https://sarabic.ae/20250929/علماء-روس-يبتكرون-مادة-تحول-الماء-إلى-وقود-1105390557.html

علماء روس يبتكرون مادة تحول الماء إلى وقود

سبوتنيك عربي

ابتكر علماء روس من الجامعة الفيدرالية الجنوبية مادة جديدة أكثر سهولة لإنتاج الهيدروجين من الماء، تقلل استهلاك الطاقة في محطات تحويل الماء إلى وقود، بالإضافة... 29.09.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/08/1103513585_0:128:3068:1854_1920x0_80_0_0_440daad2aa5adc1a0a88793ec834dc73.jpg

يعدّ الهيدروجين أحد أكثر مصادر الطاقة الواعدة والصديقة للبيئة، وينتج الهيدروجين عن طريق تقسيم الماء إلى جزيئات هيدروجين وأوكسجين باستخدام الطاقة الكهربائية. ولتسريع هذه العملية، يلزم استخدام محفزات خاصة.تستخدم حاليًا مواد تحتوي على الإيريديوم (Ir) كمحفز لتفاعل إطلاق الأوكسجين. وأوضح ميخائيل سولداتوف، الأستاذ المشارك في المعهد الدولي لأبحاث المواد الذكية في الجامعة الفيدرالية الجنوبية، أن الإيريديوم عنصر منتشر في قشرة الأرض، ويعد استخراجه عملية مكلفة وتستهلك طاقة كبيرة.يقول سولداتوف: "تخيل المحفز كمغناطيس يجب أن يمسك بنواتج التفاعل لفترة زمنية محددة. إذا كان المغناطيس قويًا جدًا، ستلتصق الجسيمات الوسيطة بإحكام وتبطئ العملية، أما إذا كان ضعيفًا جدًا، فلن تمسك بشكل كافٍ. وقد تم التوصل إلى "نقطة مثالية" من خلال الضبط الدقيق لقطبية رابطة (Ru-O)، واختيار الكمية المناسبة من ذرات المعادن الأرضية النادرة لتحسين قوة التفاعل، بحيث يتم تفاعل تطور الأوكسجين بسهولة وموثوقية".وتابع سولداتوف: "يمكّننا هذا المحفز من تقليل الجهد الزائد لتفاعل تطور الأوكسجين بعشرات الملي فولت، وهو أمر بالغ الأهمية لطاقة الهيدروجين، حيث يحدث كل ملي فولت فرقًا كبيرًا. يعد الجهد الزائد البالغ 214 ملي فولت أفضل من معظم المحفزات القائمة على أكسيد الروثينيوم، والتي تعتبر أيضًا أقل نشاطًا واستقرارًا".وفي المستقبل، يخطط علماء الجامعة الفيدرالية الجنوبية للتركيز على تطوير محفزات لعمليات تكنولوجية أخرى بالغة الأهمية.علماء روس يبتكرون طريقة جديدة للتنبؤ بأحجام القطرات "الفرعية"طحالب تنتج الوقود... علماء روس يطورون تقنية ثورية

