https://sarabic.ae/20250922/الكرملين-روسيا-تدعم-حل-الدولتين-بشأن-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--عاجل--1105120379.html
الكرملين: روسيا تدعم حل الدولتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الكرملين: روسيا تدعم حل الدولتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الطريق الوحيد الممكن لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، هو حل الدولتين، مشددًا على أن روسيا تدعم... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T09:49+0000
2025-09-22T09:49+0000
2025-09-22T10:07+0000
روسيا
قطاع غزة
الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "نبقى ملتزمين بقرارات مجلس الأمن الأساسية، ونبقى ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال حل الدولتين. ولذلك، يبقى هذا النهج نهجنا، نعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع المعقد والقديم".وأشار إلى أن "(الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) يشهد حاليا، المرحلة الأكثر حدة في تاريخه بأكمله، والأكثر مأساوية".وشهد يوم أمس الأحد، حدثًا استثنائيًا باعتراف 4 دول غربية وهي كندا وأستراليا وبريطانيا، رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ"التاريخية"، بينما أثارت هذه القرارات استنفار إسرائيل، واعتبرت السلطة الفلسطينية هذا اليوم "محطة مهمة"، مشيدة بهذه الدول على موقفها.وتعهدت دول أخرى، مثل فرنسا ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2025، وسط رفض واستنكار من إسرائيل وأمريكا لهذه الخطوة. وقد قوبلت تصريحات عدة دول غربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بالرفض والإدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.لكن ماذا يعني هذا الاعتراف عمليا؟يُنظر إلى فلسطين اليوم على أنها دولة "قائمة وغير قائمة"، فهي تحظى باعتراف دولي واسع، ولها بعثات دبلوماسية وتمثلها فرق رياضية دولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، ومع ذلك، وبسبب الصراع المستمر مع إسرائيل، لا تمتلك فلسطين حدودا متفق عليها دوليا رغم قرارات الأمم المتحدة، ولا جيشا ولا اقتصادا مستقلا، فيما تسيطر إسرائيل على وارداتها الأساسية.بعد قرن من "وعد بلفور"... كم عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وماذا يعني ذلك؟قطر: اعتراف 4 دول غربية بفلسطين انتصار لحقوق شعبها
https://sarabic.ae/20250921/المملكة-المتحدة-توجه-رسالة-لمصر-بعد-اعترافها-بدولة-فلسطين-1105105186.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, قطاع غزة, الاعتراف بدولة فلسطين, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
روسيا, قطاع غزة, الاعتراف بدولة فلسطين, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الكرملين: روسيا تدعم حل الدولتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
09:49 GMT 22.09.2025 (تم التحديث: 10:07 GMT 22.09.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الطريق الوحيد الممكن لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، هو حل الدولتين، مشددًا على أن روسيا تدعم ذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نبقى ملتزمين بقرارات مجلس الأمن الأساسية، ونبقى ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال حل الدولتين. ولذلك، يبقى هذا النهج نهجنا، نعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع المعقد والقديم".
وأشار إلى أن "(الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) يشهد حاليا، المرحلة الأكثر حدة في تاريخه بأكمله، والأكثر مأساوية".
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم أمس الأحد، اعتراف لندن بدولة فلسطين.
وشهد يوم أمس الأحد، حدثًا استثنائيًا باعتراف 4 دول غربية وهي كندا وأستراليا وبريطانيا، رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ"التاريخية"، بينما أثارت هذه القرارات استنفار إسرائيل، واعتبرت السلطة الفلسطينية هذا اليوم "محطة مهمة"، مشيدة بهذه الدول على موقفها.
وتعهدت دول أخرى، مثل فرنسا ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2025، وسط رفض واستنكار من إسرائيل وأمريكا لهذه الخطوة.
وقد قوبلت تصريحات عدة دول غربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بالرفض والإدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وتحظى دولة فلسطين، بالإضافة إلى روسيا، باعتراف 151 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، فيما لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) لمنع منحها العضوية الكاملة في المنظمة.
لكن ماذا يعني هذا الاعتراف عمليا؟
يُنظر إلى فلسطين اليوم على أنها دولة "قائمة وغير قائمة"، فهي تحظى باعتراف دولي واسع، ولها بعثات دبلوماسية وتمثلها فرق رياضية دولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، ومع ذلك، وبسبب الصراع المستمر مع إسرائيل، لا تمتلك فلسطين حدودا متفق عليها دوليا رغم قرارات الأمم المتحدة، ولا جيشا ولا اقتصادا مستقلا، فيما تسيطر إسرائيل على وارداتها الأساسية.