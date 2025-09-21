https://sarabic.ae/20250921/المملكة-المتحدة-توجه-رسالة-لمصر-بعد-اعترافها-بدولة-فلسطين-1105105186.html
المملكة المتحدة توجه رسالة لمصر بعد اعترافها بدولة فلسطين
علق السفير البريطاني لدى مصر، مارك برايسون، على اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، اليوم الأحد، مؤكداً أن الخطوة تعد قراراً تاريخياً، يستند بقوة إلى حق الشعب الفلسطيني الراسخ في تقرير مصيره.
وأوضح سفير بريطانيا في القاهرة، في بيان نقلته جريدة "الشروق" المصرية، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود دولية منسقة تهدف إلى بناء توافق حول إطار للسلام، من شأنه أن يضع الأسس لحل الدولتين، من خلال معالجة مسائل الحوكمة والأمن وإدخال المساعدات ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة
وأردف السفير البريطاني أن مصر، بصفتها وسيطاً في وقف إطلاق النار والمسار الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، تلعب دوراً محورياً في هذه المرحلة.
وأكد برايسون أن بريطانيا
ستواصل العمل عن كثب مع مصر وحلفائها الآخرين من أجل تحقيق سلام دائم.
وأضاف السفير: "أتطلع إلى التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية بينما تسعى بلداننا لتحقيق هذا الهدف المشترك".
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد كتب على منصة "إكس"، في وقت سابق من اليوم الأحد، "من أجل استعادة الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ببنيامين نتنياهو
، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستتصدى وستحارب دعوات إقامة دولة فلسطينية، مشيرأ إلى أنها "تهدد وجود إسرائيل".
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.