https://sarabic.ae/20251020/ويتكوف-يتحدث-عن-اتفاق-سلام-قريب-بين-الجزائر-والمغرب-1106197195.html
ويتكوف يتحدث عن اتفاق سلام قريب بين الجزائر والمغرب
ويتكوف يتحدث عن اتفاق سلام قريب بين الجزائر والمغرب
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الإثنين، أنه يجري العمل على اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب، موضحا أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T09:41+0000
2025-10-20T09:41+0000
2025-10-20T09:41+0000
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_0:16:1688:966_1920x0_80_0_0_80d07237a51b699bbfaed7564aa66506.jpg
وقال ويتكوف: "نعمل حاليًا مع فريقنا على ملفي الجزائر والمغرب".وفي 24 آب/أغسطس 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب على خلفية "أعمال عدائية"، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الجزائري، وقتها، رمطان لعمامرة.كما قررت الجزائر في 21 أيلول/سبتمبر 2021، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، على خلفية "استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي"، وفقا لما أعلنه وقتها المجلس الأعلى للأمن الجزائري.وتعد الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994 بعد تفجيرات فندق "أطلس أسني" بمراكش، عندما اتهمت الرباط الجزائر بالوقوف خلفها، وفرض الملك الراحل الحسن الثاني التأشيرة على الجزائريين لدخول البلاد، ما دفع الجزائر حينها إلى غلق الحدود البرية بين البلدين.خطاب العرش 2025... الملك محمد السادس يؤكد حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الجزائرعضو "الشؤون الخارجية" المغربي: لقاء لافروف وبوريطة دفعة جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات
https://sarabic.ae/20250730/تصويت-بعد-دعوة-الملك-محمد-السادس-هل-ينجح-الحوار-بين-المغرب-والجزائر-في-تجاوز-خلافاتهما؟-1103199571.html
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_104:0:1608:1128_1920x0_80_0_0_369447619dcfc6e367614e9f7ad5f835.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, العالم العربي
ويتكوف يتحدث عن اتفاق سلام قريب بين الجزائر والمغرب
أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الإثنين، أنه يجري العمل على اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب، موضحا أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الشهرين المقبلين.
وقال ويتكوف: "نعمل حاليًا مع فريقنا على ملفي الجزائر والمغرب".
وأضاف في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي أس": "من المتوقع التوصل إلى اتفاق سلام هناك خلال الشهر القادم.. برأيي خلال 60 يوما".
وفي 24 آب/أغسطس 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب على خلفية "أعمال عدائية"، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الجزائري، وقتها، رمطان لعمامرة.
كما قررت الجزائر في 21 أيلول/سبتمبر 2021، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، على خلفية "استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي"، وفقا لما أعلنه وقتها المجلس الأعلى للأمن الجزائري.
وجدير بالذكر أيضا أن العلاقات الجزائرية المغربية تشهد توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء المغربية، إذ تدعم الجزائر جبهة "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية في حين تعتبر الرباط المنطقة جزءا من الأراضي المغربية.
وتعد الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994 بعد تفجيرات فندق "أطلس أسني" بمراكش، عندما اتهمت الرباط الجزائر بالوقوف خلفها، وفرض الملك الراحل الحسن الثاني التأشيرة على الجزائريين لدخول البلاد، ما دفع الجزائر حينها إلى غلق الحدود البرية بين البلدين.