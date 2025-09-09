عربي
الأردن ينفي مرور طائرات إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات "حماس" في قطر - عاجل
وزارة الطاقة الروسية: الجزائر تدعو روسيا للمشاركة في مناقصات جديدة لتطوير حقول النفط والغاز
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجزائر دعت الشركات الروسية للمشاركة في مناقصات جديدة لتطوير حقول النفط والغاز في البلاد. 09.09.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان لوزارة الطاقة الروسية، عقب محادثات بين نائب وزير الطاقة الروسي رومان مارشافين، ووزير الطاقة والتعدين والطاقات المتجددة الجزائري محمد عرقاب: "دعا الجانب الجزائري الشركات الروسية للمشاركة في مناقصات جديدة لتطوير حقول النفط والغاز، وكذلك بناء منشآت توليد الكهرباء وشبكاتها".وشارك في الملتقى وزراء وكبار رجال الأعمال، ومسؤولين حكوميين من أكثر من 42 دولة، أفريقية وعربية، إلى جانب روسيا وبعض الدول الأخرى.من جانبه، قال أمين بوطالبي، رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير (CAAID)، إن "ملتقى أفريقيا للاستثمار والتجارة، الذي يعقد في مايو المقبل، يشهد مشاركة روسية هامة".ولفت إلى أن المسؤولين الروس من كبرى الشركات الروسية، يتعرفون خلال الملتقى على كافة الفرص المتاحة في الجزائر، وكيفية استفادة من الامتيازات التي تقدمها الدولة الجزائرية، خاصة في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة، وتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية عبر بوابة الجزائر.
تابعنا عبر
أفادت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجزائر دعت الشركات الروسية للمشاركة في مناقصات جديدة لتطوير حقول النفط والغاز في البلاد.
وجاء في بيان لوزارة الطاقة الروسية، عقب محادثات بين نائب وزير الطاقة الروسي رومان مارشافين، ووزير الطاقة والتعدين والطاقات المتجددة الجزائري محمد عرقاب: "دعا الجانب الجزائري الشركات الروسية للمشاركة في مناقصات جديدة لتطوير حقول النفط والغاز، وكذلك بناء منشآت توليد الكهرباء وشبكاتها".

واحتضنت العاصمة الجزائرية الجزائر يومي 10 و11 مايو/ أيار 2025، "ملتقى أفريقيا للاستثمار والتجارة"، في طبعته الـ11، تحت شعار "تعزيز الاستثمار والتجارة من أجل تكامل اقتصادي مزدهر".

وشارك في الملتقى وزراء وكبار رجال الأعمال، ومسؤولين حكوميين من أكثر من 42 دولة، أفريقية وعربية، إلى جانب روسيا وبعض الدول الأخرى.
من جانبه، قال أمين بوطالبي، رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير (CAAID)، إن "ملتقى أفريقيا للاستثمار والتجارة، الذي يعقد في مايو المقبل، يشهد مشاركة روسية هامة".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "عددا من الشركات والمسؤولين الروس يشاركون في الملتقى، لبحث فرص التعاون والشراكة في الجزائر وأفريقيا، والاستثمار المباشر، في ظل علاقات قوية تجمع بين الجزائر وموسكو".

ولفت إلى أن المسؤولين الروس من كبرى الشركات الروسية، يتعرفون خلال الملتقى على كافة الفرص المتاحة في الجزائر، وكيفية استفادة من الامتيازات التي تقدمها الدولة الجزائرية، خاصة في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة، وتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية عبر بوابة الجزائر.
