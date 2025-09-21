عربي
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو: سنتصدى لدعوات الاعتراف بدولة فلسطين
نتنياهو: سنتصدى لدعوات الاعتراف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ببنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستتصدى وستحارب دعوات إقامة دولة فلسطينية، مشيرأ إلى أنها "تهدد وجود إسرائيل". 21.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال نتنياهو خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية: "سيتعين علينا خوض المعركة سواء في الأمم المتحدة أو في كل المحافل والساحات الدولية ضد التضليل المنهجي ضدنا، وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية والتي من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر".وأوضح أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا: "سأعرض في الأمم المتحدة الحقيقة الإسرائيلية، وهي حقيقة موضوعية في صراعنا العادل ضد قوى الشر، ورؤيتنا للسلام الحقيقي - السلام من موقع قوة".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الشهر إنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية أبدا"، واتهم الدول التي تعترف بفلسطين بمكافأة "إرهاب حماس" الذي أدى إلى اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.وستُعقد المناقشات العامة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، ثم مرة أخرى في الـ29 من الشهر ذاته، وسيمثل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.ومن المقرر أن يلقي ماكرون خطابًا يعلن فيه رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين، وسيشاركه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر الفيديو، في رئاسة المؤتمر الدولي من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
https://sarabic.ae/20250921/بريطانيا-الاعتراف-بدولة-فلسطين-لا-يعني-إقامتها-فورا-1105095331.html
https://sarabic.ae/20250921/كندا-وأستراليا-تعلنان-الاعتراف-رسميا-بدولة-فلسطين--عاجل--1105099964.html
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ببنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستتصدى وستحارب دعوات إقامة دولة فلسطينية، مشيرأ إلى أنها "تهدد وجود إسرائيل".
وقال نتنياهو خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية: "سيتعين علينا خوض المعركة سواء في الأمم المتحدة أو في كل المحافل والساحات الدولية ضد التضليل المنهجي ضدنا، وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية والتي من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر".

وأشار إلى أن ذلك "سيكون بمثابة جائزة عبثية للإرهاب".

وأوضح أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا: "سأعرض في الأمم المتحدة الحقيقة الإسرائيلية، وهي حقيقة موضوعية في صراعنا العادل ضد قوى الشر، ورؤيتنا للسلام الحقيقي - السلام من موقع قوة".
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، 30 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين لا يعني إقامتها فورا
10:22 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الشهر إنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية أبدا"، واتهم الدول التي تعترف بفلسطين بمكافأة "إرهاب حماس" الذي أدى إلى اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وافتُتحت الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع من سبتمبر الجاري. وكما جرت العادة، ستتضمن أسبوعًا رفيع المستوى.

وستُعقد المناقشات العامة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، ثم مرة أخرى في الـ29 من الشهر ذاته، وسيمثل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.
مواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
13:13 GMT
ومن المقرر أن يلقي ماكرون خطابًا يعلن فيه رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين، وسيشاركه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر الفيديو، في رئاسة المؤتمر الدولي من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وقد اعتُمد "إعلان نيويورك" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا في تموز/يوليو الماضي لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.

جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
