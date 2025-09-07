رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري: الجزائر بوابة أفريقيا نحو استقلال اقتصادي متكامل.. فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري: الجزائر بوابة أفريقيا نحو استقلال اقتصادي متكامل.. فيديو
رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري: الجزائر بوابة أفريقيا نحو استقلال اقتصادي متكامل.. فيديو
سبوتنيك عربي
قال كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، على هامش الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية في الجزائر، إننا بحاجة إلى تغيير الذهنيات لتكون... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T15:02+0000
2025-09-07T15:02+0000
الجزائر
أفريقيا
حصري
وأضاف في تصريحات "لسبوتنيك": يجب أن يكون هذا اليوم انطلاقة جديدة لعلاقة متينة بين الدول الأفريقية، وهذه العلاقة لا يجب أن تكون تجارية فقط، بل يجب أن تشمل تبادلا واستثمارات بين دول أفريقيا، لأن اليوم لدينا العديد من الدول التي حققت اندماجا كبيرًا في الصناعة، ولديها خبرة.وأردف: هذه النظرة التي ستُطبّق في الإنتاج الأفريقي ضمن الاقتصاد الجزائري، سنعممها بهذه الطريقة على الإنتاج الأفريقي. وكان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، الدكتور وسيم قويدري، قد قال، الجمعة الماضية، في كلمته خلال الجلسة الوزارية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، إن "تنظيم هذا الحدث في الجزائر ليس مجرد مكسب ظرفي، بل هو خيار استراتيجي يعكس الإرادة الثابتة لبلادنا في جعل الصناعة، وخاصة صناعة المركبات، رافعة للتنويع الاقتصادي ومحركاً أساسياً للتكامل الأفريقي". وأضاف في لقاء حضرته "سبوتنيك"، أن "هذا المجال واعد لبناء شراكات إقليمية ودولية تقوم على المنفعة المشتركة ونقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة". وأوضح أن "الجزائر عرفت في فترة ماضية محاولات متعددة لإقامة صناعة مركبات، لكنها بقيت حبيسة أنماط تركيب محدودة القيمة المضافة". وتابع قائلا: "واليوم، وبفضل الرؤية الجديدة التي اعتمدناها بناء على توجيهات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أصبح هدفنا واضحا، وهو بناء صناعة حقيقية للمركبات قائمة على تكامل سلاسل القيمة عبر تطوير قاعدة قوية لصناعة قطع الغيار، وتنويع الشركاء الصناعيين، وتأهيل الموردين المحليين، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لعب دور محوري".
رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري: الجزائر بوابة أفريقيا نحو استقلال اقتصادي متكامل.. فيديو

15:02 GMT 07.09.2025
© Sputnik . mohamed Hemidaكمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، على هامش الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية في الجزائر
كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، على هامش الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
حصري
قال كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، على هامش الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية في الجزائر، إننا بحاجة إلى تغيير الذهنيات لتكون هناك علاقة تجارية بين دول أفريقيا أولا، ومن بعدها نستورد المنتجات التي لا تتوفر في أفريقيا من الخارج.
وأضاف في تصريحات "لسبوتنيك": يجب أن يكون هذا اليوم انطلاقة جديدة لعلاقة متينة بين الدول الأفريقية، وهذه العلاقة لا يجب أن تكون تجارية فقط، بل يجب أن تشمل تبادلا واستثمارات بين دول أفريقيا، لأن اليوم لدينا العديد من الدول التي حققت اندماجا كبيرًا في الصناعة، ولديها خبرة.
وأردف: هذه النظرة التي ستُطبّق في الإنتاج الأفريقي ضمن الاقتصاد الجزائري، سنعممها بهذه الطريقة على الإنتاج الأفريقي.

وتابع مولى: "الجزائر بدأت بالمنتجات، نبدأ بالمنتجات المحلية، نحن نتحدث عن طريقة تحفيز المنتج المحلي، وهذا يعني تطبيق نفس الطريقة، وهي تحفيز المنتج المحلي الأفريقي".

وكان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، الدكتور وسيم قويدري، قد قال، الجمعة الماضية، في كلمته خلال الجلسة الوزارية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، إن "تنظيم هذا الحدث في الجزائر ليس مجرد مكسب ظرفي، بل هو خيار استراتيجي يعكس الإرادة الثابتة لبلادنا في جعل الصناعة، وخاصة صناعة المركبات، رافعة للتنويع الاقتصادي ومحركاً أساسياً للتكامل الأفريقي".
وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، أولاجوموكي أدينيي-أومونيي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
وزيرة نيجيرية لـ"سبوتنيك": نطمح لتحطيم الرقم القياسي لصفقات المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025
أمس, 08:49 GMT
وأضاف في لقاء حضرته "سبوتنيك"، أن "هذا المجال واعد لبناء شراكات إقليمية ودولية تقوم على المنفعة المشتركة ونقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة".
وأوضح أن "الجزائر عرفت في فترة ماضية محاولات متعددة لإقامة صناعة مركبات، لكنها بقيت حبيسة أنماط تركيب محدودة القيمة المضافة".
الانتخابات الرئاسية في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
برلماني جزائري: معرض التجارة البينية فرصة للبنوك لاكتشاف القدرات الأفريقية
30 أغسطس, 19:06 GMT
وتابع قائلا: "واليوم، وبفضل الرؤية الجديدة التي اعتمدناها بناء على توجيهات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أصبح هدفنا واضحا، وهو بناء صناعة حقيقية للمركبات قائمة على تكامل سلاسل القيمة عبر تطوير قاعدة قوية لصناعة قطع الغيار، وتنويع الشركاء الصناعيين، وتأهيل الموردين المحليين، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لعب دور محوري".
