بعد قرن من "وعد بلفور"... كم عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وماذا يعني ذلك؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/بعد-قرن-من-وعد-بلفور-كم-عدد-الدول-التي-اعترفت-بدولة-فلسطين-وماذا-يعني-ذلك؟-1105115280.html
بعد قرن من "وعد بلفور"... كم عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وماذا يعني ذلك؟
بعد قرن من "وعد بلفور"... كم عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وماذا يعني ذلك؟
سبوتنيك عربي
شهد يوم أمس الأحد، حدثًا استثنائيًا باعتراف 4 دول غربية وهي كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال، رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ"التاريخية"،... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T07:32+0000
2025-09-22T07:50+0000
أخبار فلسطين اليوم
بريطانيا
البرتغال
أخبار كندا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105115101_0:0:1288:725_1920x0_80_0_0_b91db75be59bbd733b952de2c99aca16.jpg
وتعهدت دول أخرى، مثل فرنسا ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2025، وسط رفض واستنكار من إسرائيل وأمريكا لهذه الخطوة.وتحظى دولة فلسطين باعتراف 151 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، فيما لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024 حق النقض (الفيتو) لمنع منحها العضوية الكاملة في المنظمة."تصحيح لخطأ تاريخي منذ وعد بلفور"قال سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، اليوم الاثنين، إن "اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية حق طبيعي طال انتظاره"، مؤكدًا أن "حق الشعب الفلسطيني في الوجود على أرضه غير قابل للتصرف".ويأتي اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بفلسطين، قبل حلول الذكرى الـ108 لـ"إعلان بلفور"، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، الذي منح بموجبه البريطانيون الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، إذ يصفه الفلسطينيون بـ"الوعد المشؤوم".وفي عام 1917، وأثناء الحرب العالمية الأولى، استولى البريطانيون على فلسطين من العثمانيين، وأصدروا وعد بلفور في الثاني من نوفمبر، متعهدين بإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" في المنطقة.وأعرب الفلسطينيون عن رفضهم لهذا الوعد لأول مرة في مؤتمر عقد بالقدس عام 1919، ثم حددت عصبة الأمم في عام 1922 التزامات الانتداب البريطاني في فلسطين، بما في ذلك تأمين إقامة "وطن قومي لليهود"، الأمر الذي أدى لاحقا إلى قيام دولة إسرائيل.لكن ماذا يعني هذا الاعتراف عمليا؟يُنظر إلى فلسطين اليوم على أنها دولة "قائمة وغير قائمة"، فهي تحظى باعتراف دولي واسع، ولها بعثات دبلوماسية وتمثلها فرق رياضية دولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، ومع ذلك، وبسبب الصراع المستمر مع إسرائيل، لا تمتلك فلسطين حدودا متفق عليها دوليا رغم قرارات الأمم المتحدة، ولا جيشا ولا اقتصادا مستقلا، فيما تسيطر إسرائيل على وارداتها الأساسية.ويتيح الاعتراف فتح السفارات وتبادل السفراء بين فلسطين والدول المعترفة، كما يعزز حضور الدولة الفلسطينية في المحافل الدولية ويشكل ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يواجه انتقادات وضغوطا داخلية متزايدة.اعتراف رمزي مع تحديات عمليةمن جهته، رأى البرلماني اللبناني محمد خواجة، أن "الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين رمزي ومعنوي فقط، خاصة أن الدول التي اعترفت كانت أساسا في إنشاء الكيان الإسرائيلي مثل فرنسا وبريطانيا"، مشددًا على أن "هذه الخطوة تزيد عزلة الإدارة الأمريكية، التي تنفرد بدعم إسرائيل ورفض منح الفلسطينيين حقوقهم".فيما اعتبرت عضو مجلس العموم السابقة عن حزب المحافظين في بريطانيا، شارلوت ليزلي، أن "الاعتراف الغربي بفلسطين جاء نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية الأخيرة، خاصة في غزة، وأنه يشكل بداية فعلية لتغيير قواعد اللعبة، مع التأكيد على ضرورة تحويل هذه الاعترافات إلى خطوات عملية على الأرض، تشمل جزاءات ضد الانتهاكات الإسرائيلية ومفاوضات جادة مع السلطة الفلسطينية حول الإصلاحات والانتخابات".كما أشارت ليزلي، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إلى تزايد الضغوط الشعبية في بريطانيا على الحكومة لفرض عقوبات على منتجات المستوطنات، معتبرة أن "الاعتراف الغربي مؤشر على بداية مرحلة جديدة من المساءلة القانونية، مع ضرورة التمييز بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس لتجنب تعطيل أي حل سياسي"، معتبرة أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بالسلام وتسعى لتحقيقه.وبحسب تصريحات مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن دولا أخرى ستعترف بدولة فلسطين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقرر لها في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.
https://sarabic.ae/20250922/قطر-اعتراف-4-دول-غربية-بفلسطين-انتصار-لحقوق-شعبها-1105112846.html
https://sarabic.ae/20250921/المملكة-المتحدة-توجه-رسالة-لمصر-بعد-اعترافها-بدولة-فلسطين-1105105186.html
https://sarabic.ae/20250921/الخارجية-الإسرائيلية-الاعتراف-بدولة-فلسطين-هو-مكافأة-لحماس-على-القيام-بمذبحة-7-أكتوبر--1105101501.html
بريطانيا
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105115101_22:0:1165:857_1920x0_80_0_0_86f6c4e17f3a0b5cc7ab4430c44fa644.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, البرتغال, أخبار كندا, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, البرتغال, أخبار كندا, العالم العربي

بعد قرن من "وعد بلفور"... كم عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وماذا يعني ذلك؟

07:32 GMT 22.09.2025 (تم التحديث: 07:50 GMT 22.09.2025)
© AP Photo / Aron Ranenوزير الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، يعلن اعتراف البرتغال بدولة فلسطين في مدينة نيويورك الأمريكية، 21 سبتمبر/ أيلول 2025
وزير الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، يعلن اعتراف البرتغال بدولة فلسطين في مدينة نيويورك الأمريكية، 21 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Aron Ranen
تابعنا عبر
شهد يوم أمس الأحد، حدثًا استثنائيًا باعتراف 4 دول غربية وهي كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال، رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ"التاريخية"، بينما أثارت هذه القرارات استنفار إسرائيل، واعتبرت السلطة الفلسطينية هذا اليوم "محطة مهمة"، مشيدة بهذه الدول على موقفها.
وتعهدت دول أخرى، مثل فرنسا ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2025، وسط رفض واستنكار من إسرائيل وأمريكا لهذه الخطوة.
وتحظى دولة فلسطين باعتراف 151 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، فيما لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024 حق النقض (الفيتو) لمنع منحها العضوية الكاملة في المنظمة.
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
قطر: اعتراف 4 دول غربية بفلسطين انتصار لحقوق شعبها
05:23 GMT

"تصحيح لخطأ تاريخي منذ وعد بلفور"

قال سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، اليوم الاثنين، إن "اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية حق طبيعي طال انتظاره"، مؤكدًا أن "حق الشعب الفلسطيني في الوجود على أرضه غير قابل للتصرف".
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن "هذا الاعتراف يصحح خطأ تاريخيا منذ وعد بلفور"، متسائلًا: "لماذا لم تعترف المملكة المتحدة بدولة فلسطين كل هذه المدة؟ ولماذا حرمت الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير؟".
ويأتي اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بفلسطين، قبل حلول الذكرى الـ108 لـ"إعلان بلفور"، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، الذي منح بموجبه البريطانيون الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، إذ يصفه الفلسطينيون بـ"الوعد المشؤوم".
وفي عام 1917، وأثناء الحرب العالمية الأولى، استولى البريطانيون على فلسطين من العثمانيين، وأصدروا وعد بلفور في الثاني من نوفمبر، متعهدين بإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" في المنطقة.
وأعرب الفلسطينيون عن رفضهم لهذا الوعد لأول مرة في مؤتمر عقد بالقدس عام 1919، ثم حددت عصبة الأمم في عام 1922 التزامات الانتداب البريطاني في فلسطين، بما في ذلك تأمين إقامة "وطن قومي لليهود"، الأمر الذي أدى لاحقا إلى قيام دولة إسرائيل.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
المملكة المتحدة توجه رسالة لمصر بعد اعترافها بدولة فلسطين
أمس, 17:29 GMT

لكن ماذا يعني هذا الاعتراف عمليا؟

يُنظر إلى فلسطين اليوم على أنها دولة "قائمة وغير قائمة"، فهي تحظى باعتراف دولي واسع، ولها بعثات دبلوماسية وتمثلها فرق رياضية دولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، ومع ذلك، وبسبب الصراع المستمر مع إسرائيل، لا تمتلك فلسطين حدودا متفق عليها دوليا رغم قرارات الأمم المتحدة، ولا جيشا ولا اقتصادا مستقلا، فيما تسيطر إسرائيل على وارداتها الأساسية.

كما أن الاحتلال العسكري للضفة الغربية يمنع السلطة الفلسطينية، التي تشكلت عقب اتفاقيات السلام في التسعينيات، من السيطرة الكاملة على أراضيها وشعبها، ما يجعل للاعتراف الدولي بالولاية الفلسطينية طابعًا رمزيًا مهمًا، وموقفًا أخلاقيًا وسياسيًا قويًا، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والتقارير الأممية عن "إبادة" في القطاع المحاصر.

ويتيح الاعتراف فتح السفارات وتبادل السفراء بين فلسطين والدول المعترفة، كما يعزز حضور الدولة الفلسطينية في المحافل الدولية ويشكل ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يواجه انتقادات وضغوطا داخلية متزايدة.
الخارجية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
الخارجية الإسرائيلية: الاعتراف بدولة فلسطين مكافأة لحماس على مذبحة 7 أكتوبر
أمس, 14:01 GMT

اعتراف رمزي مع تحديات عملية

يحمل الاعتراف بدولة فلسطين طابعًا رمزيًا مهمًا، حسب تصريحات وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور، الذي تساءل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، عن إمكانية إقامة الدولة على أرض الضفة الغربية في ظل وجود 500 ألف مستوطن إسرائيلي، مشيرًا إلى أن "القدس الشرقية التي يُفترض أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية، يسكنها اليوم 220 ألف مستوطن إسرائيلي مقابل تراجع عدد السكان العرب من 180 ألفًا عام 1967، إلى مستويات أقل، ما يثير تساؤلات حول على أي أرض ستقام فلسطين؟".
من جهته، رأى البرلماني اللبناني محمد خواجة، أن "الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين رمزي ومعنوي فقط، خاصة أن الدول التي اعترفت كانت أساسا في إنشاء الكيان الإسرائيلي مثل فرنسا وبريطانيا"، مشددًا على أن "هذه الخطوة تزيد عزلة الإدارة الأمريكية، التي تنفرد بدعم إسرائيل ورفض منح الفلسطينيين حقوقهم".
فيما اعتبرت عضو مجلس العموم السابقة عن حزب المحافظين في بريطانيا، شارلوت ليزلي، أن "الاعتراف الغربي بفلسطين جاء نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية الأخيرة، خاصة في غزة، وأنه يشكل بداية فعلية لتغيير قواعد اللعبة، مع التأكيد على ضرورة تحويل هذه الاعترافات إلى خطوات عملية على الأرض، تشمل جزاءات ضد الانتهاكات الإسرائيلية ومفاوضات جادة مع السلطة الفلسطينية حول الإصلاحات والانتخابات".
كما أشارت ليزلي، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إلى تزايد الضغوط الشعبية في بريطانيا على الحكومة لفرض عقوبات على منتجات المستوطنات، معتبرة أن "الاعتراف الغربي مؤشر على بداية مرحلة جديدة من المساءلة القانونية، مع ضرورة التمييز بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس لتجنب تعطيل أي حل سياسي"، معتبرة أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بالسلام وتسعى لتحقيقه.
وبحسب تصريحات مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن دولا أخرى ستعترف بدولة فلسطين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقرر لها في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала