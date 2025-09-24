https://sarabic.ae/20250924/علماء-روس-يطورون-طريقة-لتحسين-إنتاج-الألومنيوم-1105198468.html

علماء روس يطورون طريقة لتحسين إنتاج الألومنيوم

علماء روس يطورون طريقة لتحسين إنتاج الألومنيوم

سبوتنيك عربي

طوّر علماء روس من جامعة سيبيريا الفيدرالية، جهازًا يحسّن أتمتة عملية إنتاج الألومنيوم. ووفقًا للعلماء، فإن تطبيق هذا التطوير سيجعل إدارة ورش إنتاج الألمنيوم... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-24T09:27+0000

2025-09-24T09:27+0000

2025-09-24T09:27+0000

مجتمع

علوم

روسيا

علماء

علماء روس

الألمنيوم

فيزياء

الفيزياء

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/07/1091509744_147:0:885:415_1920x0_80_0_0_379d44c8d980b0d1304d44716947100f.jpg

تستخدم سبائك الألومنيوم حاليًا في بناء الصواريخ والطائرات والسفن. ولإنتاج هذه المواد، من الضروري أولًا عزل الألومنيوم النقي من مصادر طبيعية.للحصول على الألومنيوم من المواد الخام الطبيعية، يستخرج الألومينا - أكسيد الألومنيوم (Al2O3) - أولًا من الخام (وخاصةً البوكسيت). ثم يستخرج الألومنيوم المعدني من الألومينا من خلال التحليل الكهربائي في الكريوليت المنصهر (Na3AlF6)، ما يسمح للألومينا بالذوبان ثم عزل الألومنيوم النقي، ما يجعل العملية موفرة للطاقة، وفقًا لجامعة سيبيريا الفيدرالية.ويتراكم معدن الألومنيوم السائل في القاع، حيث يزال منه بشكل دوري. لضمان استقرار التحليل الكهربائي، من الضروري التحكم في إمداد الألومينا وعمق غمر الأنود، حيث يتم استهلاكهما تدريجيًا أثناء التحليل الكهربائي.وقام العلماء بتطوير مستشعر يقيس تلقائيًا مستوى إنتاج المعدن ومعدل استهلاك الأنود بدقة تصل إلى ميكرومتر. يتحقق الجهاز من موضع مصفوفة الأقطاب الموجبة كل ثانية، ويقدّر موضعها بالنسبة للمعدن.وعلّق بيزروكيخ، قائلاً: "في ورش التحليل الكهربائي، يقاس الألومنيوم المنتج في المحلّل الكهربائي يدويًا. يدخل مشغّل المحلّل الكهربائي قضيبًا فولاذيًا في المحلّل الكهربائي يدويًا مرة واحدة يوميًا. ثم يخرجه ويقيس مستوى الألومنيوم على القضيب لكل محلّل كهربائي باستخدام مسطرة. هذه الطريقة ليست دقيقة للغاية وتتطلب جهدًا كبيرًا، مما يجعل من المستحيل مراقبة المستوى بتردد عالٍ، مثل مرة واحدة في الثانية. تتيح المستشعرات المطوّرة إجراء قياسات آلية مستمرة".وأكد بيزروكيخ أن تشغيل المحلّل الكهربائي في ظروف غير مناسبة يؤدي إلى استهلاك مفرط للطاقة وضعف الأداء التقني والاقتصادي. وأضاف بيزروكيخ أن المستشعر الجديد سيحسّن التحكم في العملية بشكل كبير، وسيديرها أيضًا باستخدام مستشارين رقميين.علماء روس يطورون سبيكة معدنية مقاومة للحرارة تستخدم في صناعة الطائرات والمركبات الفضائيةعلماء روس يطورون محفزات لتقليل انبعاثات محركات الديزل الضارة

https://sarabic.ae/20250714/الحديد-من-الطين-الأحمر-علماء-يجدون-طريقة-لإعادة-تدوير-نفايات-إنتاج-الألومنيوم-1102677138.html

https://sarabic.ae/20250901/علماء-روس-يطورون-طريقة-محكمة-للحام-أجزاء-الطائرات--1104373120.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, روسيا, علماء, علماء روس, الألمنيوم, فيزياء, الفيزياء