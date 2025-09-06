عربي
القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 142 منطقة وتدمر 160 مسيرة أوكرانية- الدفاع الروسية
أمساليوم
بث مباشر
وزيرة نيجيرية لـ"سبوتنيك": نطمح لتحطيم الرقم القياسي لصفقات المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025
وزيرة نيجيرية لـ"سبوتنيك": نطمح لتحطيم الرقم القياسي لصفقات المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025
قالت وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، أولاجوموكي أدينيي-أومونيي، إن النتيجة المتوقعة من الدورة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2025)... 06.09.2025
وأضافت الوزيرة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على هامش مشاركتها في المائدة الوزارية بالجزائر، "نريد أن تتفوق الجزائر على هذا الرقم، وبالطبع نريد أن تتفوق نيجيريا بعد ذلك على الرقم القياسي الجديد، الفكرة الأساسية هي ضمان أن تنظر أفريقيا إلى أفريقيا أولا، وأن نتبادل التجارة فيما بيننا، وأن نظل إخوة وأخوات".وأوضحت أن المعرض يمثل منصة حيوية لترجمة الرؤية الأفريقية إلى واقع ملموس، فبناء التكامل الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال خلق فرص حقيقية للشركات الأفريقية، الصغيرة منها والكبيرة، للتواصل وعقد شراكات مثمرة.وتابعت قائلةً،"نيجيريا، باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات في القارة، ملتزمة تماما بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ونرى في هذا المعرض أداة أساسية لتحقيق هذا الهدف، نحن هنا ليس فقط لعرض إمكانياتنا، بل للبحث عن فرص استثمارية وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية". وتابعت بالقول إن التحدي الأكبر الذي يواجه القارة هو تحويل مواردها الهائلة إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية يتم تداولها داخل أفريقيا.وأكدت: "يجب أن نتجاوز مرحلة تصدير المواد الخام، وأن نبني صناعات قوية قادرة على المنافسة عالميا، وهذا لن يحدث إلا بتعزيز التجارة البينية، والاستثمار في البنية التحتية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والخبرات بين دولنا، إن نجاح هذا المعرض هو نجاح للقارة بأكملها.
وزيرة نيجيرية لـ"سبوتنيك": نطمح لتحطيم الرقم القياسي لصفقات المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025

حصري
قالت وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، أولاجوموكي أدينيي-أومونيي، إن النتيجة المتوقعة من الدورة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2025) هي تحطيم الرقم القياسي للصفقات المبرمة، مشيرة إلى أن الدورة السابقة شهدت صفقات تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على هامش مشاركتها في المائدة الوزارية بالجزائر، "نريد أن تتفوق الجزائر على هذا الرقم، وبالطبع نريد أن تتفوق نيجيريا بعد ذلك على الرقم القياسي الجديد، الفكرة الأساسية هي ضمان أن تنظر أفريقيا إلى أفريقيا أولا، وأن نتبادل التجارة فيما بيننا، وأن نظل إخوة وأخوات".
وأوضحت أن المعرض يمثل منصة حيوية لترجمة الرؤية الأفريقية إلى واقع ملموس، فبناء التكامل الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال خلق فرص حقيقية للشركات الأفريقية، الصغيرة منها والكبيرة، للتواصل وعقد شراكات مثمرة.
وتابعت قائلةً،"نيجيريا، باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات في القارة، ملتزمة تماما بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ونرى في هذا المعرض أداة أساسية لتحقيق هذا الهدف، نحن هنا ليس فقط لعرض إمكانياتنا، بل للبحث عن فرص استثمارية وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية".
وتابعت بالقول إن التحدي الأكبر الذي يواجه القارة هو تحويل مواردها الهائلة إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية يتم تداولها داخل أفريقيا.
وأكدت: "يجب أن نتجاوز مرحلة تصدير المواد الخام، وأن نبني صناعات قوية قادرة على المنافسة عالميا، وهذا لن يحدث إلا بتعزيز التجارة البينية، والاستثمار في البنية التحتية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والخبرات بين دولنا، إن نجاح هذا المعرض هو نجاح للقارة بأكملها.
