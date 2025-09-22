قطر: اعتراف 4 دول غربية بفلسطين انتصار لحقوق شعبها

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/قطر-اعتراف-4-دول-غربية-بفلسطين-انتصار-لحقوق-شعبها-1105112846.html
قطر: اعتراف 4 دول غربية بفلسطين انتصار لحقوق شعبها
قطر: اعتراف 4 دول غربية بفلسطين انتصار لحقوق شعبها
سبوتنيك عربي
أعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T05:23+0000
2025-09-22T05:23+0000
قطر
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
بريطانيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104747305_0:322:1600:1222_1920x0_80_0_0_79ed92985a48311a3954aaafc22b4f67.jpg
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها أمس الأحد، أن هذه الخطوة "تمثل انتصارا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".وأكدت أن "هذه الاعترافات تنسجم مع مبادئ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومع "إعلان نيويورك" الخاص بتنفيذ حل الدولتين، بما يعزز فرص تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".وجددت قطر دعوتها "لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، بما يعكس التزاما حقيقيا بالقانون الدولي".وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.ومن المقرر أن يلقي ماكرون خطابًا يعلن فيه رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين، وسيشاركه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر الفيديو، في رئاسة المؤتمر الدولي من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
https://sarabic.ae/20250921/البرتغال-تعترف-بدولة-فلسطين-1105109266.html
قطر
إسرائيل
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104747305_0:80:1600:1280_1920x0_80_0_0_a6170e109db6fdcc1714179c6e6f4a26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, بريطانيا, العالم العربي
قطر, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, بريطانيا, العالم العربي

قطر: اعتراف 4 دول غربية بفلسطين انتصار لحقوق شعبها

05:23 GMT 22.09.2025
© Photo / Unsplash/ Kenny قطر
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© Photo / Unsplash/ Kenny
تابعنا عبر
أعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها أمس الأحد، أن هذه الخطوة "تمثل انتصارا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأكدت أن "هذه الاعترافات تنسجم مع مبادئ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومع "إعلان نيويورك" الخاص بتنفيذ حل الدولتين، بما يعزز فرص تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".
وجددت قطر دعوتها "لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، بما يعكس التزاما حقيقيا بالقانون الدولي".

كما شددت على "الموقف القطري الثابت في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
مبنى المفرى الملكي - القصر، الكنسية، الدير، حديقة سيركو، حديقة الصيد (تابادا) في البرتغال - يقع هذا الموقع على بعد 30 كم شمال غرب لشبونة، وقد بني في عهد الملك جون الخامس في عام 1711 الذي رغب من خلاله بتجسيد نظرته لمفهومي الملكية والدولة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
البرتغال تعترف بدولة فلسطين
أمس, 19:41 GMT
ومن المقرر أن يلقي ماكرون خطابًا يعلن فيه رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين، وسيشاركه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر الفيديو، في رئاسة المؤتمر الدولي من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

واعتُمد "إعلان نيويورك" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.

جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
