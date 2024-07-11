https://sarabic.ae/20240711/تبون-يعلن-ترشحة-لولاية-ثانية-في-الجزائر-إذا-رفض-الشعب-فهو-حر-ومن-يأتي-بعدي-يكمل-المشوار-1090708324.html

تبون يعلن ترشحة لولاية ثانية في الجزائر: إذا رفض الشعب فهو حر ومن يأتي بعدي يكمل المشوار

تبون يعلن ترشحة لولاية ثانية في الجزائر: إذا رفض الشعب فهو حر ومن يأتي بعدي يكمل المشوار

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ترشحه لقترة رئاسية ثانية. 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T15:41+0000

2024-07-11T15:41+0000

2024-07-11T15:41+0000

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وقال في لقائه الدوري مع الصحافة، والمنشور عبر مقطع مصور على الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل، إنه "نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".وأضاف تبون أنه "إذا قرر الشعب التزكية أهلا وسهلا.. وإذا رفض الشعب فهو حر والذي يأتي بعدي يكمل المشوار".وأعلنت الجزائر إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة"، في 7 سبتمبر/أيلول هذا العام، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا القرار صدر عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وحضره كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش.وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إنه تقرر "إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، يوم 7 سبتمبر/أيلول 2024".ووفقا لتقارير محلية، جاء هذا التعجيل للانتخابات بعد أنباء تم تداولها في وسائل إعلام فرنسية، حول نية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر.ونفت وكالة الأنباء الجزائرية هذه الأنباء، في 24 فبراير/ شباط الماضي.يذكر أن الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون، قد انتخب في ديسمبر 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 58% من الأصوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقاً للدستور الجزائري.

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