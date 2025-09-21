عربي
بعد اعتراف 3 دول غربية جديدة... ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟
بعد اعتراف 3 دول غربية جديدة... ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟
اعترفت كندا وأستراليا وبريطانيا رسميا، اليوم الأحد، بدولة فلسطين، في خطوة أثارت استنفار إسرائيل، في حين وصفت السلطة الفلسطينية هذا الحدث باليوم التاريخي، شاكرة هذه الدول.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعترافات الدول بدولة فلسطين، واعتبرها قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.ورأت الوزارة أن اعترافات الدول بدولة فلسطين هي "اعترافات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تتهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا".ويحمل الاعتراف بدولة فلسطين طابعا رمزيا مهما، حسب تصريحات لوزير الخارجية اللبناني السابق لوكالة "سبوتنيك"، عدنان منصور، حين تساءل: "هل فعلا هناك أرض في الضفة الغربية يمكن أن تقام فيها الدولة الفلسطينية في وقت أن هناك 500 ألف مستوطن إسرائيلي فيها، أما القدس الشرقية التي يعتبرونها عاصمة للدولة الفلسطينية اليوم يسكنها 220 ألف مستوطن إسرائيلي بعدما كان عام 1967 يسكنها 180 ألف عربي، مقابل صفر يهودي، فعلى أي أرض ستقام فلسطين؟".من جهته، رأى البرلماني اللبناني محمد خواجة، أن "الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين هو رمزي ومعنوي فقط، خاصة أن الدول التي اعترفت كانت أساسا في إنشاء الكيان الإسرائيلي مثل فرنسا وبريطانيا"، مشددا أن "هذا الاعتراف يشكل مزيدا من العزل للإدارة الأمريكية التي تنفرد بخروجها عن الإجماع الأوروبي والدولي، وتدعم إسرائيل بشكل مطلق، وترفض إعطاء أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني".ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا يعلن فيه رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، وسيشاركه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر الفيديو، في رئاسة المؤتمر الدولي من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية، على خلفية إعلان كل من أستراليا وكندا وبريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين.وتحظى دولة فلسطين باعتراف 147 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.وتؤكد روسيا أن تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط مستحيل دون حل عادل للقضية الفلسطينية قائم على تنفيذ حل الدولتين، وضمان الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20250921/كندا-وأستراليا-تعلنان-الاعتراف-رسميا-بدولة-فلسطين--عاجل--1105099964.html
https://sarabic.ae/20250919/فرنسا-10-دول-ستعترف-بدولة-فلسطين-الإثنين-المقبل-1105046073.html
https://sarabic.ae/20250920/غوتيريش-يصف-ما-يحدث-في-غزة-بأنه-أسوأ-ما-شهده-منذ-توليه-منصبه-وربما-في-حياته-كلها-1105074519.html
الأخبار
بعد اعتراف 3 دول غربية جديدة... ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

© AP Photoمؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة
اعترفت كندا وأستراليا وبريطانيا رسميا، اليوم الأحد، بدولة فلسطين، في خطوة أثارت استنفار إسرائيل، في حين وصفت السلطة الفلسطينية هذا الحدث باليوم التاريخي، شاكرة هذه الدول.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعترافات الدول بدولة فلسطين، واعتبرها قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
ورأت الوزارة أن اعترافات الدول بدولة فلسطين هي "اعترافات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تتهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا".
من جهتها، أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أن اعتراف عدد من الدول الغربية، بما فيها بريطانيا، بدولة فلسطين خطوة مهمة في تأكيد حق الفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم.
مواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
13:13 GMT
ويحمل الاعتراف بدولة فلسطين طابعا رمزيا مهما، حسب تصريحات لوزير الخارجية اللبناني السابق لوكالة "سبوتنيك"، عدنان منصور، حين تساءل: "هل فعلا هناك أرض في الضفة الغربية يمكن أن تقام فيها الدولة الفلسطينية في وقت أن هناك 500 ألف مستوطن إسرائيلي فيها، أما القدس الشرقية التي يعتبرونها عاصمة للدولة الفلسطينية اليوم يسكنها 220 ألف مستوطن إسرائيلي بعدما كان عام 1967 يسكنها 180 ألف عربي، مقابل صفر يهودي، فعلى أي أرض ستقام فلسطين؟".
من جهته، رأى البرلماني اللبناني محمد خواجة، أن "الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين هو رمزي ومعنوي فقط، خاصة أن الدول التي اعترفت كانت أساسا في إنشاء الكيان الإسرائيلي مثل فرنسا وبريطانيا"، مشددا أن "هذا الاعتراف يشكل مزيدا من العزل للإدارة الأمريكية التي تنفرد بخروجها عن الإجماع الأوروبي والدولي، وتدعم إسرائيل بشكل مطلق، وترفض إعطاء أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني".

وتعهدت دول عدة بينها فرنسا والبرتغال ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الحالي، وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين برفض واستنكار من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.

مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
فرنسا: 10 دول ستعترف بدولة فلسطين الإثنين المقبل
19 سبتمبر, 18:17 GMT
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا يعلن فيه رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، وسيشاركه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر الفيديو، في رئاسة المؤتمر الدولي من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية، على خلفية إعلان كل من أستراليا وكندا وبريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي، ولكن العوائق التي تشمل رفض حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين الاعتراف بإسرائيل، والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والانقسامات الفلسطينية، والعنف المستمر المتبادل، بالإضافة إلى الجمود السياسي بين الأطراف، تعوق تحقيق هذا الحل حتى الآن.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
غوتيريش يصف ما يحدث في غزة بأنه أسوأ ما شهده منذ توليه منصبه وربما في حياته كلها
أمس, 17:51 GMT
وتحظى دولة فلسطين باعتراف 147 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وتؤكد روسيا أن تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط مستحيل دون حل عادل للقضية الفلسطينية قائم على تنفيذ حل الدولتين، وضمان الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
