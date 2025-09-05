https://sarabic.ae/20250905/وزير-التجارة-الجزائري-مضاعفة-التجارة-البينية-الأفريقية-رهان-استراتيجي-1104544973.html

وزير التجارة الجزائري: مضاعفة التجارة البينية الأفريقية رهان استراتيجي

وزير التجارة الجزائري: مضاعفة التجارة البينية الأفريقية رهان استراتيجي

سبوتنيك عربي

قال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، اليوم الجمعة، في كلمته الافتتاحية للجلسة الوزارية للطبعة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF... 05.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-05T15:59+0000

2025-09-05T15:59+0000

2025-09-05T15:59+0000

الجزائر

أفريقيا

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104544602_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_614853f66bee82504ea379c7aa320519.jpg

وأضاف رزيق، خلال لقاء حضرته "سبوتنيك"، أن "التجارة البينية الأفريقية: من الرؤية إلى الواقع نحو مضاعفة المبادلات التجارية بحلول سنة 2030"، تمثل فرصة لتبادل الرؤى وتعميق المشاورات بين صناع القرار والشركاء على مستوى القارة.وأوضح رزيق أن "هذه الطبعة الرابعة للمعرض تعتبر فرصة لتعزيز المبادلات التجارية الأفريقية من خلال جمع الفاعلين الاقتصاديين من مختلف دول القارة وتسهيل اللقاءات المباشرة بينهم لعقد صفقات، واستثمارات تفتح آفاقا جديدة".وتابع قائلا، إن هذا الحدث يمثل بحق جسرا اقتصاديا يربط بين مختلف الأسواق الأفريقية ويسهم في فتح المجال أمام تنويع شركائنا التجاريين، خاصة مع بدء المبادلات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.وأضاف: "إننا نتطلع من خلال هذه المنظمة لتجسيد طموحات قارتنا في بناء سوق موحدة لتحقيق الاندماج الاقتصادي وتعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي".وشدد رزيق على أن الجميع مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكثيف الجهود من أجل تعزيز التجارة البينية الأفريقية للسلع والخدمات ودعم سلاسل القيمة المضافة الأفريقية.وتابع أن مضاعفة التجارة البينية الأفريقية ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو رهان استراتيجي يهدف إلى ضمان السيادة الاقتصادية للقارة وتحريرها من التبعية للأسواق الخارجية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتمكين المرأة، وتحصين اقتصاداتنا من الصدمات الخارجية، وتحقيق تنمية مستدامة.

الجزائر

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, أفريقيا, العالم العربي, الأخبار