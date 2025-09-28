برلماني جزائري: القطيعة الدبلوماسية مع مالي غير مستبعدة إثر تفاقم التوتر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250928/برلماني-جزائري-القطيعة-الدبلوماسية-مع-مالي-غير-مستبعدة-إثر-تفاقم-التوتر-1105379813.html
برلماني جزائري: القطيعة الدبلوماسية مع مالي غير مستبعدة إثر تفاقم التوتر
برلماني جزائري: القطيعة الدبلوماسية مع مالي غير مستبعدة إثر تفاقم التوتر
سبوتنيك عربي
تصاعدت الخلافات بين الجزائر ومالي، في الأشهر الماضية، على خلفية اتهام الأخيرة للجزائر بـ"إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات المالية"، على حد قولها. 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T19:26+0000
2025-09-28T19:26+0000
حصري
الجزائر
الانتخابات في الجزائر
العالم العربي
حول العالم
أخبار مالي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097741982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18dae7af62a486e2e6bc2f128564cf4d.jpg
وفي الآونة الأخيرة، اتهم رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا، الجزائر بـ"دعم الإرهاب الدولي"، لإسقاطها طائرة مسيرة تابعة للقوات المالية، بحسب مالي، الأمر الذي سبق ونفته الجزائر على لسان دبلوماسيتها.وفي وقت سابق، نفت الجزائر هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، وقدمت مالي شكوى أمام محكمة العدل الدولية، في خطوة تصعيدية، طرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين، ومصير الأزمة الراهنة.من ناحيته، قال البرلماني الجزائري موسى خرفي، إن "تصريحات رئيس الوزراء المالي الأخيرة، التي اتهم فيها الجزائر بدعم الإرهاب، تعكس تصعيدًا سياسيًا غير مسبوق".مستقبل العلاقات الثنائيةوبشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، أوضح خرفي أن "الاحتمال الأقرب هو استمرار التوتر الدبلوماسي مع تبادل المواقف الحادة في المحافل الإقليمية".ولم يستبعد البرلماني الجزائري، "القطيعة الدبلوماسية الكاملة، خاصة إذا استمرت لغة الاتهامات المباشرة"، محذرًا من "استمرار التصعيد وأنه قد يتجاوز الملف السياسي إلى مجالات أخرى، تشمل الملف الأمني، وللحدود المشتركة الطويلة (أكثر من 1300 كم) التي قد تعرف تشديدا عسكريا وربما تقليصا للتنسيق الأمني، كذلك الملف الاقتصادي، خاصة أن الجزائر كانت منفذا أساسيا لمالي نحو البحر الأبيض المتوسط، ما يعني إمكانية تأثر حركة السلع والتبادل".وعلى صعيد الملف الإقليمي، أوضح البرلماني الجزائري موسى خرفي، أن "التوتر قد يعيد رسم التحالفات، خصوصا مع حضور روسيا في مالي، ومحاولة الجزائر الحفاظ على نفوذها في الساحل".وكانت مالي، قد اتهمت الجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وقالت باماكو إن "الطائرة أسقطت فوق الأراضي المالية في انتهاك لمجالها الجوي"، بينما أكدت الجزائر أن "بيانات الرادار الصادرة عن وزارة الدفاع، تثبت بوضوح انتهاك المسيّرة المجال الجوي الجزائري".ودفعت حادثة إسقاط الطائرة المسيرة إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين، كما استدعت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو، سفراءهم لدى الجزائر، التي أعلنت بدورها استدعاء سفيريها في مالي والنيجر، في ظل تصاعد التوتر بين البلدان الأربعة.
https://sarabic.ae/20250919/الجزائر-تعلن-رفض-دعوى-مالي-المرفوعة-ضدها-أمام-العدل-الدولية-بشأن-إسقاط-مسيرة-1105044046.html
الجزائر
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097741982_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_3f8f411cbedea373308214ee53eae7b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الجزائر, الانتخابات في الجزائر, العالم العربي, حول العالم, أخبار مالي
حصري, الجزائر, الانتخابات في الجزائر, العالم العربي, حول العالم, أخبار مالي

برلماني جزائري: القطيعة الدبلوماسية مع مالي غير مستبعدة إثر تفاقم التوتر

19:26 GMT 28.09.2025
© AP Photo / Fateh Guidoumأعلام الجزائر
أعلام الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Fateh Guidoum
تابعنا عبر
حصري
تصاعدت الخلافات بين الجزائر ومالي، في الأشهر الماضية، على خلفية اتهام الأخيرة للجزائر بـ"إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات المالية"، على حد قولها.
وفي الآونة الأخيرة، اتهم رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا، الجزائر بـ"دعم الإرهاب الدولي"، لإسقاطها طائرة مسيرة تابعة للقوات المالية، بحسب مالي، الأمر الذي سبق ونفته الجزائر على لسان دبلوماسيتها.
وفي وقت سابق، نفت الجزائر هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، وقدمت مالي شكوى أمام محكمة العدل الدولية، في خطوة تصعيدية، طرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين، ومصير الأزمة الراهنة.
من ناحيته، قال البرلماني الجزائري موسى خرفي، إن "تصريحات رئيس الوزراء المالي الأخيرة، التي اتهم فيها الجزائر بدعم الإرهاب، تعكس تصعيدًا سياسيًا غير مسبوق".

وأكد خرفي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "الجزائر بدورها نفت هذا الاتهام رسميًا، وأكدت أنها متمسكة بمسار اتفاق الجزائر 2015، للسلام والمصالحة، وهو ما تعتبره باماكو اليوم تدخلًا غير مقبول".

مستقبل العلاقات الثنائية
وبشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، أوضح خرفي أن "الاحتمال الأقرب هو استمرار التوتر الدبلوماسي مع تبادل المواقف الحادة في المحافل الإقليمية".
ولم يستبعد البرلماني الجزائري، "القطيعة الدبلوماسية الكاملة، خاصة إذا استمرت لغة الاتهامات المباشرة"، محذرًا من "استمرار التصعيد وأنه قد يتجاوز الملف السياسي إلى مجالات أخرى، تشمل الملف الأمني، وللحدود المشتركة الطويلة (أكثر من 1300 كم) التي قد تعرف تشديدا عسكريا وربما تقليصا للتنسيق الأمني، كذلك الملف الاقتصادي، خاصة أن الجزائر كانت منفذا أساسيا لمالي نحو البحر الأبيض المتوسط، ما يعني إمكانية تأثر حركة السلع والتبادل".
مبنى محكمة العدل الدولية في لاهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
الجزائر تعلن رفض دعوى مالي المرفوعة ضدها أمام "العدل الدولية" بشأن إسقاط مسيرة
19 سبتمبر, 16:51 GMT
وعلى صعيد الملف الإقليمي، أوضح البرلماني الجزائري موسى خرفي، أن "التوتر قد يعيد رسم التحالفات، خصوصا مع حضور روسيا في مالي، ومحاولة الجزائر الحفاظ على نفوذها في الساحل".
وأكد خرفي أن تداعيات هذا التوتر "على الأرجح لا تقتصر على البلدين، خاصة أن الملف المالي مرتبط مباشرة بالمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس)، التي تتابع مسار الانقلابات في المنطقة، والاتحاد الأفريقي، ودول الجوار (النيجر، موريتانيا)، التي قد تتأثر في حال تعمق الخلاف مع باماكو".
وكانت مالي، قد اتهمت الجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وقالت باماكو إن "الطائرة أسقطت فوق الأراضي المالية في انتهاك لمجالها الجوي"، بينما أكدت الجزائر أن "بيانات الرادار الصادرة عن وزارة الدفاع، تثبت بوضوح انتهاك المسيّرة المجال الجوي الجزائري".
ودفعت حادثة إسقاط الطائرة المسيرة إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين، كما استدعت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو، سفراءهم لدى الجزائر، التي أعلنت بدورها استدعاء سفيريها في مالي والنيجر، في ظل تصاعد التوتر بين البلدان الأربعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала