خبير بالشؤون الدولية: روسيا شريك استراتيجي للمغرب في السلم والأمن والتنمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251016/خبير-بالشؤون-الدولية-روسيا-شريك-استراتيجي-للمغرب-في-السلم-والأمن-والتنمية-1106092281.html
خبير بالشؤون الدولية: روسيا شريك استراتيجي للمغرب في السلم والأمن والتنمية
خبير بالشؤون الدولية: روسيا شريك استراتيجي للمغرب في السلم والأمن والتنمية
سبوتنيك عربي
قال الخبير المغربي في الشؤون الدولية المعاصرة، محمد بودن، إن انتظامية ودورية اللقاءات تعد سمة مميزة للعلاقات المغربية - الروسية، لكن السياق الذي يحيط هذه المرة... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T18:39+0000
2025-10-16T18:39+0000
حصري
أخبار المغرب اليوم
روسيا
العالم العربي
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/18/1080383094_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_22d878b433ad35dce3f7f47acf794de5.jpg
وأضاف بودن، في تصريح مع "سبوتنيك"، أن الأمر يخص من جهة استحقاقاً ثنائياً يتعلق بانعقاد اللجنة المغربية - الروسية المختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها الثامنة، فضلاً عن كون هذا اللقاء يتزامن مع مرور 67 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وتابع: "ومن جهة أخرى يأتي اللقاء في سياق إعراب روسيا عن موقف بناء ومتبصر بشأن مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية على الصحراء، وحرصها على مصلحة منطقة شمال - غرب أفريقيا في السلم والأمن والتنمية، بالتزامن مع توليها للرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر أكتوبر الجاري، وهو الشهر الذي يشهد جلسات مكثفة للمجلس حول ملف الصحراء المغربية تفضي لتبني قرار أممي في سياق احتفال المغاربة باليوبيل الذهبي لملحمة المسيرة الخضراء".وأوضح أن روسيا الاتحادية تعد شريكا استراتيجيا مهما للمملكة المغربية، وعلى مدار سنوات حافظت الرباط وموسكو على تبادلات رفيعة المستوى على مستوى القمة بقيادة الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين، وعلى المستوى الوزاري والقطاعي، وكذلك على مستوى رجال الأعمال والمستوى الشعبي. وتابع قائلاً، "ثمة عوامل أخرى محفزة للعلاقات وتتجلى في الثقة السياسية المتبادلة والتعاون البراغماتي المثمر الموجه نحو إحراز النتائج بما يضخ زخماً أقوى في العلاقات ويجعلها نموذجاً للتعاون الودي والعملي.وأضاف: "المغرب يعتبر حالياً شريكا تجاريا رئيسيا لروسيا في العالم العربي وأفريقيا بقيمة تبادل بلغت نحو 3 مليارات دولار، ومعلوم أن 70% من التجارة الروسية في القارة الأفريقية تتركز في أربع بلدان أفريقية أبرزها المغرب الذي أصبح بفضل مبادراته الاستراتيجية، سواء المسلسل الأطلسي أو تيسير ولوج دول الساحل نحو الأطلسي أو خط أنابيب الغاز الأطلسي، شريكاً دولياً موثوقاً في التنمية المستدامة والأمن الطاقي والغذائي والانتقال الرقمي".وأشار الخبير في الشؤون الدولية إلى أن الإطار الاتفاقي بين البلدين يتسع في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والزراعة والصيد البحري والسياحة والصناعة والطاقة والثقافة بين البلدين، وبالتالي فالعلاقات بين الجانبين مرشحة للتطور على مستوى مؤشرات التصدير والتبادل، وأن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه العلاقات يعتمد على استجابة آلياتها لمختلف التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقي ومختلف قضايا السيادة في عالم اليوم.ويرى أن اهتمام روسيا الاتحادية بتوسيع نطاق التعاون مع المملكة المغربية يعكس أهمية المغرب كبلد أفريقي له وزن جيوسياسي واقتصادي في مجاله الحيوي وفي الدفاع عن المصالح الجماعية لأفريقيا في إطار الشراكات التي تجمع القارة بقوى دولية كبرى، بما فيها الشراكة الأفريقية الروسية والتعاون العربي - الروسي. وأن المغرب يتبع منذ سنوات نهج تنويع الشراكات وموازنتها، وتعد العلاقات مع القوى الدولية الكبرى أولوية بالنسبة للمغرب في نهجه الدبلوماسي، ونظراً لأن المغرب يتمتع بمكانة مستحقة في السياسات الإقليمية والدولية فإنه يطمح للاستفادة من هذه المكانة بتنويع شركاته وحماية مصالحه ويراهن على أن يلعب هذا الاستحقاق الثنائي المغربي الروسي دوراً في تعزيز نموذج الشراكة بين الرباط وموسكو.
https://sarabic.ae/20251016/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثاته-مع-وزير-الخارجية-المغربي--1106073028.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/18/1080383094_0:0:960:719_1920x0_80_0_0_922ab55beb404e9b9e017b06fff01230.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار المغرب اليوم, روسيا, العالم العربي, حول العالم
حصري, أخبار المغرب اليوم, روسيا, العالم العربي, حول العالم

خبير بالشؤون الدولية: روسيا شريك استراتيجي للمغرب في السلم والأمن والتنمية

18:39 GMT 16.10.2025
© Sputnikالمغرب وروسيا
المغرب وروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
قال الخبير المغربي في الشؤون الدولية المعاصرة، محمد بودن، إن انتظامية ودورية اللقاءات تعد سمة مميزة للعلاقات المغربية - الروسية، لكن السياق الذي يحيط هذه المرة بلقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، يختزن دلالات سياسية بالغة الأهمية.
وأضاف بودن، في تصريح مع "سبوتنيك"، أن الأمر يخص من جهة استحقاقاً ثنائياً يتعلق بانعقاد اللجنة المغربية - الروسية المختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها الثامنة، فضلاً عن كون هذا اللقاء يتزامن مع مرور 67 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتابع: "ومن جهة أخرى يأتي اللقاء في سياق إعراب روسيا عن موقف بناء ومتبصر بشأن مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية على الصحراء، وحرصها على مصلحة منطقة شمال - غرب أفريقيا في السلم والأمن والتنمية، بالتزامن مع توليها للرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر أكتوبر الجاري، وهو الشهر الذي يشهد جلسات مكثفة للمجلس حول ملف الصحراء المغربية تفضي لتبني قرار أممي في سياق احتفال المغاربة باليوبيل الذهبي لملحمة المسيرة الخضراء".
وأوضح أن روسيا الاتحادية تعد شريكا استراتيجيا مهما للمملكة المغربية، وعلى مدار سنوات حافظت الرباط وموسكو على تبادلات رفيعة المستوى على مستوى القمة بقيادة الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين، وعلى المستوى الوزاري والقطاعي، وكذلك على مستوى رجال الأعمال والمستوى الشعبي. وتابع قائلاً، "ثمة عوامل أخرى محفزة للعلاقات وتتجلى في الثقة السياسية المتبادلة والتعاون البراغماتي المثمر الموجه نحو إحراز النتائج بما يضخ زخماً أقوى في العلاقات ويجعلها نموذجاً للتعاون الودي والعملي.
وأكد بودن أن انتظامية اللقاءات المغربية الروسية، سواء الثنائية أو في إطار متعدد الأطراف، لها فوائد على الجانبين، وستكون لها آثار إيجابية على مجمل أوجه التعاون، من منطلق أن المغرب وروسيا تربطهما علاقات تقليدية وشراكة استراتيجية تم توقيعها بمناسبة زيارة جلالة الملك محمد السادس ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين سنة 2016.
وأضاف: "المغرب يعتبر حالياً شريكا تجاريا رئيسيا لروسيا في العالم العربي وأفريقيا بقيمة تبادل بلغت نحو 3 مليارات دولار، ومعلوم أن 70% من التجارة الروسية في القارة الأفريقية تتركز في أربع بلدان أفريقية أبرزها المغرب الذي أصبح بفضل مبادراته الاستراتيجية، سواء المسلسل الأطلسي أو تيسير ولوج دول الساحل نحو الأطلسي أو خط أنابيب الغاز الأطلسي، شريكاً دولياً موثوقاً في التنمية المستدامة والأمن الطاقي والغذائي والانتقال الرقمي".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في محادثات مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
لافروف: روسيا والمغرب يأملان تنفيذ الاتفاقات في إطار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية بشكل كامل
11:25 GMT
وأشار الخبير في الشؤون الدولية إلى أن الإطار الاتفاقي بين البلدين يتسع في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والزراعة والصيد البحري والسياحة والصناعة والطاقة والثقافة بين البلدين، وبالتالي فالعلاقات بين الجانبين مرشحة للتطور على مستوى مؤشرات التصدير والتبادل، وأن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه العلاقات يعتمد على استجابة آلياتها لمختلف التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقي ومختلف قضايا السيادة في عالم اليوم.
ويرى أن اهتمام روسيا الاتحادية بتوسيع نطاق التعاون مع المملكة المغربية يعكس أهمية المغرب كبلد أفريقي له وزن جيوسياسي واقتصادي في مجاله الحيوي وفي الدفاع عن المصالح الجماعية لأفريقيا في إطار الشراكات التي تجمع القارة بقوى دولية كبرى، بما فيها الشراكة الأفريقية الروسية والتعاون العربي - الروسي. وأن المغرب يتبع منذ سنوات نهج تنويع الشراكات وموازنتها، وتعد العلاقات مع القوى الدولية الكبرى أولوية بالنسبة للمغرب في نهجه الدبلوماسي، ونظراً لأن المغرب يتمتع بمكانة مستحقة في السياسات الإقليمية والدولية فإنه يطمح للاستفادة من هذه المكانة بتنويع شركاته وحماية مصالحه ويراهن على أن يلعب هذا الاستحقاق الثنائي المغربي الروسي دوراً في تعزيز نموذج الشراكة بين الرباط وموسكو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала