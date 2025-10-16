لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب محادثاته مع وزير الخارجية المغربي

عربي
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251016/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثاته-مع-وزير-الخارجية-المغربي--1106073028.html
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب محادثاته مع وزير الخارجية المغربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب محادثاته مع وزير الخارجية المغربي
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عقب محادثاتهما اليوم... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T11:25+0000
2025-10-16T11:43+0000
العالم
روسيا
أخبار المغرب اليوم
المغرب العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106075692_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eb2fb6ec1db88835b525c0201663016c.jpg
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ناقش الوضع في الشرق الأوسط مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لا سيما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وقال لافروف في تصريح صحفي: "روسيا تأمل في أن يتم الالتزام بالاتفاقيات بين إسرائيل و"حماس" ويجب أن يكون وقف إطلاق النار في غزة مستداما".وأعلن لافروف، أنه "ناقش مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، العلاقات التجارية"، مشيرًا إلى اهتمام الجانبين بتوسيعها.وأضاف: "أكدنا بقوة التزامنا بمواصلة عملنا المشترك لتعزيز العلاقات الودية والثقة التقليدية والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا".وأضاف لافروف أن الطرفين بحثا بالتفصيل القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي وتطرقا بشكل موجز إلى التبادلات التجارية والاقتصادية.واختتم الوزير حديثه قائلاً: "لدينا مصلحة مشتركة في زيادة حجم التجارة واستكشاف مجالات الاستثمار المتبادل. ونتفق على أن إمكانات التعاون العملي في هذه المجالات لم تُستنفد بعد"
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لافروف يعقد مؤتمراً صحافياً عقب محادثاته مع وزير الخارجية المغربي
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عقب محادثاتهما في العاصمة الروسية موسكو
2025-10-16T11:25+0000
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106075692_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fb65ea71c701523d93ad5ca88f5afa2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, видео
العالم, روسيا, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, видео

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب محادثاته مع وزير الخارجية المغربي

11:25 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 11:43 GMT 16.10.2025)
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في محادثات مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في محادثات مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عقب محادثاتهما اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو.
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ناقش الوضع في الشرق الأوسط مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لا سيما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
© Ruptly
وقال لافروف : "ناقشنا بالتفصيل الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويلعب المغرب تقليديًا دورًا بالغ الأهمية في تسهيل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية"
وقال لافروف في تصريح صحفي: "روسيا تأمل في أن يتم الالتزام بالاتفاقيات بين إسرائيل و"حماس" ويجب أن يكون وقف إطلاق النار في غزة مستداما".
وأعلن لافروف، أنه "ناقش مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، العلاقات التجارية"، مشيرًا إلى اهتمام الجانبين بتوسيعها.
وأضاف: "أكدنا بقوة التزامنا بمواصلة عملنا المشترك لتعزيز العلاقات الودية والثقة التقليدية والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا".
وأضاف لافروف أن الطرفين بحثا بالتفصيل القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي وتطرقا بشكل موجز إلى التبادلات التجارية والاقتصادية.
واختتم الوزير حديثه قائلاً: "لدينا مصلحة مشتركة في زيادة حجم التجارة واستكشاف مجالات الاستثمار المتبادل. ونتفق على أن إمكانات التعاون العملي في هذه المجالات لم تُستنفد بعد"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала