رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري: الجزائر بوابة أفريقيا نحو استقلال اقتصادي متكامل.. فيديو

سبوتنيك عربي

قال كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، على هامش الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية في الجزائر، إننا بحاجة إلى تغيير الذهنيات لتكون... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

الجزائر

أفريقيا

حصري

وأضاف في تصريحات "لسبوتنيك": يجب أن يكون هذا اليوم انطلاقة جديدة لعلاقة متينة بين الدول الأفريقية، وهذه العلاقة لا يجب أن تكون تجارية فقط، بل يجب أن تشمل تبادلا واستثمارات بين دول أفريقيا، لأن اليوم لدينا العديد من الدول التي حققت اندماجا كبيرًا في الصناعة، ولديها خبرة.وأردف: هذه النظرة التي ستُطبّق في الإنتاج الأفريقي ضمن الاقتصاد الجزائري، سنعممها بهذه الطريقة على الإنتاج الأفريقي. وكان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، الدكتور وسيم قويدري، قد قال، الجمعة الماضية، في كلمته خلال الجلسة الوزارية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، إن "تنظيم هذا الحدث في الجزائر ليس مجرد مكسب ظرفي، بل هو خيار استراتيجي يعكس الإرادة الثابتة لبلادنا في جعل الصناعة، وخاصة صناعة المركبات، رافعة للتنويع الاقتصادي ومحركاً أساسياً للتكامل الأفريقي". وأضاف في لقاء حضرته "سبوتنيك"، أن "هذا المجال واعد لبناء شراكات إقليمية ودولية تقوم على المنفعة المشتركة ونقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة". وأوضح أن "الجزائر عرفت في فترة ماضية محاولات متعددة لإقامة صناعة مركبات، لكنها بقيت حبيسة أنماط تركيب محدودة القيمة المضافة". وتابع قائلا: "واليوم، وبفضل الرؤية الجديدة التي اعتمدناها بناء على توجيهات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أصبح هدفنا واضحا، وهو بناء صناعة حقيقية للمركبات قائمة على تكامل سلاسل القيمة عبر تطوير قاعدة قوية لصناعة قطع الغيار، وتنويع الشركاء الصناعيين، وتأهيل الموردين المحليين، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لعب دور محوري".

