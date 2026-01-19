https://sarabic.ae/20260119/علماء-روس-يبتكرون-مادة-من-الرماد-لتنقية-المياه-من-المعادن-الثقيلة-السامة--1109409229.html

علماء روس يبتكرون مادة من الرماد لتنقية المياه من المعادن الثقيلة السامة

علماء روس يبتكرون مادة من الرماد لتنقية المياه من المعادن الثقيلة السامة

سبوتنيك عربي

ابتكر علماء من كراسنويارسك مادة ماصة مصنوعة من رماد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، لتنقية المياه من المعادن الثقيلة السامة. تزيل هذه المادة الجديدة... 19.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-19T21:34+0000

2026-01-19T21:34+0000

2026-01-19T21:34+0000

مجتمع

علوم

روسيا

جامعات روسية

رماد

تقنيات

سموم

تحلية مياه

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101935654_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc6257311b52c45eea4816054988551f.jpg

يشكل التلوث البيئي بالمعادن الثقيلة، مثل الرصاص والكادميوم (من المواد الخطرة من الفئة الأولى)، تهديدا خطيرا للنظم البيئية وصحة الإنسان. طوّر علماء من مركز كراسنويارسك العلمي التابع لفرع سيبيريا في الأكاديمية الروسية للعلوم مادة مركبة مصنوعة من كريات مجهرية من رماد الفحم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإزالة المعادن الثقيلة السامة. يقدم هذا النهج حلاً لمشكلتين: التخلص من نفايات الرماد ، وإزالة المعادن الثقيلة الخطرة من الفئة الأولى من البيئة، حسب ماورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتفك روسيا". فبعد "تشبع" المادة الماصة بالمعادن، يمكن "عزلها" داخلها باستخدام درجات حرارة عالية. عند تسخينها إلى 1000 درجة مئوية، تندمج أيونات المعادن بقوة في الشبكة البلورية للمواد الماصة الشبيهة بالمعادن. على سبيل المثال، يستقر الرصاص، نتيجة لتحول طوري عند درجة حرارة عالية، في الطور البلوري لزركونات الرصاص. هذا يحول النفايات السائلة السامة إلى مادة صلبة خاملة مناسبة للتخلص الآمن والصديق للبيئة. يمكن استخدام المواد الماصة التي طورها العلماء ليس فقط لتنقية المياه من المعادن الثقيلة، بل أيضا لتطبيقات الطاقة النووية حيث يكون من الضروري جعل النفايات المشعة السائلة غير ضارة وعزلها عن البيئة بشكل آمن. وتوضح الدكتورة إيكاترينا كوتيغينا، الباحثة في معهد الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية، الفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم: أنه في المنهج المتبع، يُستخدم نوع من النفايات الصناعية للتخلص من نفايات أخرى أكثر خطورة، ما يؤدي في النهاية إلى تحويل السموم إلى شكل صلب آمن، وتابعت "يمهد بحثنا الطريق لتطوير تقنيات فعالة واقتصادية لمعالجة مياه الصرف الصناعي". وتُفتح التقنية المطورة أيضا الطريق لإنشاء أنظمة معالجة اقتصادية للصناعات المعدنية والكيميائية والتعدينية.الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في الأطعمة "الصحية"... ماهي وكيفية الحد من التعرض لها؟طريقة بسيطة تقضي على 90% من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في ماء الصنبور

https://sarabic.ae/20251208/الإنجازات-العلمية-الروسية-تحويل-انبعاثات-ثاني-أكسيد-الكربون-إلى-موارد-قيّمة-1107955489.html

https://sarabic.ae/20260106/علماء-روس-ينجحون-في-خفض-درجة-حرارة-استخراج-الهيدروجين-بمقدار-45-مرات--1108964424.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, روسيا, جامعات روسية, رماد, تقنيات, سموم, تحلية مياه