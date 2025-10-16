https://sarabic.ae/20251016/لافروف-يجري-محادثات-مع-وزير-الخارجية-المغربي-1106065940.html
لافروف: مستعدون لتسهيل عملية السلام في الشرق الأوسط
لافروف: مستعدون لتسهيل عملية السلام في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في محادثات مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في العاصمة... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T10:12+0000
2025-10-16T10:12+0000
2025-10-16T10:55+0000
روسيا
أخبار المغرب اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106071670_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9df80461236803b5e3ee7ce7f69b3096.jpg
وأشار لافروف، خلال اجتماع مع نظيره المغربي، إلى أن روسيا مستعدة للإسهام في عمليات التسوية في الشرق الأوسط.وأكد بوريطة أن العلاقات الروسية المغربية، "تعود إلى القرن الثامن عشر، ولكنها تطورت بشكل قوي بالسنوات الأخيرة، على أساس إعلان الشراكة المعمقة بين المغرب وروسيا، منذ 2016".وأضاف: "جئت حاملًا لتحيات جلالة الملك محمد السادس إلى فخامة الرئيس بوتين. جلالة الملك له تقدير خاص واحترام خاص مع فخامة الرئيس".وأشاربوريطة إلى أن "هذا التواصل الثالث مع لافروف خلال 6 أسابيع، ويدل هذا على أن الحوار مستمر بيننا، ويتطور بشكل كبير".وقال وزير الخارجية المغربي: "نعتبر روسيا شريك مهم للمغرب في كل المجالات، ونعتبر روسيا فاعل أساسي في النظام الدولي، وروسيا محاور له مصداقية حول القضايا الدولية والأقليمية".
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106071670_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c70c5f44a64f1322ef81b754b48c4f13.jpg
لافروف يجري محادثات مع وزير الخارجية المغربي
سبوتنيك عربي
لافروف يجري محادثات مع وزير الخارجية المغربي
2025-10-16T10:12+0000
true
PT2M56S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار المغرب اليوم, العالم, العالم العربي, видео
روسيا, أخبار المغرب اليوم, العالم, العالم العربي, видео
لافروف: مستعدون لتسهيل عملية السلام في الشرق الأوسط
10:12 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 10:55 GMT 16.10.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في محادثات مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في العاصمة الروسية موسكو، أن روسيا مستعدة لتسهيل عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأشار لافروف، خلال اجتماع مع نظيره المغربي، إلى أن روسيا مستعدة للإسهام في عمليات التسوية في الشرق الأوسط.
وأكد بوريطة أن العلاقات الروسية المغربية، "تعود إلى القرن الثامن عشر، ولكنها تطورت بشكل قوي بالسنوات الأخيرة، على أساس إعلان الشراكة المعمقة بين المغرب وروسيا، منذ 2016".
وأضاف: "جئت حاملًا لتحيات جلالة الملك محمد السادس إلى فخامة الرئيس بوتين. جلالة الملك له تقدير خاص واحترام خاص مع فخامة الرئيس".
وأشاربوريطة إلى أن "هذا التواصل الثالث مع لافروف خلال 6 أسابيع، ويدل هذا على أن الحوار مستمر بيننا، ويتطور بشكل كبير".
وقال وزير الخارجية المغربي: "نعتبر روسيا شريك مهم للمغرب في كل المجالات، ونعتبر روسيا فاعل أساسي في النظام الدولي، وروسيا محاور له مصداقية حول القضايا الدولية والأقليمية".