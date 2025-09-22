بعد قرن من "وعد بلفور"... كم عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وماذا يعني ذلك؟
07:32 GMT 22.09.2025 (تم التحديث: 07:50 GMT 22.09.2025)
© AP Photo / Aron Ranenوزير الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، يعلن اعتراف البرتغال بدولة فلسطين في مدينة نيويورك الأمريكية، 21 سبتمبر/ أيلول 2025
© AP Photo / Aron Ranen
شهد يوم أمس الأحد، حدثًا استثنائيًا باعتراف 4 دول غربية وهي كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال، رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ"التاريخية"، بينما أثارت هذه القرارات استنفار إسرائيل، واعتبرت السلطة الفلسطينية هذا اليوم "محطة مهمة"، مشيدة بهذه الدول على موقفها.
وتعهدت دول أخرى، مثل فرنسا ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2025، وسط رفض واستنكار من إسرائيل وأمريكا لهذه الخطوة.
وتحظى دولة فلسطين باعتراف 151 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، فيما لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024 حق النقض (الفيتو) لمنع منحها العضوية الكاملة في المنظمة.
"تصحيح لخطأ تاريخي منذ وعد بلفور"
قال سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، اليوم الاثنين، إن "اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية حق طبيعي طال انتظاره"، مؤكدًا أن "حق الشعب الفلسطيني في الوجود على أرضه غير قابل للتصرف".
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن "هذا الاعتراف يصحح خطأ تاريخيا منذ وعد بلفور"، متسائلًا: "لماذا لم تعترف المملكة المتحدة بدولة فلسطين كل هذه المدة؟ ولماذا حرمت الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير؟".
ويأتي اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بفلسطين، قبل حلول الذكرى الـ108 لـ"إعلان بلفور"، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، الذي منح بموجبه البريطانيون الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، إذ يصفه الفلسطينيون بـ"الوعد المشؤوم".
وفي عام 1917، وأثناء الحرب العالمية الأولى، استولى البريطانيون على فلسطين من العثمانيين، وأصدروا وعد بلفور في الثاني من نوفمبر، متعهدين بإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" في المنطقة.
وأعرب الفلسطينيون عن رفضهم لهذا الوعد لأول مرة في مؤتمر عقد بالقدس عام 1919، ثم حددت عصبة الأمم في عام 1922 التزامات الانتداب البريطاني في فلسطين، بما في ذلك تأمين إقامة "وطن قومي لليهود"، الأمر الذي أدى لاحقا إلى قيام دولة إسرائيل.
لكن ماذا يعني هذا الاعتراف عمليا؟
يُنظر إلى فلسطين اليوم على أنها دولة "قائمة وغير قائمة"، فهي تحظى باعتراف دولي واسع، ولها بعثات دبلوماسية وتمثلها فرق رياضية دولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، ومع ذلك، وبسبب الصراع المستمر مع إسرائيل، لا تمتلك فلسطين حدودا متفق عليها دوليا رغم قرارات الأمم المتحدة، ولا جيشا ولا اقتصادا مستقلا، فيما تسيطر إسرائيل على وارداتها الأساسية.
كما أن الاحتلال العسكري للضفة الغربية يمنع السلطة الفلسطينية، التي تشكلت عقب اتفاقيات السلام في التسعينيات، من السيطرة الكاملة على أراضيها وشعبها، ما يجعل للاعتراف الدولي بالولاية الفلسطينية طابعًا رمزيًا مهمًا، وموقفًا أخلاقيًا وسياسيًا قويًا، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والتقارير الأممية عن "إبادة" في القطاع المحاصر.
ويتيح الاعتراف فتح السفارات وتبادل السفراء بين فلسطين والدول المعترفة، كما يعزز حضور الدولة الفلسطينية في المحافل الدولية ويشكل ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يواجه انتقادات وضغوطا داخلية متزايدة.
اعتراف رمزي مع تحديات عملية
يحمل الاعتراف بدولة فلسطين طابعًا رمزيًا مهمًا، حسب تصريحات وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور، الذي تساءل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، عن إمكانية إقامة الدولة على أرض الضفة الغربية في ظل وجود 500 ألف مستوطن إسرائيلي، مشيرًا إلى أن "القدس الشرقية التي يُفترض أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية، يسكنها اليوم 220 ألف مستوطن إسرائيلي مقابل تراجع عدد السكان العرب من 180 ألفًا عام 1967، إلى مستويات أقل، ما يثير تساؤلات حول على أي أرض ستقام فلسطين؟".
من جهته، رأى البرلماني اللبناني محمد خواجة، أن "الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين رمزي ومعنوي فقط، خاصة أن الدول التي اعترفت كانت أساسا في إنشاء الكيان الإسرائيلي مثل فرنسا وبريطانيا"، مشددًا على أن "هذه الخطوة تزيد عزلة الإدارة الأمريكية، التي تنفرد بدعم إسرائيل ورفض منح الفلسطينيين حقوقهم".
فيما اعتبرت عضو مجلس العموم السابقة عن حزب المحافظين في بريطانيا، شارلوت ليزلي، أن "الاعتراف الغربي بفلسطين جاء نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية الأخيرة، خاصة في غزة، وأنه يشكل بداية فعلية لتغيير قواعد اللعبة، مع التأكيد على ضرورة تحويل هذه الاعترافات إلى خطوات عملية على الأرض، تشمل جزاءات ضد الانتهاكات الإسرائيلية ومفاوضات جادة مع السلطة الفلسطينية حول الإصلاحات والانتخابات".
كما أشارت ليزلي، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إلى تزايد الضغوط الشعبية في بريطانيا على الحكومة لفرض عقوبات على منتجات المستوطنات، معتبرة أن "الاعتراف الغربي مؤشر على بداية مرحلة جديدة من المساءلة القانونية، مع ضرورة التمييز بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس لتجنب تعطيل أي حل سياسي"، معتبرة أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بالسلام وتسعى لتحقيقه.
وبحسب تصريحات مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن دولا أخرى ستعترف بدولة فلسطين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقرر لها في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.