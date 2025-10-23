بعد زيارة توجت بالإعلان عن شراكة نوعية.. الجزائر وروسيا حلفاء السياسة والاقتصاد
© Photo / Presidency of the Algerian Republicرئيس منظمة أرباب الأعمال الروسية، أليكسي ريبيك، يجري زيارة إلى الجزائر
© Photo / Presidency of the Algerian Republic
ضمن مقاربة تجارية قاعدتها "رابح - رابح"، تنفتح الجزائر وروسيا على شراكات منتجة ومستدامة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة والثقة المشتركة بين البلدين، إذ تربط الجزائر بروسيا علاقات استراتيجية، وتمتد لتتوسع على مستوى السياسة والاقتصاد.
أجرى رئيس "منظمة أرباب الأعمال" الروسية، أليكسي ريبيك، برفقة عدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الروسية، زيارة إلى الجزائر، الذين تم استقبالهم على أعلى مستوى من قبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ووزير الصناعة، يحيى بشير.
وشهدت الزيارة توسيع الشراكة لتمتد إلى مجال الإنتاج الصيدلاني، إذ أعلن الطرف الروسي عن إنتاج أدوية الأمراض الخطيرة مع الجزائر في المستقبل القريب.
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": روسيا والجزائر تطمحان للخروج من الصفقات العسكرية فقط وتوسيع الاستثمار ليشمل كل المجالات
وتعليقا على هذا، قال الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، إن "العلاقات الجزائرية الروسية علاقات تاريخية ومتينة، إذ يطمح البلدان اليوم إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مستقبلا وتوسيعها والخروج من الصفقات العسكرية وشراء الأسلحة فقط".
وأردف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "في الماضي، تم اختزال العلاقات التجارية في هذا المجال، ومجال القمح والأسمدة، واليوم هناك اتفاقيات على أعلى مستوى تجمع الجزائر روسيا لها دلالات توسيع الشراكة".
وأضاف المتحدث أن "إعلان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والجزائر، الذي تم توقيعها بموسكو في عام 2021، تتوسع إلى أفق أخرى، منها الصناعات الميكانيكية والصيدلانية وصناعة الأدوية، وفي الزراعة والصيد البحري، وفي المنشات القاعدية وتعزيز التجارة البينية بين الجزائر وروسيا، التي تفوق قيمتها اليوم 15 مليار دولار".
وأكد سليماني أن "الزيارة الأخيرة دليل على قوة الصناعات الصيدلانية في الجزائر وروسيا، والصناعة الطبية قوية جدا منذ ستينيات القرن الماضي، وروسيا تمتلك صناعة طبية قوية، ويمكن توسيعها لتشمل الشراكة في المجال الطب والصناعات الصيدلانية وفي التكنولوجيا".
ومضى: "أعتقد أن هذه الشراكة من شأنها توسيع شكل السلع والخدمات والمنتجات بين البلدين".
و"تواكب الجزائر هذا الانفتاح المتزايد على السوق الروسي، من خلال مناخ أعمال مواتي تشريعيا وقانونيا، ويواكب البعثات من المستثمرين من كلا الطرفين الذين زاروا البلاد مؤخرا، ومنها غرف التجارة لموسكو، خاصة بعد زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى موسكو، مرفوقا بوفد حكومي رفيع المستوى في عام 2021"، بحسب سليماني.
وتابع متحدثا: "آن الأوان لتوسيع الاستثمار في الصناعة الصيدلانية، والميكانيكية، والتكنولوجية، والمؤسسات الناشئة، والطاقة والطاقات المتجددة، وهي مجالات استثمار كبيرة بين البلدين للوصول إلى 20 مليار دولار كمبادلات في الآجال القصيرة، وتصبح موسكو أولى الشركاء الاستراتيجيين للجزائر".
وواصل: "ترى روسيا في الجزائر شريكا حقيقيا في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، باعتبارها بوابة القارة السمراء، خاصة بعد نجاح معرض التجارة البينية المنظم في الجزائر، والذي قد أبرمت خلال فعالياته صفقات تفوق 48 مليار دولار، ما أكد أن كل القارة الأفريقية اليوم هي منطقة استقطاب خاصة بالنسبة لروسيا والصين والدول الغربية".
وشدد سليماني على أن "روسيا ترى في الجزائر شريكا أساسيا، وتريد تنويع شكل الشراكة، وتعزيزها في إنتاج الأدوية، والحليب، واللحوم، والأسمدة العضوية، إذ تتجه الجزائر لإنتاج ملايين الأطنان من القمح والشعير و الحليب والأدوية، وهي قطاعات حساسة، وتريد البلاد تقليص فاتورة استيراد الأدوية والحليب، وترى في الاستثمارات الروسية وفي رجال الأعمال الروس شركاء حقيقيين، لتعزيز الأمن الغذائي والصحي، من خلال صناعات قوية".
وتعتبر السوق الروسية سوقا واعدة بالنسبة للمنتجات الجزائرية خصوصا المنتجات الزراعية والفلاحية، والصناعات التحويلية، منها التمور وزيت الزيتون، ويمكن أن تعزز حضورها في السوق الروسي، كما أن الجزائر بدورها تعتبر سوقا جيدة بالنسبة للمستثمرين الروس في مجال المناجم، وفي مجال التعدين والحديد والصلب، ويمكن التعويل عليها أيضا في صناعة السيارات والحافلات والميكانيكية والصناعات الثقيلة، وفي هذا السياق، يسمح القانون الجزائري الجديد للاستثمار، بخلق بيئة ومناخ مواكب للاستثمار ومواكبة الحركية التجارية بين الجزائر والسوق الأجنبية خاصة روسيا"، بحسب سليماني.
وشدد الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، أن "روسيا ترى في الجزائر شريكا حقيقيا ومستقبليا، بل شريك استراتيجي وحيوي للدخول إلى أعماق أفريقيا، خاصة وأن الجزائر دخلت اليوم إلى المنطقة القارية للتجارة الحرة، ونجحت البلاد في تنظيم معرض التجارة البينية، وتعول على استثماراتها في أعماق أفريقيا، مثل موزنبيق وإثيوبيا وأوغندا"، معتبرا أن "روسيا شريك حيوي للجزائر، للولوج إلى أفريقيا، من خلال شراكات في المجالات الصناعة، والزراعة، والانترنت، والاتصالات، والخدمات والسياحة والذكاء الاصطناعي".
محلل سياسي لـ"سبوتنيك": الدبلوماسية التجارية النشطة التي تعرفها الجزائر وموسكو تعكس التوافق السياسي في عدة قضايا
من جهته، قال المحلل السياسي، موسى بودهان، إن "الجزائر وروسيا لهما علاقات تاريخية وإستراتيجية، علاقات تطورت بفعل دبلوماسية البلدين النشطة والفعالة في كل الميادين، علاقات تشمل التعاون في المجال العسكري والاقتصادي والسياسي، وأرادت الآن تطويرها في الشق الاقتصادي، والصناعي، الأمر يتضح من خلال العديد من مذكرات التفاهم التي تم إبرامها بين البلدين ، خاصة من خلال استقبال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لمنظمة أرباب العمل الروسي، بحضور نظيره الجزائري، وهي خطوات تبين أنه بين الجزائر وروسيا ميادين شتى للتعاون وتعميق العلاقات".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نحن نثمّن هذه الخطوة، ونرى فيها فائدة للبلدين، وستكون لها آثار جيدة مستقبلا، تلقي بظلالها على العلاقات السياسية والتوافق في القضايا السياسة والأمنية في منطقة الساحل، وحتى في التوتر الذي عرفته المنطقة مؤخرا".
وقال وزير الصناعة الجزائرية، يحيى بشير، في تصريحات لوسائل الإعلام نقلتها مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر، أن اللقاء الذي جمعه بالوفد الروسي، كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول آفاق الشراكة والتعاون الصناعي والاقتصادي بين الجزائر وروسيا، إذ يبحث الطرفان سبل تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات صناعية إستراتيجية، لاسيما الصناعات الكيماوية، والميكانيكية، والتحويلية، والحديد والصلب، في إطار مقاربة "رابح - رابح".
من جهته، عبّر رئيس جمعية أرباب العمل الروسية، أليكسي ريبيك، عن اهتمام المؤسسات الروسية بإقامة شراكات صناعية فعّالة ومشاريع استثمارية في الجزائر، تسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.
ويعكس تعزيز وتطوير التعاون الصناعي وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا الاتحادية، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويعزز التحول الصناعي الجزائري، ويفتح آفاقا واعدة لبناء شراكة استراتيجية مستدامة تقوم على الثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة.