لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب محادثاته مع وزير الخارجية المغربي

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عقب محادثاتهما اليوم... 16.10.2025

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ناقش الوضع في الشرق الأوسط مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لا سيما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وقال لافروف في تصريح صحفي: "روسيا تأمل في أن يتم الالتزام بالاتفاقيات بين إسرائيل و"حماس" ويجب أن يكون وقف إطلاق النار في غزة مستداما".وأعلن لافروف، أنه "ناقش مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، العلاقات التجارية"، مشيرًا إلى اهتمام الجانبين بتوسيعها.وأضاف: "أكدنا بقوة التزامنا بمواصلة عملنا المشترك لتعزيز العلاقات الودية والثقة التقليدية والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا".وأضاف لافروف أن الطرفين بحثا بالتفصيل القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي وتطرقا بشكل موجز إلى التبادلات التجارية والاقتصادية.واختتم الوزير حديثه قائلاً: "لدينا مصلحة مشتركة في زيادة حجم التجارة واستكشاف مجالات الاستثمار المتبادل. ونتفق على أن إمكانات التعاون العملي في هذه المجالات لم تُستنفد بعد"

