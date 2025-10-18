https://sarabic.ae/20251018/الجزائر-وفاة-حالتين-بداء-الدفتيريا-وإطلاق-حملة-تلقيح-استباقية-1106140294.html

الجزائر.. وفاة حالتين بداء "الدفتيريا" وإطلاق حملة تلقيح استباقية

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، وفاة شخصين من بين 5 حالات مؤكدة بالإصابة بداء الدفتيريا (الخُناق) في ولاية سكيكدة شرقي البلاد. 18.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت الوزارة، أمس الجمعة، أن المتوفين هما رجل أجنبي يبلغ من العمر 25 عاما، وطفلة تبلغ 12 عاما لم تكن ملقحة ضد الداء.وعقب تسجيل الحالات، تم تشكيل خلية أزمة في مديرية الصحة بسكيكدة لمتابعة الوضع الوبائي واتخاذ الإجراءات الوقائية والاستشفائية بالتنسيق مع السلطات المحلية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.كما شرعت المصالح الصحية الجزائرية في تحقيقات وبائية، شملت الأشخاص المخالطين للحالات، إذ تم علاجهم وقائيا وتلقيحهم للحد من انتشار العدوى.وفي إطار حملة تلقيح استباقية، تم تطعيم 514 شخصا خلال 48 ساعة، مؤكدة أن الوضعية الوبائية مستقرة مع متابعة ميدانية دقيقة ومستدامة في جميع الهياكل الصحية في المنطقة.و"الدفتيريا" هي عدوى تسببها بكتيريا الخُنَّاق الوتدية، تظهر عادة بعد يومين إلى 5 أيام من التعرض، وتبدأ بأعراض خفيفة مثل التهاب الحلق والحمى، وقد تتطور في الحالات الشديدة إلى تكون لطخة رمادية أو بيضاء في مؤخرة الحلق تعيق التنفس أو البلع، مع سعال نباحي وتورم في العنق.وتنتشر العدوى عن طريق الملامسة المباشرة أو استنشاق الرذاذ أو ملامسة الأشياء الملوثة، ويُشخّص عادة سريريا بوجود الغشاء الرمادي، مع ضرورة التأكيد المختبري وبدء العلاج فورا باستخدام "مضاد ذيفان الدفتيريا" والمضادات الحيوية لمنع انتشار البكتيريا.

