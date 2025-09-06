https://sarabic.ae/20250906/الرئيس-النيجيري-الأسبق-يجب-أن-نبني-أفريقيا-العالمية-التي-نريدها-ونستحقها-1104565415.html

الرئيس النيجيري الأسبق: يجب أن نبني أفريقيا العالمية التي نريدها ونستحقها

الرئيس النيجيري الأسبق: يجب أن نبني أفريقيا العالمية التي نريدها ونستحقها

قال رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الأفريقية، رئيس نيجيريا الأسبق، أوليسيجون أوباسانجو، اليوم السبت، إن "ما نعيد بناءه اليوم من خلال التجارة،...

وأضاف، في تصريحات خلال فعاليات الدورة الرابعة لمعرض التجارة الأفريقية البينية بالجزائر، حضرته "سبوتنيك": "هذه قصة أفريقيا وأبنائها، أولئك الذين تفرقوا وخافوا وانحفروا وصمتوا عبر قرون من النزوح والقهر والاستغلال والتهميش. نحن نعيد البناء".ودعا أوباسانجو إلى "المضي قدما بوضوح وشجاعة وقناعة وعزم لبناء أفريقيا العالمية التي نريدها ونستحقها، والتي يجب أن نبنيها بأنفسنا ونشاركها مع العالم"، بحسب قوله.ومضى قائلا: "لتكن لدينا قناعة راسخة بأننا يجب أن نبني أفريقيا العالمية التي نريدها ونستحقها، وأن نبنيها بأنفسنا، ونشاركها مع العالم. دعونا ننضم معا، بينما نحدد ونقود مستقبلنا".وأردف: "لنمضي قدما بوضوح وشجاعة وقناعة وعزم، لنتعلم من الماضي، ولندعه يدفعنا نحو مستقبل أفضل وأكثر جمالا، يجب أن نكون أكثر جمالا، فهذه قصة أفريقيا وأبنائها".وانطلقت يوم الخميس الماضي، فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء الانطلاق بحضور رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.رئيس نيجيريا الأسبق، أوليسيجون أوباسانجو، يلقي كلمة في الدورة الرابعة لمعرض التجارة الأفريقية البينية بالجزائر

