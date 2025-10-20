https://sarabic.ae/20251020/ويتكوف-يتحدث-عن-اتفاق-سلام-قريب-بين-الجزائر-والمغرب-1106197195.html

ويتكوف يتحدث عن اتفاق سلام قريب بين الجزائر والمغرب

ويتكوف يتحدث عن اتفاق سلام قريب بين الجزائر والمغرب

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الإثنين، أنه يجري العمل على اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب، موضحا أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال... 20.10.2025

وقال ويتكوف: "نعمل حاليًا مع فريقنا على ملفي الجزائر والمغرب".وفي 24 آب/أغسطس 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب على خلفية "أعمال عدائية"، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الجزائري، وقتها، رمطان لعمامرة.كما قررت الجزائر في 21 أيلول/سبتمبر 2021، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، على خلفية "استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي"، وفقا لما أعلنه وقتها المجلس الأعلى للأمن الجزائري.وتعد الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994 بعد تفجيرات فندق "أطلس أسني" بمراكش، عندما اتهمت الرباط الجزائر بالوقوف خلفها، وفرض الملك الراحل الحسن الثاني التأشيرة على الجزائريين لدخول البلاد، ما دفع الجزائر حينها إلى غلق الحدود البرية بين البلدين.خطاب العرش 2025... الملك محمد السادس يؤكد حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الجزائرعضو "الشؤون الخارجية" المغربي: لقاء لافروف وبوريطة دفعة جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات

