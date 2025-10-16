https://sarabic.ae/20251016/الكرملين-روسيا-مستعدة-لتقديم-كل-المساعدة-اللازمة-للشعب-الفلسطيني-1106072246.html
الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني
الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا الاتحادية مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، نظرا لعلاقاتنا التاريخية التقليدية مع الفلسطينيين، سنبقى مستعدين لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني". وأضاف: "روسيا ليست طرفا في صفقة غزة، وبالتالي فمن غير المرجح أن تشارك في إعادة الإعمار".وكان وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، توقيع إعلان شرم الشيخ بشأن التسوية في قطاع غزة بالمؤشر المهم على وضع الروس في أوكرانيا.وأضاف: "يدعو الإعلان إلى القضاء على التطرف والراديكالية بجميع أشكالهما. "كلمات من ذهب". ولسبب ما، ينطبق هذا على الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكنه لا ينطبق على الروس في أوكرانيا".وكان بيسكوف،أكد في تصريح سابق، أن "الطريق الوحيد الممكن لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، هو حل الدولتين"، مشددًا على أن "روسيا تدعم ذلك".وأشار إلى أن "(الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) يشهد حاليا، المرحلة الأكثر حدة في تاريخه بأكمله، والأكثر مأساوية".يُنظر إلى فلسطين اليوم على أنها دولة "قائمة وغير قائمة"، فهي تحظى باعتراف دولي واسع، ولها بعثات دبلوماسية وتمثلها فرق رياضية دولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، ومع ذلك، وبسبب الصراع المستمر مع إسرائيل، لا تمتلك فلسطين حدودا متفق عليها دوليا رغم قرارات الأمم المتحدة، ولا جيشا ولا اقتصادا مستقلا، فيما تسيطر إسرائيل على وارداتها الأساسية.الكرملين حول شراء الهند والصين للنفط الروسي: ننطلق من التصريحات الرسمية الصادرة عن نيودلهي وبكينلافروف: مستعدين لتسهيل عملية السلام في الشرق الأوسط
الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني
صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا الاتحادية مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، نظرا لعلاقاتنا التاريخية التقليدية مع الفلسطينيين، سنبقى مستعدين لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني". وأضاف: "روسيا ليست طرفا في صفقة غزة، وبالتالي فمن غير المرجح أن تشارك في إعادة الإعمار".
وكان وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، توقيع إعلان شرم الشيخ بشأن التسوية في قطاع غزة
بالمؤشر المهم على وضع الروس في أوكرانيا.
وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "ما حدث في شرم الشيخ في 13 أكتوبر/تشرين الأول له دلالة أيضا. ففي "قمة السلام"، وقع إعلان دونالد ترامب بشأن السلام والازدهار المستدامين. ويؤكد الإعلان على أن حماية حقوق الإنسان، وضمان الأمن، واحترام كرامة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى التسامح وتكافؤ الفرص لجميع المناطق".
وأضاف: "يدعو الإعلان إلى القضاء على التطرف والراديكالية بجميع أشكالهما. "كلمات من ذهب
". ولسبب ما، ينطبق هذا على الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكنه لا ينطبق على الروس في أوكرانيا".
وكان بيسكوف،أكد في تصريح سابق، أن "الطريق الوحيد الممكن لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي
، هو حل الدولتين"، مشددًا على أن "روسيا تدعم ذلك".
وقال بيسكوف للصحفيين: "نبقى ملتزمين بقرارات مجلس الأمن الأساسية، ونبقى ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال حل الدولتين. ولذلك، يبقى هذا النهج نهجنا، نعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع المعقد والقديم".
وأشار إلى أن "(الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
) يشهد حاليا، المرحلة الأكثر حدة في تاريخه بأكمله، والأكثر مأساوية".
وتحظى دولة فلسطين، بالإضافة إلى روسيا، باعتراف 151 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، فيما لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) لمنع منحها العضوية الكاملة في المنظمة.
يُنظر إلى فلسطين اليوم على أنها دولة "قائمة وغير قائمة
"، فهي تحظى باعتراف دولي واسع، ولها بعثات دبلوماسية وتمثلها فرق رياضية دولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، ومع ذلك، وبسبب الصراع المستمر مع إسرائيل، لا تمتلك فلسطين حدودا متفق عليها دوليا رغم قرارات الأمم المتحدة، ولا جيشا ولا اقتصادا مستقلا، فيما تسيطر إسرائيل على وارداتها الأساسية.