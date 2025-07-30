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نبض افريقيا
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الزومبا بين الرياضة واللياقة
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ملفات ساخنة
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الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
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خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20250730/تصويت-بعد-دعوة-الملك-محمد-السادس-هل-ينجح-الحوار-بين-المغرب-والجزائر-في-تجاوز-خلافاتهما؟-1103199571.html
تصويت... بعد دعوة الملك محمد السادس هل ينجح الحوار بين المغرب والجزائر في تجاوز خلافاتهما؟
تصويت... بعد دعوة الملك محمد السادس هل ينجح الحوار بين المغرب والجزائر في تجاوز خلافاتهما؟
سبوتنيك عربي
أدلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بـ"خطاب العرش"، وأشار فيه إلى الدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء المغربية، معبرا عن... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T15:45+0000
2025-07-30T15:51+0000
أخبار المغرب اليوم
الملك محمد السادس
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ولفت الملك إلى استعداد المملكة لإجراء "حوار صادق مع الجزائر لمناقشة مختلف القضايا، مع التأكيد على حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الشعب الجزائري"، وفقا لوسائل إعلام مغربية.ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.برأيك بعد دعوة الملك محمد السادس هل ينجح الحوار بين المغرب والجزائر في تجاوز خلافاتهما؟تصويت... برأيك من يتحمل مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة؟تصويت... برأيك هل ينجح المؤتمر الدولي في نيويورك بتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين؟
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أخبار المغرب اليوم, الملك محمد السادس, الجزائر, опросы, استطلاعات الرأي
أخبار المغرب اليوم, الملك محمد السادس, الجزائر, опросы, استطلاعات الرأي

تصويت... بعد دعوة الملك محمد السادس هل ينجح الحوار بين المغرب والجزائر في تجاوز خلافاتهما؟

15:45 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 15:51 GMT 30.07.2025)
© Photo / mohamed Hemidaالعاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب وُجه إلى الشعب، بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش
العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب وُجه إلى الشعب، بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Photo / mohamed Hemida
تابعنا عبر
أدلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بـ"خطاب العرش"، وأشار فيه إلى الدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء المغربية، معبرا عن فخر المغرب بهذا التأييد.
ولفت الملك إلى استعداد المملكة لإجراء "حوار صادق مع الجزائر لمناقشة مختلف القضايا، مع التأكيد على حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الشعب الجزائري"، وفقا لوسائل إعلام مغربية.

وأشار العاهل المغربي إلى إطلاق مجموعة من المشاريع الضخمة في عدة مجالات، مؤكدا أن المغرب يظل أرضا خصبة للاستثمار وشريكا موثوقا.

ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

برأيك بعد دعوة الملك محمد السادس هل ينجح الحوار بين المغرب والجزائر في تجاوز خلافاتهما؟

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