الخارجية الإسرائيلية: الاعتراف بدولة فلسطين مكافأة لحماس على مذبحة 7 أكتوبر
الخارجية الإسرائيلية: الاعتراف بدولة فلسطين مكافأة لحماس على مذبحة 7 أكتوبر
وأشار بيان الوزارة إلى أن قادة حماس أنفسهم أقروا صراحةً بأن هذا الاعتراف يمثل "نتيجة مباشرة" و"ثمرة" للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول. ودعت الوزارة الدول إلى "عدم السماح للأيديولوجية الجهادية بأن تملي سياساتها"، محذرة من تداعيات مثل هذه الخطوات على الأمن والاستقرار.وكتب رئيس وزراء كندا، مارك كارني على منصة "إكس": "اليوم، كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين".وأشار كارني إلى أن السلطة الفلسطينية تعهدت لكندا والمجتمع الدولي بتنفيذ الإصلاحات اللازمة والانتخابات العامة في عام 2026.وجاء في بيان لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيز: "اعتبارا من اليوم الأحد 21 سبتمبر(إيلول) 2025، تعترف أستراليا رسميا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ببنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستتصدى وستحارب دعوات إقامة دولة فلسطينية، مشيرأ إلى أنها "تهدد وجود إسرائيل".جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
14:01 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 14:22 GMT 21.09.2025)
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بياناً عبر منصة "إكس"، وصفت فيه الاعتراف بحركة "حماس" الفلسطينية بأنه "مكافأة" لما أسمته "حماس الجهادية"، التي قالت إنها تتلقى دعماً من جماعة "الإخوان المسلمين" في المملكة المتحدة.
وأشار بيان الوزارة إلى أن قادة حماس أنفسهم أقروا صراحةً بأن هذا الاعتراف يمثل "نتيجة مباشرة" و"ثمرة" للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ودعت الوزارة الدول إلى "عدم السماح للأيديولوجية الجهادية بأن تملي سياساتها"، محذرة من تداعيات مثل هذه الخطوات على الأمن والاستقرار.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
نتنياهو: سنتصدى لدعوات الاعتراف بدولة فلسطين
13:21 GMT
وكانت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكتب رئيس وزراء كندا، مارك كارني على منصة "إكس": "اليوم، كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين".
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، 30 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين لا يعني إقامتها فورا
10:22 GMT
وأشار كارني إلى أن السلطة الفلسطينية تعهدت لكندا والمجتمع الدولي بتنفيذ الإصلاحات اللازمة والانتخابات العامة في عام 2026.
وجاء في بيان لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيز: "اعتبارا من اليوم الأحد 21 سبتمبر(إيلول) 2025، تعترف أستراليا رسميا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة".
وكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة "إكس": "اليوم، من أجل استعادة الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ببنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستتصدى وستحارب دعوات إقامة دولة فلسطينية، مشيرأ إلى أنها "تهدد وجود إسرائيل".
وقال نتنياهو خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية: "سيتعين علينا خوض المعركة سواء في الأمم المتحدة أو في كل المحافل والساحات الدولية ضد التضليل المنهجي ضدنا، وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية والتي من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر".
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
