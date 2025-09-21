https://sarabic.ae/20250921/بعد-اعتراف-3-دول-غربية-جديدة-ماذا-يعني-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1105104210.html

بعد اعتراف 3 دول غربية جديدة... ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

اعترفت كندا وأستراليا وبريطانيا رسميا، اليوم الأحد، بدولة فلسطين، في خطوة أثارت استنفار إسرائيل، في حين وصفت السلطة الفلسطينية هذا الحدث باليوم التاريخي، شاكرة...

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعترافات الدول بدولة فلسطين، واعتبرها قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.ورأت الوزارة أن اعترافات الدول بدولة فلسطين هي "اعترافات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تتهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا".ويحمل الاعتراف بدولة فلسطين طابعا رمزيا مهما، حسب تصريحات لوزير الخارجية اللبناني السابق لوكالة "سبوتنيك"، عدنان منصور، حين تساءل: "هل فعلا هناك أرض في الضفة الغربية يمكن أن تقام فيها الدولة الفلسطينية في وقت أن هناك 500 ألف مستوطن إسرائيلي فيها، أما القدس الشرقية التي يعتبرونها عاصمة للدولة الفلسطينية اليوم يسكنها 220 ألف مستوطن إسرائيلي بعدما كان عام 1967 يسكنها 180 ألف عربي، مقابل صفر يهودي، فعلى أي أرض ستقام فلسطين؟".من جهته، رأى البرلماني اللبناني محمد خواجة، أن "الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين هو رمزي ومعنوي فقط، خاصة أن الدول التي اعترفت كانت أساسا في إنشاء الكيان الإسرائيلي مثل فرنسا وبريطانيا"، مشددا أن "هذا الاعتراف يشكل مزيدا من العزل للإدارة الأمريكية التي تنفرد بخروجها عن الإجماع الأوروبي والدولي، وتدعم إسرائيل بشكل مطلق، وترفض إعطاء أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني".ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا يعلن فيه رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، وسيشاركه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر الفيديو، في رئاسة المؤتمر الدولي من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية، على خلفية إعلان كل من أستراليا وكندا وبريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين.وتحظى دولة فلسطين باعتراف 147 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.وتؤكد روسيا أن تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط مستحيل دون حل عادل للقضية الفلسطينية قائم على تنفيذ حل الدولتين، وضمان الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

