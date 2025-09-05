https://sarabic.ae/20250905/وزير-المالية-الأوغندي-أفريقيا-تتحرك-بشكل-جيد-على-طريق-التنمية-1104551164.html
قال وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في أوغندا، ماتيا كاسايجا، اليوم الجمعة، إن "العلاقات بين أوغندا والجزائر، خاصة في الجانب الاقتصادي، قوية ومتينة مثل هاتين اليدين المتشابكتين".
وأضاف كاسايجا، في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش زيارته للجزائر ومشاركته بالمعرض الرابع للتجارة البينية الأفريقية: "نحن لم نأتِ إلى هنا من أجل السياسة، لقد أتينا من أجل الاقتصاد، من أجل الأعمال التجارية، وبقدر ما يتعلق الأمر بالاقتصاد، فإن أوغندا والجزائر لديهما علاقات تجارية قوية".
وشدد على أهمية التكامل والتعاون بين الدول الأفريقية، من أجل تنمية حقيقة ومستدامة، وخلق فرص واعدة للشباب.
وأوضح الوزير الأوغندي أنه زار الجزائر قبل 3 سنوات، ولكنه الآن يرى كيف يتحرك هذا البلد بسرعة كبيرة، وكيف يسير الناس ويعملون، وهذا يمنحه الأمل، مشيرا إلى أنه "يجب أن يأتوا إلى هنا ليتعلموا مما أنجزه الجزائريون".
وتابع قائلا: "بشكل أساسي، يجب أن نتأكد من أن أفريقيا بأكملها تحتذي بما يتم إنجازه هنا".
وحول تقييمه للمعرض الأفريقي للتجارة البينية في الجزائر، ذكر كاسايجا أنه "كان هناك بالأمس واليوم، وأن المعرض رائع"، موضحا أن "القارة الأفريقية تتحرك بشكل جيد جدا، وهناك العديد من الأشياء التي يتم تصنيعها الآن في القارة، وهي أرخص بكثير من تلك التي كنا نستوردها من مختلف أنحاء العالم".
وأضاف: "لذلك، حقا، أنا متشجع جدا، وسأذهب لأبشر بأن هذا النوع من الفعاليات يجب أن يُقام في كل دولة من دول أفريقيا".