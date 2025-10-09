https://sarabic.ae/20251009/خطوة-نحو-الاصطفاف-أم-الاستقرار؟-خبير-أمني-يوضح-أبعاد-الاتفاق-الدفاعي-بين-الجزائر-وتونس-1105812723.html
خطوة نحو الاصطفاف أم الاستقرار؟.. خبير أمني يوضح أبعاد الاتفاق الدفاعي بين الجزائر وتونس
خطوة نحو الاصطفاف أم الاستقرار؟.. خبير أمني يوضح أبعاد الاتفاق الدفاعي بين الجزائر وتونس
وقّعت تونس والجزائر اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التكوين والتدريب وتبادل المعلومات، والعمل المشترك في حماية الحدود، في ظل تساؤلات حول انعكاس الخطوة على "اتحاد المغرب العربي".
ويطرح الاتفاق تساؤلات مهمة بشأن انعكاسات الاتفاق الثنائي على المنطقة، خاصة في ظل الخلافات بين المغرب والجزائر، وما إن كان الاتفاق هو مسار نحو الاصطفاف أم تعزيز الاستقرار، خاصة أن "اتحاد المغرب العربي" الـ"مجمد النشاط"، يتضمن آليات تنسيق ودفاع أمني وعسكري، غير أن الأزمة بين البلدين حالت دون عمل الاتحاد منذ سنوات طويلة.ووفق بيان رسمي، جاءت الاتفاقية بمناسبة الزيارة التي أجراها وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، بين السادس والثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى الجزائر، ولقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الدفاع السعيد شنقريحة.وذكرت وزارة الدفاع التونسية أن الاتفاقية الجديدة هي "مكملة لاتفاقية موقعة في عام 2001، بما يجعلها أكثر شمولية، وتستجيب لتطلعات الطرفين، وتفعل الشراكة الاستراتيجية بينهما، المبنية على أسس متينة من الثقة والاحترام المتبادلين، وتفتح كذلك آفاقا جديدة وأرحب للتعاون الثنائي لمواجهة التداعيات والمخاطر المحدقة بالمنطقة".وعن هذا الموضوع، قال الخبير الأمني الجزائري أحمد ميزاب، إن "الاتفاق بين الجزائر وتونس في جوهره خطوة ثنائية بين دولتين متجاورتين تسعيان إلى تحصين حدودهما المشتركة وتعزيز التعاون الأمني في مواجهة تهديدات واقعية، ما يعني أنه لا يشكل في بنيته الحالية، آلية مغاربية جامعة أو إطارا مؤسسيا بديلا لاتحاد المغرب العربي".ورأى ميزاب أن "البعد الثاني يتمثل في إمكان تحوّل هذا الاتفاق إلى نواة لتعاون أوسع إذا قررت بقية دول المنطقة الاستفادة من منطق التنسيق الميداني في ظل الجمود السياسي، وأنه يمكن لموريتانيا أو ليبيا لاحقًا تبني صيغ مماثلة من الشراكة الأمنية، بما يفتح مسارا عمليا لإحياء التعاون المغاربي من القاعدة الأمنية نحو التكامل الاقتصادي والسياسي".وتابع: "في المقابل يبقى خطر التأويل قائما، إذا فُسّر الاتفاق من طرف بعض القوى الداخلية أو الخارجية على أنه اصطفاف سياسي أو تحالف موجّه ضد طرف ثالث، فقد يساهم في زيادة القطبية داخل المنطقة، ويُغذّي الانقسام القائم أصلا داخل اتحاد المغرب العربي، لذلك تبقى مقاربة الشفافية والتواصل الدبلوماسي ضرورية لتوضيح أن الهدف من الاتفاق هو الاستقرار وليس الاصطفاف".ولفت ميزاب إلى أن "التحليل الواقعي يبرز أن هذا الاتفاق، في صيغته الحالية، لا يُضعف وحدة المنطقة لكنه لا يعيد بنائها تلقائيا، قيمته الحقيقية تكمن في الرسالة التي يحملها: يمكن لدول الجوار أن تتعاون ميدانيا حين تتقاطع مصالحها الأمنية، وأن تبني من خلال ذلك جسور ثقة قد تتحول لاحقًا إلى مشروع مغاربي متجدد".ووفق الخبير الأمني الجزائري، أحمد ميزاب، فإنه "من المتوقع أن يترتب على هذا الاتفاق آثار عسكرية وأمنية مباشرة، أولها، تفعيل تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بعمليات التهريب والجماعات المتطرفة في المناطق الحدودية، ما يسمح باستجابة أسرع وأكثر دقة للتهديدات المتحركة. هذا التعاون يحدّ من ثغرات التنسيق السابقة ويؤسس لعمليات مشتركة قائمة على تقييم ميداني موحد".وأضاف أن ثاني هذه الآثار، "إطلاق برامج تدريب وتمارين مشتركة ترفع من جاهزية الوحدات في مجالات مكافحة الإرهاب، والمراقبة الجوية والإنقاذ الحدودي، وهي لا تقتصر على الجانب التقني، بل تسهم في بناء عقيدة عملياتية مشتركة وتفاهم بين القيادات الميدانية".أما ثالث هذه الآثار الناجمة الاتفاق، بحسب ميزاب، فهو "التنسيق اللوجستي وتبادل القدرات التقنية والاستخباراتية يفتح الباب أمام استخدام منسق للموارد، ويقلل من الفجوات الاستخباراتية بين البلدين، خصوصًا في المناطق الحدودية المعقدة التي تمتد على مساحات واسعة".وينسق الجزائر وتونس التعاون في مجال الدفاع عبر اللجنة العسكرية المشتركة التي تجتمع دوريا، ويشمل التعاون الأمني بين البلدين بالخصوص، مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتهريب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.وأضاف شنقريحة، موضحًا أن "العلاقات المتميزة بين الجزائر وتونس تكتسي طابعا استراتيجيا يتجلى في القواسم المشتركة، التي تجمع بلدينا، وفي مسارات الحوار المتواصل، والتنسيق البناء بين قيادتي البلدين".
وقّعت تونس والجزائر اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التكوين والتدريب وتبادل المعلومات، والعمل المشترك في حماية الحدود، في ظل تساؤلات حول انعكاس الخطوة على "اتحاد المغرب العربي".
ويطرح الاتفاق تساؤلات مهمة بشأن انعكاسات الاتفاق الثنائي على المنطقة، خاصة في ظل الخلافات بين المغرب والجزائر، وما إن كان الاتفاق هو مسار نحو الاصطفاف أم تعزيز الاستقرار، خاصة أن "اتحاد المغرب العربي" الـ"مجمد النشاط"، يتضمن آليات تنسيق ودفاع أمني وعسكري، غير أن الأزمة بين البلدين حالت دون عمل الاتحاد منذ سنوات طويلة.
ووفق بيان رسمي، جاءت الاتفاقية بمناسبة الزيارة التي أجراها وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، بين السادس والثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى الجزائر، ولقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الدفاع السعيد شنقريحة.
وذكرت وزارة الدفاع التونسية أن الاتفاقية الجديدة هي "مكملة لاتفاقية موقعة في عام 2001، بما يجعلها أكثر شمولية، وتستجيب لتطلعات الطرفين، وتفعل الشراكة الاستراتيجية بينهما، المبنية على أسس متينة من الثقة والاحترام المتبادلين، وتفتح كذلك آفاقا جديدة وأرحب للتعاون الثنائي لمواجهة التداعيات والمخاطر المحدقة بالمنطقة".
وعن هذا الموضوع، قال الخبير الأمني الجزائري أحمد ميزاب، إن "الاتفاق بين الجزائر وتونس في جوهره خطوة ثنائية بين دولتين متجاورتين تسعيان إلى تحصين حدودهما المشتركة وتعزيز التعاون الأمني في مواجهة تهديدات واقعية، ما يعني أنه لا يشكل في بنيته الحالية، آلية مغاربية جامعة أو إطارا مؤسسيا بديلا لاتحاد المغرب العربي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاتفاق من جهة أخرى، يعبّر عن إرادة مشتركة في إعادة بناء الثقة داخل الفضاء المغاربي من خلال التجربة الثنائية، في وقت تراجعت فيه آليات العمل الجماعي على المستوى الإقليمي".
ورأى ميزاب أن "البعد الثاني يتمثل في إمكان تحوّل هذا الاتفاق إلى نواة لتعاون أوسع إذا قررت بقية دول المنطقة الاستفادة من منطق التنسيق الميداني في ظل الجمود السياسي، وأنه يمكن لموريتانيا أو ليبيا لاحقًا تبني صيغ مماثلة من الشراكة الأمنية، بما يفتح مسارا عمليا لإحياء التعاون المغاربي من القاعدة الأمنية نحو التكامل الاقتصادي والسياسي".
وتابع: "في المقابل يبقى خطر التأويل قائما، إذا فُسّر الاتفاق من طرف بعض القوى الداخلية أو الخارجية على أنه اصطفاف سياسي أو تحالف موجّه ضد طرف ثالث، فقد يساهم في زيادة القطبية داخل المنطقة، ويُغذّي الانقسام القائم أصلا داخل اتحاد المغرب العربي، لذلك تبقى مقاربة الشفافية والتواصل الدبلوماسي ضرورية لتوضيح أن الهدف من الاتفاق هو الاستقرار وليس الاصطفاف".
ولفت ميزاب إلى أن "التحليل الواقعي يبرز أن هذا الاتفاق، في صيغته الحالية، لا يُضعف وحدة المنطقة لكنه لا يعيد بنائها تلقائيا، قيمته الحقيقية تكمن في الرسالة التي يحملها: يمكن لدول الجوار أن تتعاون ميدانيا حين تتقاطع مصالحها الأمنية، وأن تبني من خلال ذلك جسور ثقة قد تتحول لاحقًا إلى مشروع مغاربي متجدد".
وأشار إلى أن "الاتفاق الدفاعي بين الجزائر وتونس يمثل نقطة تحول في منظومة التنسيق الأمني الإقليمي، إذ يعيد تعريف العلاقات الثنائية على أسس ميدانية وعملية لا تقتصر على التفاهمات السياسية".
ووفق الخبير الأمني الجزائري، أحمد ميزاب، فإنه "من المتوقع أن يترتب على هذا الاتفاق آثار عسكرية وأمنية مباشرة، أولها، تفعيل تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بعمليات التهريب والجماعات المتطرفة في المناطق الحدودية، ما يسمح باستجابة أسرع وأكثر دقة للتهديدات المتحركة. هذا التعاون يحدّ من ثغرات التنسيق السابقة ويؤسس لعمليات مشتركة قائمة على تقييم ميداني موحد".
وأضاف أن ثاني هذه الآثار، "إطلاق برامج تدريب وتمارين مشتركة ترفع من جاهزية الوحدات في مجالات مكافحة الإرهاب، والمراقبة الجوية والإنقاذ الحدودي، وهي لا تقتصر على الجانب التقني، بل تسهم في بناء عقيدة عملياتية مشتركة وتفاهم بين القيادات الميدانية".
أما ثالث هذه الآثار الناجمة الاتفاق، بحسب ميزاب، فهو "التنسيق اللوجستي وتبادل القدرات التقنية والاستخباراتية يفتح الباب أمام استخدام منسق للموارد، ويقلل من الفجوات الاستخباراتية بين البلدين، خصوصًا في المناطق الحدودية المعقدة التي تمتد على مساحات واسعة".
وينسق الجزائر وتونس التعاون في مجال الدفاع عبر اللجنة العسكرية المشتركة التي تجتمع دوريا، ويشمل التعاون الأمني بين البلدين بالخصوص، مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتهريب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقال الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، خلال توقيع الاتفاقية: "تتقاسم الجزائر وتونس، بحكم الروابط الجغرافية والتاريخية والحضارية التي تجمعهما، التطلعات نفسها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء اقتصاديات ناشئة منتجة للتنمية المستدامة".
وأضاف شنقريحة، موضحًا أن "العلاقات المتميزة بين الجزائر وتونس تكتسي طابعا استراتيجيا يتجلى في القواسم المشتركة، التي تجمع بلدينا، وفي مسارات الحوار المتواصل، والتنسيق البناء بين قيادتي البلدين".