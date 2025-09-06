https://sarabic.ae/20250906/وزيرة-نيجيرية-لـسبوتنيك-نطمح-لتحطيم-الرقم-القياسي-لصفقات-المعرض-الأفريقي-للتجارة-البينية-2025-1104566647.html

وزيرة نيجيرية لـ"سبوتنيك": نطمح لتحطيم الرقم القياسي لصفقات المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025

وزيرة نيجيرية لـ"سبوتنيك": نطمح لتحطيم الرقم القياسي لصفقات المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025

سبوتنيك عربي

قالت وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، أولاجوموكي أدينيي-أومونيي، إن النتيجة المتوقعة من الدورة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2025)... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-06T08:49+0000

2025-09-06T08:49+0000

2025-09-06T09:04+0000

حصري

الأخبار

أفريقيا

نيجيريا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/06/1104567319_13:0:1272:708_1920x0_80_0_0_adb5453a88ed4f46a298904f81e51ff7.jpg

وأضافت الوزيرة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على هامش مشاركتها في المائدة الوزارية بالجزائر، "نريد أن تتفوق الجزائر على هذا الرقم، وبالطبع نريد أن تتفوق نيجيريا بعد ذلك على الرقم القياسي الجديد، الفكرة الأساسية هي ضمان أن تنظر أفريقيا إلى أفريقيا أولا، وأن نتبادل التجارة فيما بيننا، وأن نظل إخوة وأخوات".وأوضحت أن المعرض يمثل منصة حيوية لترجمة الرؤية الأفريقية إلى واقع ملموس، فبناء التكامل الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال خلق فرص حقيقية للشركات الأفريقية، الصغيرة منها والكبيرة، للتواصل وعقد شراكات مثمرة.وتابعت قائلةً،"نيجيريا، باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات في القارة، ملتزمة تماما بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ونرى في هذا المعرض أداة أساسية لتحقيق هذا الهدف، نحن هنا ليس فقط لعرض إمكانياتنا، بل للبحث عن فرص استثمارية وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية". وتابعت بالقول إن التحدي الأكبر الذي يواجه القارة هو تحويل مواردها الهائلة إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية يتم تداولها داخل أفريقيا.وأكدت: "يجب أن نتجاوز مرحلة تصدير المواد الخام، وأن نبني صناعات قوية قادرة على المنافسة عالميا، وهذا لن يحدث إلا بتعزيز التجارة البينية، والاستثمار في البنية التحتية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والخبرات بين دولنا، إن نجاح هذا المعرض هو نجاح للقارة بأكملها.

https://sarabic.ae/20250905/وزير-المالية-الأوغندي-أفريقيا-تتحرك-بشكل-جيد-على-طريق-التنمية-1104551164.html

أفريقيا

نيجيريا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, الأخبار, أفريقيا, نيجيريا