علماء روس يبتكرون مادة من الرماد لتنقية المياه من المعادن الثقيلة السامة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260119/علماء-روس-يبتكرون-مادة-من-الرماد-لتنقية-المياه-من-المعادن-الثقيلة-السامة--1109409229.html
علماء روس يبتكرون مادة من الرماد لتنقية المياه من المعادن الثقيلة السامة
علماء روس يبتكرون مادة من الرماد لتنقية المياه من المعادن الثقيلة السامة
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء من كراسنويارسك مادة ماصة مصنوعة من رماد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، لتنقية المياه من المعادن الثقيلة السامة. تزيل هذه المادة الجديدة... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T21:34+0000
2026-01-19T21:34+0000
مجتمع
علوم
روسيا
جامعات روسية
رماد
تقنيات
سموم
تحلية مياه
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101935654_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc6257311b52c45eea4816054988551f.jpg
يشكل التلوث البيئي بالمعادن الثقيلة، مثل الرصاص والكادميوم (من المواد الخطرة من الفئة الأولى)، تهديدا خطيرا للنظم البيئية وصحة الإنسان. طوّر علماء من مركز كراسنويارسك العلمي التابع لفرع سيبيريا في الأكاديمية الروسية للعلوم مادة مركبة مصنوعة من كريات مجهرية من رماد الفحم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإزالة المعادن الثقيلة السامة. يقدم هذا النهج حلاً لمشكلتين: التخلص من نفايات الرماد ، وإزالة المعادن الثقيلة الخطرة من الفئة الأولى من البيئة، حسب ماورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتفك روسيا". فبعد "تشبع" المادة الماصة بالمعادن، يمكن "عزلها" داخلها باستخدام درجات حرارة عالية. عند تسخينها إلى 1000 درجة مئوية، تندمج أيونات المعادن بقوة في الشبكة البلورية للمواد الماصة الشبيهة بالمعادن. على سبيل المثال، يستقر الرصاص، نتيجة لتحول طوري عند درجة حرارة عالية، في الطور البلوري لزركونات الرصاص. هذا يحول النفايات السائلة السامة إلى مادة صلبة خاملة مناسبة للتخلص الآمن والصديق للبيئة. يمكن استخدام المواد الماصة التي طورها العلماء ليس فقط لتنقية المياه من المعادن الثقيلة، بل أيضا لتطبيقات الطاقة النووية حيث يكون من الضروري جعل النفايات المشعة السائلة غير ضارة وعزلها عن البيئة بشكل آمن. وتوضح الدكتورة إيكاترينا كوتيغينا، الباحثة في معهد الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية، الفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم: أنه في المنهج المتبع، يُستخدم نوع من النفايات الصناعية للتخلص من نفايات أخرى أكثر خطورة، ما يؤدي في النهاية إلى تحويل السموم إلى شكل صلب آمن، وتابعت "يمهد بحثنا الطريق لتطوير تقنيات فعالة واقتصادية لمعالجة مياه الصرف الصناعي". وتُفتح التقنية المطورة أيضا الطريق لإنشاء أنظمة معالجة اقتصادية للصناعات المعدنية والكيميائية والتعدينية.الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في الأطعمة "الصحية"... ماهي وكيفية الحد من التعرض لها؟طريقة بسيطة تقضي على 90% من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في ماء الصنبور
https://sarabic.ae/20251208/الإنجازات-العلمية-الروسية-تحويل-انبعاثات-ثاني-أكسيد-الكربون-إلى-موارد-قيّمة-1107955489.html
https://sarabic.ae/20260106/علماء-روس-ينجحون-في-خفض-درجة-حرارة-استخراج-الهيدروجين-بمقدار-45-مرات--1108964424.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101935654_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_75042476a9b24ef1467a35e0c5e44b4c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, جامعات روسية, رماد, تقنيات, سموم, تحلية مياه
علوم, روسيا, جامعات روسية, رماد, تقنيات, سموم, تحلية مياه

علماء روس يبتكرون مادة من الرماد لتنقية المياه من المعادن الثقيلة السامة

21:34 GMT 19.01.2026
© AP Photo / Mike Stewartمحطة توليد الطاقة تعمل بالفحم
محطة توليد الطاقة تعمل بالفحم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Mike Stewart
تابعنا عبر
ابتكر علماء من كراسنويارسك مادة ماصة مصنوعة من رماد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، لتنقية المياه من المعادن الثقيلة السامة. تزيل هذه المادة الجديدة المعادن من الماء بكفاءة تقارب 100%، وتتيح "احتجازها" داخل المادة الماصة للتخلص الآمن منها.
يشكل التلوث البيئي بالمعادن الثقيلة، مثل الرصاص والكادميوم (من المواد الخطرة من الفئة الأولى)، تهديدا خطيرا للنظم البيئية وصحة الإنسان.
طوّر علماء من مركز كراسنويارسك العلمي التابع لفرع سيبيريا في الأكاديمية الروسية للعلوم مادة مركبة مصنوعة من كريات مجهرية من رماد الفحم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإزالة المعادن الثقيلة السامة. يقدم هذا النهج حلاً لمشكلتين: التخلص من نفايات الرماد ، وإزالة المعادن الثقيلة الخطرة من الفئة الأولى من البيئة، حسب ماورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتفك روسيا".

تعتمد المادة المركبة الجديدة على الكريات المجوفة - وهي كريات مجهرية مجوفة من ألومينوسيليكات معزولة من رماد الفحم، وقد أصبحت هذه النفايات الناتجة عن الطاقة مصدراً للسيليكون لتصنيع مادة شبيهة بالزيوليت، ما يقلل بشكل كبير من تكلفة إنتاج المادة الماصة، واختبر الكيميائيون قدرة المادة الماصة الناتجة على "جمع" النفايات السائلة السامة "محاليل الرصاص والكادميوم". وقد أظهرت المواد الماصة نتائج مبهرة: حيث بلغت نسبة إزالة الرصاص والكادميوم من المحاليل المائية ما يقارب 100%.

ثاني أكسيد الكربون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
مجتمع
إنجازات علمية روسية.. تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى موارد قيمة
8 ديسمبر 2025, 22:11 GMT
فبعد "تشبع" المادة الماصة بالمعادن، يمكن "عزلها" داخلها باستخدام درجات حرارة عالية. عند تسخينها إلى 1000 درجة مئوية، تندمج أيونات المعادن بقوة في الشبكة البلورية للمواد الماصة الشبيهة بالمعادن. على سبيل المثال، يستقر الرصاص، نتيجة لتحول طوري عند درجة حرارة عالية، في الطور البلوري لزركونات الرصاص. هذا يحول النفايات السائلة السامة إلى مادة صلبة خاملة مناسبة للتخلص الآمن والصديق للبيئة.
يمكن استخدام المواد الماصة التي طورها العلماء ليس فقط لتنقية المياه من المعادن الثقيلة، بل أيضا لتطبيقات الطاقة النووية حيث يكون من الضروري جعل النفايات المشعة السائلة غير ضارة وعزلها عن البيئة بشكل آمن.

كذلك يُعد النهج المعدني الامتزازي الذي استخدمه العلماء في هذا التطوير واعدا لمعالجة مياه الصرف الصحي والتخزين الآمن للنفايات الخطرة. علاوة على ذلك، فإن استخدام مواد خام ثانوية متوفرة بسهولة وغير مكلفة، مثل الكريات المجوفة من رماد الفحم - وهو منتج نفايات طاقة - لإنتاج مواد ماصة عالية النشاط يجعل هذه التقنية مجدية اقتصاديا.

طاقة الهيدروجين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
مجتمع
علماء روس ينجحون في خفض درجة حرارة استخراج الهيدروجين بمقدار 4.5 مرات
6 يناير, 15:28 GMT
وتوضح الدكتورة إيكاترينا كوتيغينا، الباحثة في معهد الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية، الفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم: أنه في المنهج المتبع، يُستخدم نوع من النفايات الصناعية للتخلص من نفايات أخرى أكثر خطورة، ما يؤدي في النهاية إلى تحويل السموم إلى شكل صلب آمن، وتابعت "يمهد بحثنا الطريق لتطوير تقنيات فعالة واقتصادية لمعالجة مياه الصرف الصناعي".
وتُفتح التقنية المطورة أيضا الطريق لإنشاء أنظمة معالجة اقتصادية للصناعات المعدنية والكيميائية والتعدينية.
الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في الأطعمة "الصحية"... ماهي وكيفية الحد من التعرض لها؟
طريقة بسيطة تقضي على 90% من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في ماء الصنبور
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала