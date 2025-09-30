https://sarabic.ae/20250930/الجزائر-تستعد-لإصدار-أول-صكوك-في-تاريخها-خبراء-يوضحون-الأهداف-والتفاصيل-1105474905.html

الجزائر تستعد لإصدار أول "صكوك" في تاريخها… خبراء يوضحون الأهداف والتفاصيل

الجزائر تستعد لإصدار أول "صكوك" في تاريخها… خبراء يوضحون الأهداف والتفاصيل

سبوتنيك عربي

تستعد الجزائر لإصدار صكوك إسلامية سيادية بقيمة تقارب 2.3 مليار دولار، ابتداءً من 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر. 30.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-30T19:41+0000

2025-09-30T19:41+0000

2025-09-30T19:41+0000

الجزائر

العالم العربي

صكوك إسلامية

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093691120_0:924:1837:1957_1920x0_80_0_0_fd74f00ff16209f49b2d45e918e1174d.jpg

وفق الخبراء، فإن الاكتتاب رغم قيمته الكبيرة لا يسد سوى نسبة ضعيفة من عجز الميزانية، غير أنه يوجّه إلى قطاعات مهمة.في الإطار، قال الخبير الاقتصادي الجزائري هواري تغرسي، إن "الصكوك (وخاصة صكوك الإجارة التي اعتمدتها الجزائر) هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة تمثل حصة في أصل منتج أو عقد إيجار بدلًا من دين بفائدة".وأضاف تغرسي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الحكومة أدرجت صلاحية إصدار صكوك سيادية في قانون المالية 2025، ووضعت أطرًا وتنظيمات رسمية لإصدارها، وتم الحديث عن إصدار أولي كبير اقتراح إجمالي يصل إلى ~269 مليار دينار جزائري، أي اكثر من ملياري دولار".وأشار إلى أنه "يمكن تصميم شرائح تجزئة (فئات صغيرة للمواطنين) لتشجيع المدخرات الأسرية والاقتصاد الموازي على الانتقال إلى قنوات رسمية. وكونها أداة حكومية، تمنح ثقة أعلى مقارنة ببعض أدوات القطاع الخاص، خصوصًا إذا رافقها ضمانات واضحة ومشاريع منتجة".وحول استقطاب أموال السوق الموازية، قال تغرسي: "السوق الموازية غالبًا لديها سيولة نقدية كبيرة وغير مهيكلة. عرض صكوك بفئات تجزئة، توزيع عبر النوافذ البنكية الإسلامية، وكذا حوافز ضريبية مؤقتة، يجعل تحويل هذه السيولة إلى صكوك أمرًا جذابًا".وأردف: "كما الإعلان عن مشاريع محددة ومربوطة بالعائد (مثل بنى تحتية مولّدة للدخل)، والامتثال الصارم للشفافية والحوكمة، يقلل من تردد المستثمر غير الرسمي".وأضاف: "كما أن استخدامها لتمويل مشاريع منتجة ستزيد استثمارات القطاع الخاص (crowding-in)، توفر وظائف، وتدعم سلسلة القيمة المحلية، كونها ممكنة الإصدار بالعملة المحلية (الدينار) يقلل مخاطر العملة ويشجّع المشاركة المحلية".وحول المخاطر والقيود الأساسية التي يجب مراقبتها، قال تغرسي: "سوق رأس مال ضحل، قد تواجه صعوبات في امتصاص إصدارات كبيرة بدون برامج ترويجية وبنية سوقية منظمة".الشفافية والحوكمة: حيث أن مخاطرة استغلال العوائد في نفقات جارية تقلل ثقة المستثمر".التسعير والسيولة: حاجة لآليات تداول ثانوية (بورصة أو سوق ثانوي) لتوفير سيولة وقيمة عادلة.مخاطر سياسية تتعلق بالتصنيف الائتماني: حيث أن تصنيفات الدولة تؤثر مباشرة على تكلفة الإصدار وجاذبيته للمستثمرين الأجانب.مخاطر نظم مصرفية: إذا لم تكن هناك بنوك إسلامية أو نوافذ كافية، فالبلد يعتمد على بنوك تقليدية مما يبطئ التوزيع.وبشأن التوصيات العملية (القابلة للتطبيق الآن)، أوضح أنها تتضمن 10 نقاط أساسية1. إصدار مرحلي: ابدأ بإصدار بسيط بفئات صغيرة (~فئات تجزئية) لقياس الطلب المحلي.2. تحديد غرض واضح لكل إصدار: ربط الصكوك بمشروع بنائي مولِّد للدخل مع تقارير ربع سنوية عن الأداء.3. حوافز مؤقتة: إعفاءات ضريبية أو تسهيلات تسجيل لجذب السيولة الموازيّة في الإصدارات الأولى. (هناك سابقة في نصوص تنظيمية تشير لإعفاءات مقترحة). 4. نوافذ توزيع: استخدام كل من البنوك التقليدية (نوافذ إسلامية) وبنوك إسلامية ومؤسسات مالية غير مصرفية لتوسيع القاعدة.5. تنويع الآجال: شرائح قصيرة ومتوسطة وطويلة لتناسب مدخرات الأسر والمستثمرين المؤسسيين.6. سوق ثانٍ وتسجيل بالبورصة: إنشاء سوق ثانٍ أو إدراج تدريجي في البورصة لخلق سيولة.7. معيار تصنيف هرمي: السماح لشركات التصنيف المحلية والدولية بتقييم الإصدارات لرفع الشفافية.8. إطار شرعي واضح: لجنة شرعية مستقلة ومعايير مُعلنة لتقليل مخاطر الالتباس الشرعي. ￼9. حملة توعية: برنامج إعلامي لشرح الطابع والميزات والآليات للمواطنين والقطاع الموازي.10. مؤشرات قياس نجاح: حجم الاكتتاب، نسبة المشاركة من الأفراد، نسبة الأموال المُوجَّهة لمشاريع منتجة، معدل تداول السوق الثانوي، وتطور تكلفة الاقتراض العام.وحول مقاييس ونماذج قياس الأثر الاقتصادي (ماذا نراقب بعد الإصدار أوضح تغرسي أنها تتضمن:• حجم الادخار الرسمي الجديد (زيادة الودائع/منتجات التمويل الإسلامي).• حجم التمويل الموجّه للمشاريع (كم من عائد الصكوك ذهب فعلاً للاستثمار البنى التحتية).• تأثير التشغيل: وظائف مباشرة وغير مباشرة ومتوسط الأجر.• تأثير على الميزان المالي: هل خفّض الإصدار الاعتماد على القروض أو دعم الميزانية؟• مؤشر الثقة: قابل للقياس عبر استبيانات للمستثمرين وبيانات تراجع السوق الموازية.وختم بقوله: "إصدار الصكوك السيادية خطوة استراتيجية واعدة لجزائر تسعى لتنويع مصادر تمويلها،خاصة أن الفعالية لن تأتي تلقائياً ، بل عبر تصميم إصدارات مدروسة (فئات تجزئة، ربط بالمشاريع المنتجة، سوق ثانٍ، حوافز مؤقتة، وشفافية كاملة). إذا نُفذت بشكل جيد، فهي قادرة على تحويل جزء كبير من المدخرات غير الرسمية إلى استثمارات منسجمة مع التنمية الوطنية وتحريك العجلة".سد نسبة من العجزفيما قال الخبير الاقتصادي الجزائري سليمان الناصر، إن "الجزائر تستعد لإصدار صكوك إسلامية سيادية بقيمة تقارب 2.3 مليار دولار، ابتداءً من 2 نوفمبر القادم 2025 ولمدة اكتتاب تدوم شهرين، وهي صكوك إجارة حق الانتفاع خاصة بأصول عقارية تملكها الدولة، ولمدة سبع 07 سنوات، ثم تسترجع الدولة ذلك الحق".وأشار إلى أن "الرقم ضخم بالنظر إلى كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ الجزائر، وهو يدخل في إطار تدبير مصادر مختلفة للأموال بالنسبة للحكومة".وأوضح أن "الاكتتاب حال اكتماله لا يغطي سوى نسبة 3.7 % من مبلغ العجز الكبير في موازنة 2025، والبالغ 62 مليار دولار".

https://sarabic.ae/20250907/رئيس-مجلس-التجديد-الاقتصادي-الجزائري-الجزائر-بوابة-أفريقيا-نحو-استقلال-اقتصادي-متكامل-فيديو---1104595229.html

https://sarabic.ae/20250228/خبير-اقتصادي-جزائري-أفريقيا-تمتلك-30-من-المعادن-العالمية-ويجب-استغلال-ذلك-1098266850.html

https://sarabic.ae/20250526/خبير-انضمام-الجزائر-إلى-بنك-بريكس-يعزز-من-علاقاتها-مع-كبرى-الاقتصادات-مثل-روسيا-1100998312.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, العالم العربي, صكوك إسلامية, تقارير سبوتنيك