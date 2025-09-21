https://sarabic.ae/20250921/بريطانيا-الاعتراف-بدولة-فلسطين-لا-يعني-إقامتها-فورا-1105095331.html
بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين لا يعني إقامتها فورا
بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين لا يعني إقامتها فورا
صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأحد، بأن "أي قرار للاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني قيام الدولة على الفور"، مشيرًا إلى أن "الاعتراف يجب أن يكون جزءا من عملية سلام أوسع".
بريطانيا
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
العالم
وأضاف لامي، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن "هذه الخطوة تنبع من رغبة بريطانيا في الحفاظ على فرص حل الدولتين، وأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيتخذ قرارًا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، في وقت لاحق من اليوم الأحد"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن "بريطانيا تعتزم إعلان الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، في تحول تاريخي لموقفها السياسي، وسط معارضة شديدة من إسرائيل، الحليف القديم لبريطانيا".ويأتي هذا القرار بعد تكثيف إسرائيل هجومها على قطاع غزة، عقب هجوم حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما دفع لندن إلى إعادة تقييم سياستها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، صرح في يوليو الماضي، بأن بريطانيا ستعترف رسميا بدولة فلسطين ما لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية"، على حد تعبيره، لوقف إطلاق النار مع "حماس"، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الجاري.
بريطانيا
إسرائيل
بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين لا يعني إقامتها فورا
صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأحد، بأن "أي قرار للاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني قيام الدولة على الفور"، مشيرًا إلى أن "الاعتراف يجب أن يكون جزءا من عملية سلام أوسع".
وأضاف لامي، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن "هذه الخطوة تنبع من رغبة بريطانيا في الحفاظ على فرص حل الدولتين، وأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيتخذ قرارًا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، في وقت لاحق من اليوم الأحد"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن "بريطانيا تعتزم إعلان الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، في تحول تاريخي لموقفها السياسي، وسط معارضة شديدة من إسرائيل، الحليف القديم لبريطانيا".
ويأتي هذا القرار بعد تكثيف إسرائيل هجومها على قطاع غزة، عقب هجوم حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما دفع لندن إلى إعادة تقييم سياستها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأوضح لامي أن "فرص التوصل لوقف إطلاق النار في الوقت الحالي صعبة للغاية"، مشيرًا إلى أن "الآفاق تبدو قاتمة، منذ إعلان يوليو(تموز) الماضي، ومنذ الهجوم على قطر.
وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن "دولا أخرى، مثل البرتغال، وفرنسا، وكندا، وأستراليا، أعلنت عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، فيما سبق لإسبانيا وأيرلندا والنرويج اتخاذ هذه الخطوة العام الماضي".
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، صرح في يوليو الماضي، بأن بريطانيا ستعترف رسميا بدولة فلسطين ما لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية"، على حد تعبيره، لوقف إطلاق النار مع "حماس"، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الجاري.