https://sarabic.ae/20250922/الكرملين-روسيا-تدعم-حل-الدولتين-بشأن-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--عاجل--1105120379.html

الكرملين: روسيا تدعم حل الدولتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الكرملين: روسيا تدعم حل الدولتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الطريق الوحيد الممكن لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، هو حل الدولتين، مشددًا على أن روسيا تدعم... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-22T09:49+0000

2025-09-22T09:49+0000

2025-09-22T10:07+0000

روسيا

قطاع غزة

الاعتراف بدولة فلسطين

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "نبقى ملتزمين بقرارات مجلس الأمن الأساسية، ونبقى ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال حل الدولتين. ولذلك، يبقى هذا النهج نهجنا، نعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع المعقد والقديم".وأشار إلى أن "(الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) يشهد حاليا، المرحلة الأكثر حدة في تاريخه بأكمله، والأكثر مأساوية".وشهد يوم أمس الأحد، حدثًا استثنائيًا باعتراف 4 دول غربية وهي كندا وأستراليا وبريطانيا، رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ"التاريخية"، بينما أثارت هذه القرارات استنفار إسرائيل، واعتبرت السلطة الفلسطينية هذا اليوم "محطة مهمة"، مشيدة بهذه الدول على موقفها.وتعهدت دول أخرى، مثل فرنسا ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2025، وسط رفض واستنكار من إسرائيل وأمريكا لهذه الخطوة. وقد قوبلت تصريحات عدة دول غربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بالرفض والإدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.لكن ماذا يعني هذا الاعتراف عمليا؟يُنظر إلى فلسطين اليوم على أنها دولة "قائمة وغير قائمة"، فهي تحظى باعتراف دولي واسع، ولها بعثات دبلوماسية وتمثلها فرق رياضية دولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، ومع ذلك، وبسبب الصراع المستمر مع إسرائيل، لا تمتلك فلسطين حدودا متفق عليها دوليا رغم قرارات الأمم المتحدة، ولا جيشا ولا اقتصادا مستقلا، فيما تسيطر إسرائيل على وارداتها الأساسية.بعد قرن من "وعد بلفور"... كم عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وماذا يعني ذلك؟قطر: اعتراف 4 دول غربية بفلسطين انتصار لحقوق شعبها

https://sarabic.ae/20250921/المملكة-المتحدة-توجه-رسالة-لمصر-بعد-اعترافها-بدولة-فلسطين-1105105186.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, قطاع غزة, الاعتراف بدولة فلسطين, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل