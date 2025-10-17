https://sarabic.ae/20251017/عضو-الشؤون-الخارجية-المغربي-لقاء-لافروف-وبوريطة-دفعة-جديدة-للتعاون-بين-البلدين-في-مختلف-المجالات-1106123118.html
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، أن روسيا مستعدة للإسهام في عمليات التسوية في الشرق الأوسط. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T13:10+0000
2025-10-17T13:10+0000
2025-10-17T13:10+0000
وأضاف لافروف، أمس الخميس، في محادثات مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في العاصمة الروسية موسكو، أن روسيا مستعدة لتسهيل عملية السلام في الشرق الأوسط.حول انعكاسات اللقاء الذي جمع الوزيرين في موسكو، قال عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية أحمد نور الدين، إن اللقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يأتي قبل حدثين هامين، الأول هو انعقاد مجلس الأمن حول ملف "الصحراء" نهاية شهر أكتوبر، والثاني هو دعوة الرئيس بوتين لقمة روسية عربية في نوفمبر(تششرين الثاني) المقبل، بعد تعذر انعقادها في منتصف أكتوبر الحالي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اللقاء يندرج ضمن المشاورات السياسية التي دأب الطرفان الروسي والمغربي على إجرائها منذ التوقيع على الشراكة الاستراتيجية سنة 2002 بمناسبة زيارة الملك إلى روسيا، ثم زيارة الرئيس بوتين للمغرب سنة 2006، وتم تعزيز هذه الشراكة باتفاق الشراكة الاستراتيجية المعمقة سنة 2016، اثناء الزيارة الثانية للعاهل المغربي إلى موسكو.ويرى نور الدين، أن اللقاء يترجم عمق العلاقات التي تعود إلى عام 1777 إلى عهد الإمبراطورة إيكاترينا الثانية والملك محمد الثالث حين أرسيا علاقات تجارية بين البلدين، وتبادلا المراسلات الدبلوماسية، حيث لا زال الأرشيف المغربي والروسي يحتفظ بهما، ثم تعززت العلاقات في العهد السوفييتي وظلت موسكو شريكا مفضلا للمغرب في العديد من القطاعات مثل الطاقة مع بناء أكبر محطة حرارية بالمغرب سنة 1969 في حين كانت الحرب بين الشرق والغرب على أشدها.ووقع الوزيران لافروف وبوريطة على بروتوكول إحداث لجنة بين وزارتي الخارجية، قصد إرساء حوار سياسي منتظم، ومن جهة ثانية تقييم حصيلة الاتفاقيات الجارية من أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وتابع نور الدين: "على هامش الزيارة تنعقد اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، وربما هي اللجنة الوحيدة للمغرب مع دولة أخرى والتي تحمل في اسمها التعاون التقني والعلمي، ما يؤكد أن ملفات التعاون بين البلدين فيها جانب مهم يتعلق بالبحث العلمي التكنولوجي بما في ذلك مجالات الطاقة النووية، والمعدات العسكرية، والفضاء، خاصة أن أول قمر صناعي مغربي تم اطلاقه بواسطة صاروخ روسي من محطة بايكونور".على المستوى السياسي يوضح نور الدين أن عدة ملفات تم التطرق إليها، منها على وجه الخصوص "ملف الصحراء" وكيفية إنهاء النزاع بشكل نهائي.كما تطرق اللقاء إلى ملف الأزمة في أوكرانيا، مع ملاحظة الموقف المغربي المتوازن والذي رفض إدانة روسيا في كل المحطات الدبلوماسية سواء داخل الأمم المتحدة أو في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وفق نور الدين.على المستوى الاقتصادي أوضح عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، أنه يتضمن عدة مشاريع، والحوار المتقدم بين الطرفين حول بناء المحطات النووية وتحلية مياه البحر، ومشاريع تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة خاصة في مجال الأقمار الصناعية وغيرها، إلى جانب التعاون العسكري والفلاحي والصيد البحري.وأضاف: "جئت حاملًا تحيات جلالة الملك محمد السادس إلى فخامة الرئيس بوتين. جلالة الملك له تقدير خاص واحترام خاص مع فخامة الرئيس".
وأضاف لافروف، أمس الخميس، في محادثات مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في العاصمة الروسية موسكو، أن روسيا مستعدة لتسهيل عملية السلام في الشرق الأوسط.
حول انعكاسات اللقاء الذي جمع الوزيرين في موسكو، قال عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية أحمد نور الدين، إن اللقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
، يأتي قبل حدثين هامين، الأول هو انعقاد مجلس الأمن حول ملف "الصحراء" نهاية شهر أكتوبر، والثاني هو دعوة الرئيس بوتين لقمة روسية عربية في نوفمبر(تششرين الثاني) المقبل، بعد تعذر انعقادها في منتصف أكتوبر الحالي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اللقاء يندرج ضمن المشاورات السياسية
التي دأب الطرفان الروسي والمغربي على إجرائها منذ التوقيع على الشراكة الاستراتيجية سنة 2002 بمناسبة زيارة الملك إلى روسيا، ثم زيارة الرئيس بوتين للمغرب سنة 2006، وتم تعزيز هذه الشراكة باتفاق الشراكة الاستراتيجية المعمقة سنة 2016، اثناء الزيارة الثانية للعاهل المغربي إلى موسكو.
ويرى نور الدين، أن اللقاء يترجم عمق العلاقات التي تعود إلى عام 1777 إلى عهد الإمبراطورة إيكاترينا الثانية والملك محمد الثالث حين أرسيا علاقات تجارية بين البلدين، وتبادلا المراسلات الدبلوماسية، حيث لا زال الأرشيف المغربي والروسي يحتفظ بهما، ثم تعززت العلاقات في العهد السوفييتي وظلت موسكو شريكا مفضلا للمغرب في العديد من القطاعات مثل الطاقة مع بناء أكبر محطة حرارية بالمغرب سنة 1969 في حين كانت الحرب بين الشرق والغرب على أشدها.
ووقع الوزيران لافروف وبوريطة على بروتوكول إحداث لجنة بين وزارتي الخارجية، قصد إرساء حوار سياسي منتظم، ومن جهة ثانية تقييم حصيلة الاتفاقيات الجارية من أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدين
في مختلف المجالات.
وتابع نور الدين: "على هامش الزيارة تنعقد اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني
، وربما هي اللجنة الوحيدة للمغرب مع دولة أخرى والتي تحمل في اسمها التعاون التقني والعلمي، ما يؤكد أن ملفات التعاون بين البلدين فيها جانب مهم يتعلق بالبحث العلمي التكنولوجي بما في ذلك مجالات الطاقة النووية، والمعدات العسكرية، والفضاء، خاصة أن أول قمر صناعي مغربي تم اطلاقه بواسطة صاروخ روسي من محطة بايكونور".
على المستوى السياسي يوضح نور الدين أن عدة ملفات تم التطرق إليها، منها على وجه الخصوص "ملف الصحراء" وكيفية إنهاء النزاع بشكل نهائي.
وكذلك ملف منطقة الساحل، وكيفية دعم استقرار دول المنطقة في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المعنية، بالإضافة لملف قطاع غزة وإقامة الدولة الفلسطينية بتنسيق مع جامعة الدول العربية.
كما تطرق اللقاء إلى ملف الأزمة في أوكرانيا، مع ملاحظة الموقف المغربي المتوازن والذي رفض إدانة روسيا في كل المحطات الدبلوماسية سواء داخل الأمم المتحدة أو في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وفق نور الدين.
على المستوى الاقتصادي أوضح عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، أنه يتضمن عدة مشاريع، والحوار المتقدم بين الطرفين
حول بناء المحطات النووية وتحلية مياه البحر، ومشاريع تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة خاصة في مجال الأقمار الصناعية وغيرها، إلى جانب التعاون العسكري والفلاحي والصيد البحري.
وكان بوريطة أكد خلال اللقاء مع لافروف، أن العلاقات الروسية المغربية، "تعود إلى القرن الثامن عشر، ولكنها تطورت بشكل قوي بالسنوات الأخيرة، على أساس إعلان الشراكة المعمقة بين المغرب وروسيا، منذ 2016".
وأضاف: "جئت حاملًا تحيات جلالة الملك محمد السادس إلى فخامة الرئيس بوتين. جلالة الملك له تقدير خاص واحترام خاص مع فخامة الرئيس".