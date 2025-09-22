https://sarabic.ae/20250922/بعد-قرن-من-وعد-بلفور-كم-عدد-الدول-التي-اعترفت-بدولة-فلسطين-وماذا-يعني-ذلك؟-1105115280.html

بعد قرن من "وعد بلفور"... كم عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وماذا يعني ذلك؟

بعد قرن من "وعد بلفور"... كم عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وماذا يعني ذلك؟

سبوتنيك عربي

شهد يوم أمس الأحد، حدثًا استثنائيًا باعتراف 4 دول غربية وهي كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال، رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ"التاريخية"،... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-22T07:32+0000

2025-09-22T07:32+0000

2025-09-22T07:50+0000

أخبار فلسطين اليوم

بريطانيا

البرتغال

أخبار كندا

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105115101_0:0:1288:725_1920x0_80_0_0_b91db75be59bbd733b952de2c99aca16.jpg

وتعهدت دول أخرى، مثل فرنسا ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2025، وسط رفض واستنكار من إسرائيل وأمريكا لهذه الخطوة.وتحظى دولة فلسطين باعتراف 151 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، فيما لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024 حق النقض (الفيتو) لمنع منحها العضوية الكاملة في المنظمة."تصحيح لخطأ تاريخي منذ وعد بلفور"قال سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، اليوم الاثنين، إن "اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية حق طبيعي طال انتظاره"، مؤكدًا أن "حق الشعب الفلسطيني في الوجود على أرضه غير قابل للتصرف".ويأتي اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بفلسطين، قبل حلول الذكرى الـ108 لـ"إعلان بلفور"، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، الذي منح بموجبه البريطانيون الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، إذ يصفه الفلسطينيون بـ"الوعد المشؤوم".وفي عام 1917، وأثناء الحرب العالمية الأولى، استولى البريطانيون على فلسطين من العثمانيين، وأصدروا وعد بلفور في الثاني من نوفمبر، متعهدين بإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" في المنطقة.وأعرب الفلسطينيون عن رفضهم لهذا الوعد لأول مرة في مؤتمر عقد بالقدس عام 1919، ثم حددت عصبة الأمم في عام 1922 التزامات الانتداب البريطاني في فلسطين، بما في ذلك تأمين إقامة "وطن قومي لليهود"، الأمر الذي أدى لاحقا إلى قيام دولة إسرائيل.لكن ماذا يعني هذا الاعتراف عمليا؟يُنظر إلى فلسطين اليوم على أنها دولة "قائمة وغير قائمة"، فهي تحظى باعتراف دولي واسع، ولها بعثات دبلوماسية وتمثلها فرق رياضية دولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، ومع ذلك، وبسبب الصراع المستمر مع إسرائيل، لا تمتلك فلسطين حدودا متفق عليها دوليا رغم قرارات الأمم المتحدة، ولا جيشا ولا اقتصادا مستقلا، فيما تسيطر إسرائيل على وارداتها الأساسية.ويتيح الاعتراف فتح السفارات وتبادل السفراء بين فلسطين والدول المعترفة، كما يعزز حضور الدولة الفلسطينية في المحافل الدولية ويشكل ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يواجه انتقادات وضغوطا داخلية متزايدة.اعتراف رمزي مع تحديات عمليةمن جهته، رأى البرلماني اللبناني محمد خواجة، أن "الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين رمزي ومعنوي فقط، خاصة أن الدول التي اعترفت كانت أساسا في إنشاء الكيان الإسرائيلي مثل فرنسا وبريطانيا"، مشددًا على أن "هذه الخطوة تزيد عزلة الإدارة الأمريكية، التي تنفرد بدعم إسرائيل ورفض منح الفلسطينيين حقوقهم".فيما اعتبرت عضو مجلس العموم السابقة عن حزب المحافظين في بريطانيا، شارلوت ليزلي، أن "الاعتراف الغربي بفلسطين جاء نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية الأخيرة، خاصة في غزة، وأنه يشكل بداية فعلية لتغيير قواعد اللعبة، مع التأكيد على ضرورة تحويل هذه الاعترافات إلى خطوات عملية على الأرض، تشمل جزاءات ضد الانتهاكات الإسرائيلية ومفاوضات جادة مع السلطة الفلسطينية حول الإصلاحات والانتخابات".كما أشارت ليزلي، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إلى تزايد الضغوط الشعبية في بريطانيا على الحكومة لفرض عقوبات على منتجات المستوطنات، معتبرة أن "الاعتراف الغربي مؤشر على بداية مرحلة جديدة من المساءلة القانونية، مع ضرورة التمييز بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس لتجنب تعطيل أي حل سياسي"، معتبرة أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بالسلام وتسعى لتحقيقه.وبحسب تصريحات مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن دولا أخرى ستعترف بدولة فلسطين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقرر لها في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.

https://sarabic.ae/20250922/قطر-اعتراف-4-دول-غربية-بفلسطين-انتصار-لحقوق-شعبها-1105112846.html

https://sarabic.ae/20250921/المملكة-المتحدة-توجه-رسالة-لمصر-بعد-اعترافها-بدولة-فلسطين-1105105186.html

https://sarabic.ae/20250921/الخارجية-الإسرائيلية-الاعتراف-بدولة-فلسطين-هو-مكافأة-لحماس-على-القيام-بمذبحة-7-أكتوبر--1105101501.html

بريطانيا

البرتغال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, البرتغال, أخبار كندا, العالم العربي