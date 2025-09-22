عربي
أمساليوم
بث مباشر
وقال بيسكوف للصحفيين: "نبقى ملتزمين بقرارات مجلس الأمن الأساسية، ونبقى ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال حل الدولتين. ولذلك، يبقى هذا النهج نهجنا، نعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع المعقد والقديم".وأشار إلى أن "(الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) يشهد حاليا، المرحلة الأكثر حدة في تاريخه بأكمله، والأكثر مأساوية".وشهد يوم أمس الأحد، حدثًا استثنائيًا باعتراف 4 دول غربية وهي كندا وأستراليا وبريطانيا، رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ"التاريخية"، بينما أثارت هذه القرارات استنفار إسرائيل، واعتبرت السلطة الفلسطينية هذا اليوم "محطة مهمة"، مشيدة بهذه الدول على موقفها.وتعهدت دول أخرى، مثل فرنسا ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2025، وسط رفض واستنكار من إسرائيل وأمريكا لهذه الخطوة. وقد قوبلت تصريحات عدة دول غربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بالرفض والإدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.لكن ماذا يعني هذا الاعتراف عمليا؟يُنظر إلى فلسطين اليوم على أنها دولة "قائمة وغير قائمة"، فهي تحظى باعتراف دولي واسع، ولها بعثات دبلوماسية وتمثلها فرق رياضية دولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، ومع ذلك، وبسبب الصراع المستمر مع إسرائيل، لا تمتلك فلسطين حدودا متفق عليها دوليا رغم قرارات الأمم المتحدة، ولا جيشا ولا اقتصادا مستقلا، فيما تسيطر إسرائيل على وارداتها الأساسية.
الكرملين: روسيا تدعم حل الدولتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الطريق الوحيد الممكن لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، هو حل الدولتين، مشددًا على أن روسيا تدعم ذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نبقى ملتزمين بقرارات مجلس الأمن الأساسية، ونبقى ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال حل الدولتين. ولذلك، يبقى هذا النهج نهجنا، نعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع المعقد والقديم".
وأشار إلى أن "(الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) يشهد حاليا، المرحلة الأكثر حدة في تاريخه بأكمله، والأكثر مأساوية".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم أمس الأحد، اعتراف لندن بدولة فلسطين.

وشهد يوم أمس الأحد، حدثًا استثنائيًا باعتراف 4 دول غربية وهي كندا وأستراليا وبريطانيا، رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ"التاريخية"، بينما أثارت هذه القرارات استنفار إسرائيل، واعتبرت السلطة الفلسطينية هذا اليوم "محطة مهمة"، مشيدة بهذه الدول على موقفها.
وتعهدت دول أخرى، مثل فرنسا ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2025، وسط رفض واستنكار من إسرائيل وأمريكا لهذه الخطوة.
وقد قوبلت تصريحات عدة دول غربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بالرفض والإدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.

وتحظى دولة فلسطين، بالإضافة إلى روسيا، باعتراف 151 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، فيما لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) لمنع منحها العضوية الكاملة في المنظمة.

لكن ماذا يعني هذا الاعتراف عمليا؟
يُنظر إلى فلسطين اليوم على أنها دولة "قائمة وغير قائمة"، فهي تحظى باعتراف دولي واسع، ولها بعثات دبلوماسية وتمثلها فرق رياضية دولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، ومع ذلك، وبسبب الصراع المستمر مع إسرائيل، لا تمتلك فلسطين حدودا متفق عليها دوليا رغم قرارات الأمم المتحدة، ولا جيشا ولا اقتصادا مستقلا، فيما تسيطر إسرائيل على وارداتها الأساسية.
