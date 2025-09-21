https://sarabic.ae/20250921/بريطانيا-الاعتراف-بدولة-فلسطين-لا-يعني-إقامتها-فورا-1105095331.html

بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين لا يعني إقامتها فورا

صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأحد، بأن "أي قرار للاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني قيام الدولة على الفور"، مشيرًا إلى أن "الاعتراف يجب أن يكون... 21.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف لامي، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن "هذه الخطوة تنبع من رغبة بريطانيا في الحفاظ على فرص حل الدولتين، وأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيتخذ قرارًا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، في وقت لاحق من اليوم الأحد"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن "بريطانيا تعتزم إعلان الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، في تحول تاريخي لموقفها السياسي، وسط معارضة شديدة من إسرائيل، الحليف القديم لبريطانيا".ويأتي هذا القرار بعد تكثيف إسرائيل هجومها على قطاع غزة، عقب هجوم حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما دفع لندن إلى إعادة تقييم سياستها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، صرح في يوليو الماضي، بأن بريطانيا ستعترف رسميا بدولة فلسطين ما لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية"، على حد تعبيره، لوقف إطلاق النار مع "حماس"، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الجاري.

