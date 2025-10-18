الجزائر.. وفاة حالتين بداء "الدفتيريا" وإطلاق حملة تلقيح استباقية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
الجزائر.. وفاة حالتين بداء "الدفتيريا" وإطلاق حملة تلقيح استباقية
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، وفاة شخصين من بين 5 حالات مؤكدة بالإصابة بداء الدفتيريا (الخُناق) في ولاية سكيكدة شرقي البلاد.
وأوضحت الوزارة، أمس الجمعة، أن المتوفين هما رجل أجنبي يبلغ من العمر 25 عاما، وطفلة تبلغ 12 عاما لم تكن ملقحة ضد الداء.وعقب تسجيل الحالات، تم تشكيل خلية أزمة في مديرية الصحة بسكيكدة لمتابعة الوضع الوبائي واتخاذ الإجراءات الوقائية والاستشفائية بالتنسيق مع السلطات المحلية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.كما شرعت المصالح الصحية الجزائرية في تحقيقات وبائية، شملت الأشخاص المخالطين للحالات، إذ تم علاجهم وقائيا وتلقيحهم للحد من انتشار العدوى.وفي إطار حملة تلقيح استباقية، تم تطعيم 514 شخصا خلال 48 ساعة، مؤكدة أن الوضعية الوبائية مستقرة مع متابعة ميدانية دقيقة ومستدامة في جميع الهياكل الصحية في المنطقة.و"الدفتيريا" هي عدوى تسببها بكتيريا الخُنَّاق الوتدية، تظهر عادة بعد يومين إلى 5 أيام من التعرض، وتبدأ بأعراض خفيفة مثل التهاب الحلق والحمى، وقد تتطور في الحالات الشديدة إلى تكون لطخة رمادية أو بيضاء في مؤخرة الحلق تعيق التنفس أو البلع، مع سعال نباحي وتورم في العنق.وتنتشر العدوى عن طريق الملامسة المباشرة أو استنشاق الرذاذ أو ملامسة الأشياء الملوثة، ويُشخّص عادة سريريا بوجود الغشاء الرمادي، مع ضرورة التأكيد المختبري وبدء العلاج فورا باستخدام "مضاد ذيفان الدفتيريا" والمضادات الحيوية لمنع انتشار البكتيريا.
الجزائر.. وفاة حالتين بداء "الدفتيريا" وإطلاق حملة تلقيح استباقية

تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، وفاة شخصين من بين 5 حالات مؤكدة بالإصابة بداء الدفتيريا (الخُناق) في ولاية سكيكدة شرقي البلاد.
وأوضحت الوزارة، أمس الجمعة، أن المتوفين هما رجل أجنبي يبلغ من العمر 25 عاما، وطفلة تبلغ 12 عاما لم تكن ملقحة ضد الداء.
وعقب تسجيل الحالات، تم تشكيل خلية أزمة في مديرية الصحة بسكيكدة لمتابعة الوضع الوبائي واتخاذ الإجراءات الوقائية والاستشفائية بالتنسيق مع السلطات المحلية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
كما شرعت المصالح الصحية الجزائرية في تحقيقات وبائية، شملت الأشخاص المخالطين للحالات، إذ تم علاجهم وقائيا وتلقيحهم للحد من انتشار العدوى.
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
الأمم المتحدة: تسجيل 109 حالات وفاة بمرض الدفتيريا في اليمن منذ بداية العام
16 نوفمبر 2023, 20:31 GMT
وفي إطار حملة تلقيح استباقية، تم تطعيم 514 شخصا خلال 48 ساعة، مؤكدة أن الوضعية الوبائية مستقرة مع متابعة ميدانية دقيقة ومستدامة في جميع الهياكل الصحية في المنطقة.
اليونيسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
"اليونيسف" تدق ناقوس الخطر بسبب تفشي مرض "الدفتيريا" في نيجيريا
28 سبتمبر 2023, 04:46 GMT
و"الدفتيريا" هي عدوى تسببها بكتيريا الخُنَّاق الوتدية، تظهر عادة بعد يومين إلى 5 أيام من التعرض، وتبدأ بأعراض خفيفة مثل التهاب الحلق والحمى، وقد تتطور في الحالات الشديدة إلى تكون لطخة رمادية أو بيضاء في مؤخرة الحلق تعيق التنفس أو البلع، مع سعال نباحي وتورم في العنق.
وتنتشر العدوى عن طريق الملامسة المباشرة أو استنشاق الرذاذ أو ملامسة الأشياء الملوثة، ويُشخّص عادة سريريا بوجود الغشاء الرمادي، مع ضرورة التأكيد المختبري وبدء العلاج فورا باستخدام "مضاد ذيفان الدفتيريا" والمضادات الحيوية لمنع انتشار البكتيريا.
