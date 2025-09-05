الأمين العام لـ"زليكاف": السياق العالمي الحالي يستخدم السياسة التجارية كسلاح

عربي
الجزائر, أفريقيا, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
قال الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف)، وامكيلي مين، اليوم الجمعة، إن النسخة الرابعة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF) المائدة المستديرة الوزارية الهامة، فرصة للتعرف على الفرص والتحديات.
وأضاف مين في لقاء وزاري حضرته "سبوتنيك"، أن 49 دولة عضوا قد صادقت على اتفاقية التجارة الحرة، وهو ما يمثل دليلا قويا على الإرادة السياسية لدى رؤساء الدول الأفريقية والتزامهم القانوني بضمان إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية.
وأوضح أن جميع البروتوكولات المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة قد تم إنجازها، وأن الأسس القانونية للاتفاقية قد تم ترسيخها تحت قيادة وزراء التجارة، مشيرا إلى أن آخر بروتوكولين تم اعتمادهما هما بروتوكول "المرأة والشباب في التجارة" وبروتوكول "التجارة الرقمية"، والذي يعتبر ذو أهمية خاصة نظرا للإمكانات الهائلة للاقتصاد الرقمي في أفريقيا.
وردا على التساؤلات حول بدء التجارة الفعلية، قدم مين أدلة ملموسة، قائلا إنه تم إصدار أكثر من 3500 شهادة منشأ، وأن 24 دولة طرفا قامت بنشر أدواتها المحلية، وأصبحت الآن في وضع يسمح لها بتبادل السلع والخدمات في إطار قواعد منطقة التجارة الحرة.
وتابع، "في العام الماضي، تم تسجيل تجارة بقيمة تزيد عن 220 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.5% عن عام 2023، لذا نحن نشهد طفرة إيجابية في تجارة السلع والخدمات ضمن إطار (زليكاف)".
وأقرّ الأمين العام بوجود تحديات، مشيرا إلى أن بعضها يقع ضمن ولاية مجلس الوزراء، مثل تسريع مواءمة الأنظمة الجمركية، بينما هناك تحديات أخرى خارج الولاية المباشرة ولكنها لا تزال تعيق تعزيز التجارة، ومنها تكلفة النقل والخدمات اللوجستية، وتكلفة البنية التحتية، وتكلفة تمويل التجارة التي لا تزال مرتفعة نسبيا، مما يشكل عاملا مقيدا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب.
وختم الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف)، وامكيلي مين، تصريحه بالقول إن السياق العالمي الحالي، الذي يشهد "استخدام السياسة التجارية كسلاح" وتزايد القومية الاقتصادية، يجبرنا على التحرك بشكل عاجل وحاسم، لضمان بناء سوق محلية أفريقية تتمتع بالعمق اللازم لخلق فرص العمل، وهو ما يتوافق مع رؤية معاهدة أبوجا وخطة عمل لاغوس، مؤكدا أن "قارتنا تسير على الطريق الصحيح لتصبح سوقا واحدة ذات أهمية تجارية".
