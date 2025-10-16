عربي
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"
لافروف: مستعدون لتسهيل عملية السلام في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في محادثات مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في العاصمة الروسية موسكو، أن روسيا مستعدة لتسهيل عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأشار لافروف، خلال اجتماع مع نظيره المغربي، إلى أن روسيا مستعدة للإسهام في عمليات التسوية في الشرق الأوسط.
وأكد بوريطة أن العلاقات الروسية المغربية، "تعود إلى القرن الثامن عشر، ولكنها تطورت بشكل قوي بالسنوات الأخيرة، على أساس إعلان الشراكة المعمقة بين المغرب وروسيا، منذ 2016".
وأضاف: "جئت حاملًا لتحيات جلالة الملك محمد السادس إلى فخامة الرئيس بوتين. جلالة الملك له تقدير خاص واحترام خاص مع فخامة الرئيس".
وأشاربوريطة إلى أن "هذا التواصل الثالث مع لافروف خلال 6 أسابيع، ويدل هذا على أن الحوار مستمر بيننا، ويتطور بشكل كبير".
وقال وزير الخارجية المغربي: "نعتبر روسيا شريك مهم للمغرب في كل المجالات، ونعتبر روسيا فاعل أساسي في النظام الدولي، وروسيا محاور له مصداقية حول القضايا الدولية والأقليمية".
