلل من مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى النصف مقارنة بالمشي 2000 خطوة فقط.وأوضحت الدراسة أن المشي 7000 خطوة يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة 38%، والاكتئاب بنسبة 22%، والسكري بنسبة 14%، مع وجود أدلة تشير إلى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وإن كانت أقل قوة.وأشار ديمبسي إلى أن "7000 خطوة تعادل تقريبا ساعة من المشي يوميا، مع تفاوت السرعة بين الأفراد". ونصح الأشخاص القادرين على تجاوز هذا العدد بالاستمرار، بينما شجع من يجدون صعوبة في الوصول إليه على زيادة خطواتهم تدريجيا. وقال ديمبسي: "إذا كنت تمشي 2000 إلى 3000 خطوة يوميا، حاول إضافة 1000 خطوة إضافية، أي ما يعادل 10 إلى 15 دقيقة من المشي الخفيف موزعة على اليوم".وتتماشى هذه النتائج مع توصيات منظمة الصحة العالمية، التي تنص على ممارسة 150 دقيقة أسبوعيا على الأقل من النشاط البدني المعتدل إلى الشديد.

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