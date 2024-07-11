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تبون يعلن ترشحة لولاية ثانية في الجزائر: إذا رفض الشعب فهو حر ومن يأتي بعدي يكمل المشوار
تبون يعلن ترشحة لولاية ثانية في الجزائر: إذا رفض الشعب فهو حر ومن يأتي بعدي يكمل المشوار
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ترشحه لقترة رئاسية ثانية. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T15:41+0000
2024-07-11T15:41+0000
عبد المجيد تبون
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وقال في لقائه الدوري مع الصحافة، والمنشور عبر مقطع مصور على الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل، إنه "نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".وأضاف تبون أنه "إذا قرر الشعب التزكية أهلا وسهلا.. وإذا رفض الشعب فهو حر والذي يأتي بعدي يكمل المشوار".وأعلنت الجزائر إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة"، في 7 سبتمبر/أيلول هذا العام، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا القرار صدر عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وحضره كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش.وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إنه تقرر "إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، يوم 7 سبتمبر/أيلول 2024".ووفقا لتقارير محلية، جاء هذا التعجيل للانتخابات بعد أنباء تم تداولها في وسائل إعلام فرنسية، حول نية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر.ونفت وكالة الأنباء الجزائرية هذه الأنباء، في 24 فبراير/ شباط الماضي.يذكر أن الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون، قد انتخب في ديسمبر 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 58% من الأصوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقاً للدستور الجزائري.
https://sarabic.ae/20240624/3-نساء-يعلن-ترشحهن-للانتخابات-الرئاسية-في-الجزائر-ما-فرصهن؟-1090133560.html
https://sarabic.ae/20240626/سعيدة-نغزة-تتحدث-لـسبوتنيك-حول-برنامجها-الانتخابي-وفرص-المرأة-بانتخابات-الرئاسة-الجزائرية-المرتقبة-1090185215.html
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عبد المجيد تبون, الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
عبد المجيد تبون, الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

تبون يعلن ترشحة لولاية ثانية في الجزائر: إذا رفض الشعب فهو حر ومن يأتي بعدي يكمل المشوار

15:41 GMT 11.07.2024
© AFP 2023 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
© AFP 2023 / RYAD KRAMDI
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ترشحه لقترة رئاسية ثانية.
وقال في لقائه الدوري مع الصحافة، والمنشور عبر مقطع مصور على الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل، إنه "نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".
وأضاف تبون أنه "إذا قرر الشعب التزكية أهلا وسهلا.. وإذا رفض الشعب فهو حر والذي يأتي بعدي يكمل المشوار".
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وأعلنت الجزائر إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة"، في 7 سبتمبر/أيلول هذا العام، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا القرار صدر عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وحضره كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إنه تقرر "إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، يوم 7 سبتمبر/أيلول 2024".
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ووفقا لتقارير محلية، جاء هذا التعجيل للانتخابات بعد أنباء تم تداولها في وسائل إعلام فرنسية، حول نية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر.
ونفت وكالة الأنباء الجزائرية هذه الأنباء، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
يذكر أن الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون، قد انتخب في ديسمبر 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 58% من الأصوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقاً للدستور الجزائري.
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