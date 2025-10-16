https://sarabic.ae/20251016/خبير-بالشؤون-الدولية-روسيا-شريك-استراتيجي-للمغرب-في-السلم-والأمن-والتنمية-1106092281.html

خبير بالشؤون الدولية: روسيا شريك استراتيجي للمغرب في السلم والأمن والتنمية

وأضاف بودن، في تصريح مع "سبوتنيك"، أن الأمر يخص من جهة استحقاقاً ثنائياً يتعلق بانعقاد اللجنة المغربية - الروسية المختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها الثامنة، فضلاً عن كون هذا اللقاء يتزامن مع مرور 67 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وتابع: "ومن جهة أخرى يأتي اللقاء في سياق إعراب روسيا عن موقف بناء ومتبصر بشأن مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية على الصحراء، وحرصها على مصلحة منطقة شمال - غرب أفريقيا في السلم والأمن والتنمية، بالتزامن مع توليها للرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر أكتوبر الجاري، وهو الشهر الذي يشهد جلسات مكثفة للمجلس حول ملف الصحراء المغربية تفضي لتبني قرار أممي في سياق احتفال المغاربة باليوبيل الذهبي لملحمة المسيرة الخضراء".وأوضح أن روسيا الاتحادية تعد شريكا استراتيجيا مهما للمملكة المغربية، وعلى مدار سنوات حافظت الرباط وموسكو على تبادلات رفيعة المستوى على مستوى القمة بقيادة الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين، وعلى المستوى الوزاري والقطاعي، وكذلك على مستوى رجال الأعمال والمستوى الشعبي. وتابع قائلاً، "ثمة عوامل أخرى محفزة للعلاقات وتتجلى في الثقة السياسية المتبادلة والتعاون البراغماتي المثمر الموجه نحو إحراز النتائج بما يضخ زخماً أقوى في العلاقات ويجعلها نموذجاً للتعاون الودي والعملي.وأضاف: "المغرب يعتبر حالياً شريكا تجاريا رئيسيا لروسيا في العالم العربي وأفريقيا بقيمة تبادل بلغت نحو 3 مليارات دولار، ومعلوم أن 70% من التجارة الروسية في القارة الأفريقية تتركز في أربع بلدان أفريقية أبرزها المغرب الذي أصبح بفضل مبادراته الاستراتيجية، سواء المسلسل الأطلسي أو تيسير ولوج دول الساحل نحو الأطلسي أو خط أنابيب الغاز الأطلسي، شريكاً دولياً موثوقاً في التنمية المستدامة والأمن الطاقي والغذائي والانتقال الرقمي".وأشار الخبير في الشؤون الدولية إلى أن الإطار الاتفاقي بين البلدين يتسع في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والزراعة والصيد البحري والسياحة والصناعة والطاقة والثقافة بين البلدين، وبالتالي فالعلاقات بين الجانبين مرشحة للتطور على مستوى مؤشرات التصدير والتبادل، وأن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه العلاقات يعتمد على استجابة آلياتها لمختلف التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقي ومختلف قضايا السيادة في عالم اليوم.ويرى أن اهتمام روسيا الاتحادية بتوسيع نطاق التعاون مع المملكة المغربية يعكس أهمية المغرب كبلد أفريقي له وزن جيوسياسي واقتصادي في مجاله الحيوي وفي الدفاع عن المصالح الجماعية لأفريقيا في إطار الشراكات التي تجمع القارة بقوى دولية كبرى، بما فيها الشراكة الأفريقية الروسية والتعاون العربي - الروسي. وأن المغرب يتبع منذ سنوات نهج تنويع الشراكات وموازنتها، وتعد العلاقات مع القوى الدولية الكبرى أولوية بالنسبة للمغرب في نهجه الدبلوماسي، ونظراً لأن المغرب يتمتع بمكانة مستحقة في السياسات الإقليمية والدولية فإنه يطمح للاستفادة من هذه المكانة بتنويع شركاته وحماية مصالحه ويراهن على أن يلعب هذا الاستحقاق الثنائي المغربي الروسي دوراً في تعزيز نموذج الشراكة بين الرباط وموسكو.

