الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني

صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا الاتحادية مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني. 16.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، نظرا لعلاقاتنا التاريخية التقليدية مع الفلسطينيين، سنبقى مستعدين لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني". وأضاف: "روسيا ليست طرفا في صفقة غزة، وبالتالي فمن غير المرجح أن تشارك في إعادة الإعمار".وكان وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، توقيع إعلان شرم الشيخ بشأن التسوية في قطاع غزة بالمؤشر المهم على وضع الروس في أوكرانيا.وأضاف: "يدعو الإعلان إلى القضاء على التطرف والراديكالية بجميع أشكالهما. "كلمات من ذهب". ولسبب ما، ينطبق هذا على الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكنه لا ينطبق على الروس في أوكرانيا".وكان بيسكوف،أكد في تصريح سابق، أن "الطريق الوحيد الممكن لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، هو حل الدولتين"، مشددًا على أن "روسيا تدعم ذلك".وأشار إلى أن "(الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) يشهد حاليا، المرحلة الأكثر حدة في تاريخه بأكمله، والأكثر مأساوية".يُنظر إلى فلسطين اليوم على أنها دولة "قائمة وغير قائمة"، فهي تحظى باعتراف دولي واسع، ولها بعثات دبلوماسية وتمثلها فرق رياضية دولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، ومع ذلك، وبسبب الصراع المستمر مع إسرائيل، لا تمتلك فلسطين حدودا متفق عليها دوليا رغم قرارات الأمم المتحدة، ولا جيشا ولا اقتصادا مستقلا، فيما تسيطر إسرائيل على وارداتها الأساسية.الكرملين حول شراء الهند والصين للنفط الروسي: ننطلق من التصريحات الرسمية الصادرة عن نيودلهي وبكينلافروف: مستعدين لتسهيل عملية السلام في الشرق الأوسط

