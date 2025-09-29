https://sarabic.ae/20250929/تقارير-الجزائر-تعتزم-إطلاق-أول-صكوك-سيادية-في-تاريخها-1105388594.html
تقارير: الجزائر تعتزم إطلاق أول صكوك سيادية في تاريخها
يأتي هذا بعد أن ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أنه من المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب رسميا في الثني من نوفمبر وتستمر شهرين، بصكوك تتراوح بين 100 ألف ومليون دينار، متاحة عبر فروع بنك الجزائر والبنوك العمومية ومصالح الخزينة ومكاتب البريد وشركات التأمين.وحدد القرار رقم 243 الصادر عن وزارة المالية الجزائرية بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول الجاري إجمالي العملية بـ296.651 مليار دينار (نحو 2.1 مليار دولار)، عبر صيغة "الإجارة"، أي تأجير أصول عقارية للدولة مقابل عائد سنوي ثابت، وستكون الصكوك مضمونة بأصول عقارية محددة ومصدّقة من الصندوق الوطني للتنمية ووزارة المالية، وتستلزم شهادة مطابقة شرعية لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.وأضافت الصحيفة أن الاكتتاب مفتوح لجميع المواطنين الجزائريين والمؤسسات الوطنية، بينما يُمنع على الأجانب المشاركة، وقد تُغلق فترة الاكتتاب قبل موعدها إذا تم بلوغ الهدف، أو تمدد بقرار من وزير المالية الجزائري.وتابعت أنه عند الاكتتاب، يوقّع المستثمر عقد "إجارة" لمدة 7 سنوات، يحصل خلالها على عائد سنوي 6% من قيمة الاكتتاب، مع استرجاع كامل المبلغ المستثمر والعائد الأخير في السنة السابعة، فيما تُعفى العوائد من الضرائب وفق قانون المالية 2025.كما يمكن تداول الصكوك بحرية، وبيعها وشراؤها مباشرة، أو رهنها للحصول على تمويل، مع إدراجها في بورصة الجزائر بالنسبة للمؤسسات، ويمكن إعادة الشراء المبكر من طرف الخزينة بعد 3 سنوات بالقيمة السوقية.وحددت وزارة المالية الجزائرية 5 قنوات للاكتتاب تشمل البنوك العمومية، وفروع بنك الجزائر، والخزينة المركزية والولائية، وشركات التأمين، ومكاتب البريد، مع عمولة 0.5% عن كل عملية توطين، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.
كشفت تقارير حديثة، نقلا عن مصادر رسمية ووثيقة حكومية، أن الجزائر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
