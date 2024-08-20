الانتخابات الرئاسية الجزائرية... هل تحقق برامج المرشحين تطلعات الشارع؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهجير الفلسطينيين وليس منع تنامي قدرة حماس
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240820/الانتخابات-الرئاسية-الجزائرية-هل-تحقق-برامج-المرشحين-تطلعات-الشارع؟-1091938387.html
الانتخابات الرئاسية الجزائرية... هل تحقق برامج المرشحين تطلعات الشارع؟
الانتخابات الرئاسية الجزائرية... هل تحقق برامج المرشحين تطلعات الشارع؟
سبوتنيك عربي
يشهد الشارع الجزائري حراكا سياسيا خلال الفترة الحالية، في إطار التفاعل مع الحملات الانتخابية واللقاءات للمرشحين الرئاسيين الثلاثة. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T17:38+0000
2024-08-20T17:38+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الجزائر
أخبار ليبيا اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102375/46/1023754693_0:275:2590:1732_1920x0_80_0_0_5dabfa394155b063c10bd96199f87e2c.jpg
تعقد انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في 7 سبتمبر المقبل، في ظل تطلعات لتغيرات اقتصادية جوهرية تنعكس على مستوى حياة الفرد، في البلد الغني بالغاز، والمعادن الأخرى.يواصل المرشحون الثلاثة، الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، والإسلامي عبد العالي حساني، والمعارض اليساري يوسف أوشيش حملاتهم الانتخابية التي انطلقت الخميس الماضي، بلقاءات وخطابات وزيارات لولايات مختلفة، ودعوات لتحقيق أعلى نسبة مشاركة.في ظل استمرار الحملات الانتخابية، تبرز عدة تساؤلات حول تطلعات الشارع، ومدى إمكانية تحقيق البرامج الانتخابية التي يعلن عنها عادة في الحملات الانتخابية.انطلقت الخميس 15 أغسطس / آب الجاري الحملات الانتخابية لمرشحي السباق الانتخابي وتستمر لعشرين يوما.يقول الباحث الجزائري، نبيل كحلوش، إن الانتخابات الرئاسية هي آلية لاختيار المسؤول الأول في البلاد من أجل إدارتها وتطبيق برنامج متعدد الأبعاد للاستثمار في مواردها البشرية والمادية قصد تحقيق مكانة إقليمية ودولية تؤهل الدولة لتحافظ على أمنها واقتصادها أولا ونشر سياستها الخارجية ثانيا.وعود سابقةيضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه بالنسبة للمترشح عبد المجيد تبون، فإن المشاريع المنجزة في السنوات الخمس الأخيرة هي من ضمن أساسيات خطابه السياسي، في الحملة الانتخابية لاستقطاب أكبر قدر من الجماهير. لكن في الوقت نفسه فإن عدم إتمام البرنامج الرئاسي الذي أعلن عنه من قبل في الالتزمات ال54 سنة 2019 قد يكون نقطة سلبية في هذه الحملة.ويرى أنه قد يعوض ذلك بخطاب يشرح فيه الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية، التي أحاطت بالجزائر -مثل جائحة الكورونا والأزمات الدولية- وفرضت عليها واقعا سياسيا واقتصاديا معيناً لم يساعدها على تحقيق كل ما تصبو إليه، دون نسيان العامل الداخلي الأساسي، والذي طبعه تقاعس وفساد العديد من المسؤولين الذين استنسخوا الآليات نفسها بغطاء جديد، وفق قوله.ويرى أن الشارع الجزائري يتطلع إلى أهداف داخلية وخارجية معا:الأولى تتمثل في تنظيم النشاط التجاري أكثر، والرفع من قيمة العملة، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير قطاع الإعلام وتعزيز التجارة الإلكترونية، ومكافحة البيروقراطية وكذا حماية المجتمع مع التنامي الملحوظ للمخدرات.التكتل المغاربيأما الثانية فهي مواصلة دفاع الجزائر عن قضايا التحرر، وتعزيز مكانتها الدولية في العلاقات الخارجية، وتنويع الشركاء الاستراتيجيين، والنجاح في نيل إفريقيا لمقعدين دائمين بمجلس الأمن الدولي، والرفع من قيمة جواز السفر الجزائري خارجيا ورفع عدد التمثيليات الدبلوماسية في عدد أكبر من البلدان، وتفعيل التكتل مع الدول المغاربية، وفق الباحث.ويرى كحلوش أن الخطاب السياسي الراهن في الجزائر ، يتميز بالاحترام المتبادل، حيث لا يلاحظ أي طعن أو قدح في الأشخاص بين المرشحين، كما يلاحظ أن خطاب السيد تبون ومنافسه أوشيش يتميز بالجانب الكاريزماتي، الذي يتميز بإظهار القدرات الفردية على القيادة، في حين يتميز خطاب حساني بالجانب التواصلي، الذي يركز على تحفيز المخاطبين على التفكير المشترك.وفق الباحث، فإنه من المتوقع، أن تكون نسبة المشاركة رغم صعوبة استشرافها، أعلى من نسبة 2019 لعدة اعتبارات أهمها وجود استقرار داخلي، وكذا تحالفات سياسية لدعم الرئيس، ولهذا فيمكنها الوصول لحدود تناهز45 %.تطلعات الشبابتقول سمية دويفي "جامعية"، إن البرامج بكل تأكيد تحمل ما يثير اهتمام الشارع والشباب خاصة، لكنها في النهاية تبقى وعودا بالانجاز.تضيف في حديثها مع "سبوتنيك"، أن ما يهم الشارع هو تحقيق هذه الوعود على أرض الواقع في حالة الفوز، وهنا يتدخل عامل الثقة والمصداقية الذي يبقى رهانا ينبغي كسبه.وتابعت: "كشابة جزائرية أتطلع إلى رئيس يعمل على تحقيق مشروع جزائر الاقتصاد القوي، وفرص العمل الوفيرة والعادلة، واهتمام أوسع بالنخب والكفاءات، وأتمنى أن تحقق الانتخابات المقبلة ذلك".تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية الجزائرية، اعتمدت في 31 يوليو/تموز أوراق ثلاثة مرشحين في القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية وهم: يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، وعبد المجيد تبون (الرئيس الحالي) مرشحا مستقلا، وحساني شريف عبد العالي، يذكر أنه في 11 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ترشحه لقترة رئاسية ثانية، وقال في لقائه الدوري مع الصحافة، والمنشور عبر مقطع مصور على الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل، إنه "نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".وأضاف تبون أنه "إذا قرر الشعب التزكية أهلا وسهلا.. وإذا رفض الشعب فهو حر والذي يأتي بعدي يكمل المشوار".عن حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي.وفق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، يتعين على الراغبين في الترشح، جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية.وأعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، الأربعاء يوليو الماضي، قبول ملفات 3 مترشحين تمهيدا للانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تشهد البلاد إجراءها في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.
https://sarabic.ae/20240724/-المرشح-المحتمل-يوسف-أوشيش-يتحدث-لـسبوتنيك-حول-رؤيته-وموقف-المعارضة-من-انتخابات-الرئاسة-1091101050.html
https://sarabic.ae/20240725/قبول-أوراق-3-مرشحين-من-إجمالي-16-لخوض-انتخابات-الرئاسة-في-الجزائر-1091130619.html
https://sarabic.ae/20240408/رئيس-مجتمع-السلم-في-الجزائر-يكشف-لـسبوتنيك-ملامح-برنامج-الحركة-بشأن-الانتخابات-الرئاسية--1087811848.html
الجزائر
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102375/46/1023754693_0:32:2590:1975_1920x0_80_0_0_c6081579dc9267593b306136c265c606.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم, غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم, غزة

الانتخابات الرئاسية الجزائرية... هل تحقق برامج المرشحين تطلعات الشارع؟

17:38 GMT 20.08.2024
© AP Photo / Anis Belghoulانتخابات الجزائر
انتخابات الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Anis Belghoul
تابعنا عبر
حصري
يشهد الشارع الجزائري حراكا سياسيا خلال الفترة الحالية، في إطار التفاعل مع الحملات الانتخابية واللقاءات للمرشحين الرئاسيين الثلاثة.
تعقد انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في 7 سبتمبر المقبل، في ظل تطلعات لتغيرات اقتصادية جوهرية تنعكس على مستوى حياة الفرد، في البلد الغني بالغاز، والمعادن الأخرى.
يواصل المرشحون الثلاثة، الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، والإسلامي عبد العالي حساني، والمعارض اليساري يوسف أوشيش حملاتهم الانتخابية التي انطلقت الخميس الماضي، بلقاءات وخطابات وزيارات لولايات مختلفة، ودعوات لتحقيق أعلى نسبة مشاركة.
في ظل استمرار الحملات الانتخابية، تبرز عدة تساؤلات حول تطلعات الشارع، ومدى إمكانية تحقيق البرامج الانتخابية التي يعلن عنها عادة في الحملات الانتخابية.
يوسف أوشيش، المترشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
المرشح يوسف أوشيش يتحدث لـ"سبوتنيك" حول رؤيته وموقف المعارضة من انتخابات الرئاسة الجزائرية
24 يوليو, 17:00 GMT
انطلقت الخميس 15 أغسطس / آب الجاري الحملات الانتخابية لمرشحي السباق الانتخابي وتستمر لعشرين يوما.
يقول الباحث الجزائري، نبيل كحلوش، إن الانتخابات الرئاسية هي آلية لاختيار المسؤول الأول في البلاد من أجل إدارتها وتطبيق برنامج متعدد الأبعاد للاستثمار في مواردها البشرية والمادية قصد تحقيق مكانة إقليمية ودولية تؤهل الدولة لتحافظ على أمنها واقتصادها أولا ونشر سياستها الخارجية ثانيا.
وعود سابقة
يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه بالنسبة للمترشح عبد المجيد تبون، فإن المشاريع المنجزة في السنوات الخمس الأخيرة هي من ضمن أساسيات خطابه السياسي، في الحملة الانتخابية لاستقطاب أكبر قدر من الجماهير. لكن في الوقت نفسه فإن عدم إتمام البرنامج الرئاسي الذي أعلن عنه من قبل في الالتزمات ال54 سنة 2019 قد يكون نقطة سلبية في هذه الحملة.
ويرى أنه قد يعوض ذلك بخطاب يشرح فيه الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية، التي أحاطت بالجزائر -مثل جائحة الكورونا والأزمات الدولية- وفرضت عليها واقعا سياسيا واقتصاديا معيناً لم يساعدها على تحقيق كل ما تصبو إليه، دون نسيان العامل الداخلي الأساسي، والذي طبعه تقاعس وفساد العديد من المسؤولين الذين استنسخوا الآليات نفسها بغطاء جديد، وفق قوله.
ويرى أن الشارع الجزائري يتطلع إلى أهداف داخلية وخارجية معا:
الأولى تتمثل في تنظيم النشاط التجاري أكثر، والرفع من قيمة العملة، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير قطاع الإعلام وتعزيز التجارة الإلكترونية، ومكافحة البيروقراطية وكذا حماية المجتمع مع التنامي الملحوظ للمخدرات.
التكتل المغاربي
أما الثانية فهي مواصلة دفاع الجزائر عن قضايا التحرر، وتعزيز مكانتها الدولية في العلاقات الخارجية، وتنويع الشركاء الاستراتيجيين، والنجاح في نيل إفريقيا لمقعدين دائمين بمجلس الأمن الدولي، والرفع من قيمة جواز السفر الجزائري خارجيا ورفع عدد التمثيليات الدبلوماسية في عدد أكبر من البلدان، وتفعيل التكتل مع الدول المغاربية، وفق الباحث.
ويرى كحلوش أن الخطاب السياسي الراهن في الجزائر ، يتميز بالاحترام المتبادل، حيث لا يلاحظ أي طعن أو قدح في الأشخاص بين المرشحين، كما يلاحظ أن خطاب السيد تبون ومنافسه أوشيش يتميز بالجانب الكاريزماتي، الذي يتميز بإظهار القدرات الفردية على القيادة، في حين يتميز خطاب حساني بالجانب التواصلي، الذي يركز على تحفيز المخاطبين على التفكير المشترك.
الجزائر العاصمة، 29 يونيو/ حزيران 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
قبول أوراق 3 مرشحين من إجمالي 16 لخوض انتخابات الرئاسة في الجزائر
25 يوليو, 18:19 GMT
وفق الباحث، فإنه من المتوقع، أن تكون نسبة المشاركة رغم صعوبة استشرافها، أعلى من نسبة 2019 لعدة اعتبارات أهمها وجود استقرار داخلي، وكذا تحالفات سياسية لدعم الرئيس، ولهذا فيمكنها الوصول لحدود تناهز45 %.
تطلعات الشباب
تقول سمية دويفي "جامعية"، إن البرامج بكل تأكيد تحمل ما يثير اهتمام الشارع والشباب خاصة، لكنها في النهاية تبقى وعودا بالانجاز.
تضيف في حديثها مع "سبوتنيك"، أن ما يهم الشارع هو تحقيق هذه الوعود على أرض الواقع في حالة الفوز، وهنا يتدخل عامل الثقة والمصداقية الذي يبقى رهانا ينبغي كسبه.
وتابعت: "كشابة جزائرية أتطلع إلى رئيس يعمل على تحقيق مشروع جزائر الاقتصاد القوي، وفرص العمل الوفيرة والعادلة، واهتمام أوسع بالنخب والكفاءات، وأتمنى أن تحقق الانتخابات المقبلة ذلك".
عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
رئيس "مجتمع السلم" في الجزائر يكشف لـ"سبوتنيك" ملامح برنامج الحركة بشأن الانتخابات الرئاسية
8 أبريل, 13:49 GMT
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية الجزائرية، اعتمدت في 31 يوليو/تموز أوراق ثلاثة مرشحين في القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية وهم: يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، وعبد المجيد تبون (الرئيس الحالي) مرشحا مستقلا، وحساني شريف عبد العالي، يذكر أنه في 11 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ترشحه لقترة رئاسية ثانية، وقال في لقائه الدوري مع الصحافة، والمنشور عبر مقطع مصور على الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل، إنه "نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".
وأضاف تبون أنه "إذا قرر الشعب التزكية أهلا وسهلا.. وإذا رفض الشعب فهو حر والذي يأتي بعدي يكمل المشوار".عن حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي.
وفق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، يتعين على الراغبين في الترشح، جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية.

وأعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، الأربعاء يوليو الماضي، قبول ملفات 3 مترشحين تمهيدا للانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تشهد البلاد إجراءها في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية18:29 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала