بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين لا يعني إقامتها فورا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250921/بريطانيا-الاعتراف-بدولة-فلسطين-لا-يعني-إقامتها-فورا-1105095331.html
بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين لا يعني إقامتها فورا
بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين لا يعني إقامتها فورا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأحد، بأن "أي قرار للاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني قيام الدولة على الفور"، مشيرًا إلى أن "الاعتراف يجب أن يكون... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T10:22+0000
2025-09-21T10:22+0000
بريطانيا
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095270669_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1e50f5d3cc53e2a86856677da1d677b8.jpg
وأضاف لامي، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن "هذه الخطوة تنبع من رغبة بريطانيا في الحفاظ على فرص حل الدولتين، وأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيتخذ قرارًا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، في وقت لاحق من اليوم الأحد"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن "بريطانيا تعتزم إعلان الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، في تحول تاريخي لموقفها السياسي، وسط معارضة شديدة من إسرائيل، الحليف القديم لبريطانيا".ويأتي هذا القرار بعد تكثيف إسرائيل هجومها على قطاع غزة، عقب هجوم حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما دفع لندن إلى إعادة تقييم سياستها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، صرح في يوليو الماضي، بأن بريطانيا ستعترف رسميا بدولة فلسطين ما لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية"، على حد تعبيره، لوقف إطلاق النار مع "حماس"، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الجاري.
https://sarabic.ae/20250917/إعلام-بريطانيا-تعتزم-الاعتراف-بفلسطين-نهاية-هذا-الأسبوع--1104966034.html
https://sarabic.ae/20250806/بريطانيا-لا-ينبغي-لـحماس-لعب-أي-دور-في-حكم-فلسطين--1103450127.html
بريطانيا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095270669_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_267122f7744c42607ec772e4057a22ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم
بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم

بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين لا يعني إقامتها فورا

10:22 GMT 21.09.2025
© AP Photo / Alberto Pezzaliوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، 30 أكتوبر 2024
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، 30 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأحد، بأن "أي قرار للاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني قيام الدولة على الفور"، مشيرًا إلى أن "الاعتراف يجب أن يكون جزءا من عملية سلام أوسع".
وأضاف لامي، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن "هذه الخطوة تنبع من رغبة بريطانيا في الحفاظ على فرص حل الدولتين، وأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيتخذ قرارًا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، في وقت لاحق من اليوم الأحد"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن "بريطانيا تعتزم إعلان الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، في تحول تاريخي لموقفها السياسي، وسط معارضة شديدة من إسرائيل، الحليف القديم لبريطانيا".
أحزاب وهيئات مغربية تنظم مسيرة في ذكرى طوفان الأقصى دعما لفلسطين ولبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
إعلام: بريطانيا تعتزم الاعتراف بفلسطين نهاية هذا الأسبوع
17 سبتمبر, 20:20 GMT
ويأتي هذا القرار بعد تكثيف إسرائيل هجومها على قطاع غزة، عقب هجوم حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما دفع لندن إلى إعادة تقييم سياستها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضح لامي أن "فرص التوصل لوقف إطلاق النار في الوقت الحالي صعبة للغاية"، مشيرًا إلى أن "الآفاق تبدو قاتمة، منذ إعلان يوليو(تموز) الماضي، ومنذ الهجوم على قطر.

مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
بريطانيا: لا ينبغي لـ"حماس" لعب أي دور في حكم فلسطين
6 أغسطس, 17:04 GMT
وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن "دولا أخرى، مثل البرتغال، وفرنسا، وكندا، وأستراليا، أعلنت عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، فيما سبق لإسبانيا وأيرلندا والنرويج اتخاذ هذه الخطوة العام الماضي".
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، صرح في يوليو الماضي، بأن بريطانيا ستعترف رسميا بدولة فلسطين ما لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية"، على حد تعبيره، لوقف إطلاق النار مع "حماس"، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала