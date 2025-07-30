https://sarabic.ae/20250730/تصويت-بعد-دعوة-الملك-محمد-السادس-هل-ينجح-الحوار-بين-المغرب-والجزائر-في-تجاوز-خلافاتهما؟-1103199571.html
تصويت... بعد دعوة الملك محمد السادس هل ينجح الحوار بين المغرب والجزائر في تجاوز خلافاتهما؟
تصويت... بعد دعوة الملك محمد السادس هل ينجح الحوار بين المغرب والجزائر في تجاوز خلافاتهما؟
سبوتنيك عربي
أدلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بـ"خطاب العرش"، وأشار فيه إلى الدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء المغربية، معبرا عن... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T15:45+0000
2025-07-30T15:45+0000
2025-07-30T15:51+0000
أخبار المغرب اليوم
الملك محمد السادس
الجزائر
وسائط متعددة
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103176616_0:606:851:1085_1920x0_80_0_0_aae012ac003e5012818cb9da7453025e.jpg
ولفت الملك إلى استعداد المملكة لإجراء "حوار صادق مع الجزائر لمناقشة مختلف القضايا، مع التأكيد على حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الشعب الجزائري"، وفقا لوسائل إعلام مغربية.ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.برأيك بعد دعوة الملك محمد السادس هل ينجح الحوار بين المغرب والجزائر في تجاوز خلافاتهما؟تصويت... برأيك من يتحمل مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة؟تصويت... برأيك هل ينجح المؤتمر الدولي في نيويورك بتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين؟
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103176616_0:526:851:1164_1920x0_80_0_0_2c472a79df7eed5e3bfbbdad2a17fbe3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, الملك محمد السادس, الجزائر, опросы, استطلاعات الرأي
أخبار المغرب اليوم, الملك محمد السادس, الجزائر, опросы, استطلاعات الرأي
تصويت... بعد دعوة الملك محمد السادس هل ينجح الحوار بين المغرب والجزائر في تجاوز خلافاتهما؟
15:45 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 15:51 GMT 30.07.2025)
أدلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بـ"خطاب العرش"، وأشار فيه إلى الدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء المغربية، معبرا عن فخر المغرب بهذا التأييد.
ولفت الملك إلى استعداد المملكة لإجراء "حوار صادق مع الجزائر لمناقشة مختلف القضايا، مع التأكيد على حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الشعب الجزائري"، وفقا لوسائل إعلام مغربية.
وأشار العاهل المغربي إلى إطلاق مجموعة من المشاريع الضخمة في عدة مجالات، مؤكدا أن المغرب يظل أرضا خصبة للاستثمار وشريكا موثوقا.
ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
برأيك بعد دعوة الملك محمد السادس هل ينجح الحوار بين المغرب والجزائر في تجاوز خلافاتهما؟