https://sarabic.ae/20241127/سجن-الرئيس-السابق-للاتحاد-الجزائري-لكرة-القدم-1095266374.html
سجن الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم
سجن الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم
سبوتنيك عربي
أصدر القضاء الجزائري حكمه، اليوم الأربعاء، بسجن رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري السابق، خير الدين زطشي، على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T19:21+0000
2024-11-27T19:21+0000
2024-11-27T19:21+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
الجزائر
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092606178_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_2684afeb67d2fbfc3d52711c3c2d7f61.jpg
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إنه "تم إيداع زطشي السجن المؤقت على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي أثناء توليه رئاسة اتحاد كرة القدم الجزائري خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021، تتعلق بإمضاء عقود بطرق غير قانونية والحصول على امتيازات وإهدار المال العام".وأوضحت الصحيفة أن "التحقيقات كشفت عن أن خير الدين زطشي، هو من قام بإبرام وإمضاء جميع العقود المتعلقة بصفقات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وهي عقود مشبوهة ومخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات".ويواجه زطشي اتهامات باستفادة مسؤولين سابقين في اتحاد الكرة من علاوات ومنح مالية، وتقديم منح مباريات إلى لاعبين دوليين محليين بالعملة الصعبة، مع اتهامات بتبديد المال العام من خلال تضخيم فواتير الإيواء والإطعام باللجوء لأحد الفنادق الخاصة لاستضافة أعضاء المكتب الفيدرالي خلال فترة تواجدهم بالعاصمة.يضاف إلى ذلك مخالفات تتعلق بالنفقات المالية الضخمة بكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر وغيرها من التجاوزات والخروقات، حسب ما توصلت تحقيقات فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، وكذا التحقيقات القضائية بنفقات تنظيم بطولة أفريقيا للاعبين المحليين وكأس أفريقيا للأمم تحت 17 سنة.وأفادت التحقيقات بأن كلا من الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، وسلفه شرف الدين عمارة لم يبرما عقودا، لكن تمت متابعتهما على مستوى القطب المالي والاقتصادي، على أساس عدم فسخ العقود المشبوهة المبرمة من طرف خير الدين زطشي الذي تولى المنصب قبلهما، وكذا عدم التبليغ عن هذه الصفقات التي بقيت سارية المفعول بالرغم من عدم قانونيتها ومخالفتها للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات.
https://sarabic.ae/20241017/بالأرقام-منتخب-الجزائر-الأكثر-تميزا-في-تصفيات-كأس-الأمم-الأفريقية-2025-1093876510.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092606178_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_cbf04a6b9a235301a50964f167c27013.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار كرة القدم, الجزائر, منوعات
رياضة, أخبار كرة القدم, الجزائر, منوعات
سجن الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم
أصدر القضاء الجزائري حكمه، اليوم الأربعاء، بسجن رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري السابق، خير الدين زطشي، على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي.
وقالت صحيفة
"الشروق" الجزائرية إنه "تم إيداع زطشي السجن المؤقت على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي أثناء توليه رئاسة اتحاد كرة القدم الجزائري خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021، تتعلق بإمضاء عقود بطرق غير قانونية والحصول على امتيازات وإهدار المال العام".
وأوضحت الصحيفة أن "التحقيقات كشفت عن أن خير الدين زطشي، هو من قام بإبرام وإمضاء جميع العقود المتعلقة بصفقات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وهي عقود مشبوهة ومخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات".
ويواجه زطشي اتهامات باستفادة مسؤولين سابقين في اتحاد الكرة من علاوات ومنح مالية، وتقديم منح مباريات إلى لاعبين دوليين محليين بالعملة الصعبة، مع اتهامات بتبديد المال العام من خلال تضخيم فواتير الإيواء والإطعام باللجوء لأحد الفنادق الخاصة لاستضافة أعضاء المكتب الفيدرالي خلال فترة تواجدهم بالعاصمة.
يضاف إلى ذلك مخالفات تتعلق بالنفقات المالية الضخمة بكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر وغيرها من التجاوزات والخروقات، حسب ما توصلت تحقيقات فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، وكذا التحقيقات القضائية بنفقات تنظيم بطولة أفريقيا للاعبين المحليين وكأس أفريقيا للأمم تحت 17 سنة.
وأفادت التحقيقات بأن كلا من الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، وسلفه شرف الدين عمارة لم يبرما عقودا، لكن تمت متابعتهما على مستوى القطب المالي والاقتصادي، على أساس عدم فسخ العقود المشبوهة المبرمة من طرف خير الدين زطشي الذي تولى المنصب قبلهما، وكذا عدم التبليغ عن هذه الصفقات التي بقيت سارية المفعول بالرغم من عدم قانونيتها ومخالفتها للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات.