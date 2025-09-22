قطر: اعتراف 4 دول غربية بفلسطين انتصار لحقوق شعبها
أعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها أمس الأحد، أن هذه الخطوة "تمثل انتصارا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأكدت أن "هذه الاعترافات تنسجم مع مبادئ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومع "إعلان نيويورك" الخاص بتنفيذ حل الدولتين، بما يعزز فرص تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".
وجددت قطر دعوتها "لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، بما يعكس التزاما حقيقيا بالقانون الدولي".
كما شددت على "الموقف القطري الثابت في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
ومن المقرر أن يلقي ماكرون خطابًا يعلن فيه رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين، وسيشاركه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر الفيديو، في رئاسة المؤتمر الدولي من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
واعتُمد "إعلان نيويورك" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.