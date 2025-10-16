https://sarabic.ae/20251016/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثاته-مع-وزير-الخارجية-المغربي--1106073028.html
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب محادثاته مع وزير الخارجية المغربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب محادثاته مع وزير الخارجية المغربي
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عقب محادثاتهما اليوم... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T11:25+0000
2025-10-16T11:25+0000
2025-10-16T11:43+0000
العالم
روسيا
أخبار المغرب اليوم
المغرب العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106075692_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eb2fb6ec1db88835b525c0201663016c.jpg
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ناقش الوضع في الشرق الأوسط مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لا سيما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وقال لافروف في تصريح صحفي: "روسيا تأمل في أن يتم الالتزام بالاتفاقيات بين إسرائيل و"حماس" ويجب أن يكون وقف إطلاق النار في غزة مستداما".وأعلن لافروف، أنه "ناقش مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، العلاقات التجارية"، مشيرًا إلى اهتمام الجانبين بتوسيعها.وأضاف: "أكدنا بقوة التزامنا بمواصلة عملنا المشترك لتعزيز العلاقات الودية والثقة التقليدية والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا".وأضاف لافروف أن الطرفين بحثا بالتفصيل القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي وتطرقا بشكل موجز إلى التبادلات التجارية والاقتصادية.واختتم الوزير حديثه قائلاً: "لدينا مصلحة مشتركة في زيادة حجم التجارة واستكشاف مجالات الاستثمار المتبادل. ونتفق على أن إمكانات التعاون العملي في هذه المجالات لم تُستنفد بعد"
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106075692_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fb65ea71c701523d93ad5ca88f5afa2.jpg
لافروف يعقد مؤتمراً صحافياً عقب محادثاته مع وزير الخارجية المغربي
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عقب محادثاتهما في العاصمة الروسية موسكو
2025-10-16T11:25+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, видео
العالم, روسيا, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, видео
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب محادثاته مع وزير الخارجية المغربي
11:25 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 11:43 GMT 16.10.2025)
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عقب محادثاتهما اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو.
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ناقش الوضع في الشرق الأوسط مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لا سيما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال لافروف : "ناقشنا بالتفصيل الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويلعب المغرب تقليديًا دورًا بالغ الأهمية في تسهيل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية"
وقال لافروف في تصريح صحفي: "روسيا تأمل في أن يتم الالتزام بالاتفاقيات بين إسرائيل و"حماس" ويجب أن يكون وقف إطلاق النار في غزة مستداما".
وأعلن لافروف، أنه "ناقش مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، العلاقات التجارية"، مشيرًا إلى اهتمام الجانبين بتوسيعها.
وأضاف: "أكدنا بقوة التزامنا بمواصلة عملنا المشترك لتعزيز العلاقات الودية والثقة التقليدية والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا".
وأضاف لافروف أن الطرفين بحثا بالتفصيل القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي وتطرقا بشكل موجز إلى التبادلات التجارية والاقتصادية.
واختتم الوزير حديثه قائلاً: "لدينا مصلحة مشتركة في زيادة حجم التجارة واستكشاف مجالات الاستثمار المتبادل. ونتفق على أن إمكانات التعاون العملي في هذه المجالات لم تُستنفد بعد"