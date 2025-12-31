طريقة بسيطة تقضي على 90% من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في ماء الصنبور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
تابعنا عبر
وفقا للباحثين، يُعد غلي ماء الصنبور وترشيحه طريقة فعالة وسهلة التطبيق لخفض نسبة الجزيئات البلاستيكية الدقيقة والنانوية في مياه الشرب بنسبة تصل إلى 90%.
تتسرب الجسيمات البلاستيكية الدقيقة إلى أجسامنا عبر الماء، وتغليف المواد الغذائية، والهواء، وترتبط باضطراب الميكروبيوم المعوي ومقاومة المضادات الحيوية، حيث لا تزيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي كميات كافية منها رغم معالجتها 9 مليارات طن من البلاستيك المُنتج.
تُعالج استراتيجية الغلي هذه مشكلة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في مياه الصنبور التي تفلت من المعالجة المركزية، ما قد يُرسخ عادة شائعة تتجاوز أساليب الغلي التقليدية. وبينما تتفوق تقنيتا التناضح العكسي والترشيح الفائق في الأنظمة المتقدمة، تُتيح هذه الطريقة حماية مليارات الأشخاص، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".

تعمل الطريقة البسيطة المقترحة على احتجاز جزيئات البلاستيك في قشور الكلس، ما يقلل بشكل كبير من تعرض الإنسان اليومي لهذه الملوثات المنتشرة، وقد أثبتت المياه العسرة فعاليتها القصوى، محولة بذلك مهمة منزلية شائعة إلى إجراء وقائي صحي في ظل تزايد المخاوف العالمية بشأن التلوث البلاستيكي.

صورة تظهر نقطة ماء عند سقوطها - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون مادة تحول الماء إلى وقود
29 سبتمبر, 08:45 GMT
حيث قام العلماء بإضافة جزيئات بلاستيكية دقيقة مثل البوليسترين والبولي إيثيلين إلى عينات من ماء الصنبور، ثم قاموا بغليها لترسيب قشور كربونات الكالسيوم التي تحاصر جزيئات البلاستيك.
تعمل عملية الترشيح عبر شبكة من الفولاذ المقاوم للصدأ، كمصفاة الشاي، على إزالة الرواسب المتراكمة، حيث تصل نسبة الإزالة إلى 90% في الماء شديد التعرض (300 ملغم/لتر من كربونات الكالسيوم) مقابل 34% في الماء قليل التعرض (80 ملغم/لتر). وقد تم الحدّ من الجرعات العالية من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة بفعالية، ما يؤكد إمكانية تطبيق هذه الطريقة على نطاق واسع للاستخدام اليومي دون الحاجة إلى معدات خاصة.
علماء روس يبتكرون مادة تغليف مقاومة للحرارة وتتحلل في الطبيعة
تقنيات روسية حديثة للحماية من البكتيريا بنسبة مرتفعة جدا
