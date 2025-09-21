https://sarabic.ae/20250921/فلسطين-ترحب-باعتراف-بريطانيا-وكندا-وأستراليا-بالدولة-الفلسطينية-وتصفه-بالقرار-الشجاع-1105101966.html
فلسطين ترحب باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية وتصفه بالقرار الشجاع
رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
وأشاد عباس، "باعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة"، مؤكدا أنها تشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.وأكد أن "الاعتراف البريطاني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار".وأكد عباس أن "الأولوية اليوم، هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين".كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعترافات الدول بدولة فلسطين، وهي المملكة المتحدة وكندا واستراليا، وتعتبرها قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن امن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.ورأت الوزارة أن اعترافات الدول بدولة فلسطين هي "اعترافات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تتهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا".
رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة.
وأشاد عباس، "باعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة"، مؤكدا أنها تشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية - وفا.
وأكد أن "الاعتراف البريطاني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار".
وأكد عباس أن "الأولوية اليوم، هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين".
كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعترافات الدول بدولة فلسطين، وهي المملكة المتحدة وكندا واستراليا، وتعتبرها قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن امن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
وأكد الخارجية الفلسطينية، على "جاهزية واستعداد دولة فلسطين وحكومتها الشرعية على الشروع في بناء أمتن وأصدق العلاقات مع تلك الدول على المستويات كافة"
ورأت الوزارة أن اعترافات الدول بدولة فلسطين هي "اعترافات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تتهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا".