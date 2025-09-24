عربي
القوات الروسية تقترب من تحرير كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية– الدفاع الروسية
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة لتحسين إنتاج الألومنيوم
علماء روس يطورون طريقة لتحسين إنتاج الألومنيوم
سبوتنيك عربي
طوّر علماء روس من جامعة سيبيريا الفيدرالية، جهازًا يحسّن أتمتة عملية إنتاج الألومنيوم. ووفقًا للعلماء، فإن تطبيق هذا التطوير سيجعل إدارة ورش إنتاج الألمنيوم... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
تستخدم سبائك الألومنيوم حاليًا في بناء الصواريخ والطائرات والسفن. ولإنتاج هذه المواد، من الضروري أولًا عزل الألومنيوم النقي من مصادر طبيعية.للحصول على الألومنيوم من المواد الخام الطبيعية، يستخرج الألومينا - أكسيد الألومنيوم (Al2O3) - أولًا من الخام (وخاصةً البوكسيت). ثم يستخرج الألومنيوم المعدني من الألومينا من خلال التحليل الكهربائي في الكريوليت المنصهر (Na3AlF6)، ما يسمح للألومينا بالذوبان ثم عزل الألومنيوم النقي، ما يجعل العملية موفرة للطاقة، وفقًا لجامعة سيبيريا الفيدرالية.ويتراكم معدن الألومنيوم السائل في القاع، حيث يزال منه بشكل دوري. لضمان استقرار التحليل الكهربائي، من الضروري التحكم في إمداد الألومينا وعمق غمر الأنود، حيث يتم استهلاكهما تدريجيًا أثناء التحليل الكهربائي.وقام العلماء بتطوير مستشعر يقيس تلقائيًا مستوى إنتاج المعدن ومعدل استهلاك الأنود بدقة تصل إلى ميكرومتر. يتحقق الجهاز من موضع مصفوفة الأقطاب الموجبة كل ثانية، ويقدّر موضعها بالنسبة للمعدن.وعلّق بيزروكيخ، قائلاً: "في ورش التحليل الكهربائي، يقاس الألومنيوم المنتج في المحلّل الكهربائي يدويًا. يدخل مشغّل المحلّل الكهربائي قضيبًا فولاذيًا في المحلّل الكهربائي يدويًا مرة واحدة يوميًا. ثم يخرجه ويقيس مستوى الألومنيوم على القضيب لكل محلّل كهربائي باستخدام مسطرة. هذه الطريقة ليست دقيقة للغاية وتتطلب جهدًا كبيرًا، مما يجعل من المستحيل مراقبة المستوى بتردد عالٍ، مثل مرة واحدة في الثانية. تتيح المستشعرات المطوّرة إجراء قياسات آلية مستمرة".وأكد بيزروكيخ أن تشغيل المحلّل الكهربائي في ظروف غير مناسبة يؤدي إلى استهلاك مفرط للطاقة وضعف الأداء التقني والاقتصادي. وأضاف بيزروكيخ أن المستشعر الجديد سيحسّن التحكم في العملية بشكل كبير، وسيديرها أيضًا باستخدام مستشارين رقميين.علماء روس يطورون سبيكة معدنية مقاومة للحرارة تستخدم في صناعة الطائرات والمركبات الفضائيةعلماء روس يطورون محفزات لتقليل انبعاثات محركات الديزل الضارة
علماء روس يطورون طريقة لتحسين إنتاج الألومنيوم

طوّر علماء روس من جامعة سيبيريا الفيدرالية، جهازًا يحسّن أتمتة عملية إنتاج الألومنيوم. ووفقًا للعلماء، فإن تطبيق هذا التطوير سيجعل إدارة ورش إنتاج الألمنيوم أكثر سهولة.
تستخدم سبائك الألومنيوم حاليًا في بناء الصواريخ والطائرات والسفن. ولإنتاج هذه المواد، من الضروري أولًا عزل الألومنيوم النقي من مصادر طبيعية.
للحصول على الألومنيوم من المواد الخام الطبيعية، يستخرج الألومينا - أكسيد الألومنيوم (Al2O3) - أولًا من الخام (وخاصةً البوكسيت). ثم يستخرج الألومنيوم المعدني من الألومينا من خلال التحليل الكهربائي في الكريوليت المنصهر (Na3AlF6)، ما يسمح للألومينا بالذوبان ثم عزل الألومنيوم النقي، ما يجعل العملية موفرة للطاقة، وفقًا لجامعة سيبيريا الفيدرالية.
أثناء التحليل الكهربائي، تختزل أيونات الألومنيوم (Al³⁺) عند الكاثود، وهو قطب كهربائي سالب الشحنة، يقع إما في أسفل المحلل الكهربائي أو في الألومنيوم المصهور نفسه. أما عند الأنود، وهو قطب كهربائي موجب الشحنة، فتتأكسد أيونات الأوكسجين، مطلقةً ثاني أكسيد الكربون (CO2).
انهيار تربة نيجة الأطار الغزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
مجتمع
الحديد من الطين الأحمر.. علماء يجدون طريقة لإعادة تدوير نفايات إنتاج الألومنيوم
14 يوليو, 12:51 GMT
ويتراكم معدن الألومنيوم السائل في القاع، حيث يزال منه بشكل دوري. لضمان استقرار التحليل الكهربائي، من الضروري التحكم في إمداد الألومينا وعمق غمر الأنود، حيث يتم استهلاكهما تدريجيًا أثناء التحليل الكهربائي.

وأثناء إنتاج المعدن، من الضروري مراقبة زيادة ارتفاعه وانخفاضه بدقة، ما يسمح بتقييم استهلاك التيار وكفاءة التقنية، كما أوضح ألكسندر بيزروكيخ، الأستاذ المشارك في قسم علم المعادن العام في معهد المعادن غير الحديدية في جامعة سيمون فريزر.

وقام العلماء بتطوير مستشعر يقيس تلقائيًا مستوى إنتاج المعدن ومعدل استهلاك الأنود بدقة تصل إلى ميكرومتر. يتحقق الجهاز من موضع مصفوفة الأقطاب الموجبة كل ثانية، ويقدّر موضعها بالنسبة للمعدن.
إصلاح الطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة محكمة للحام أجزاء الطائرات
1 سبتمبر, 11:45 GMT
وعلّق بيزروكيخ، قائلاً: "في ورش التحليل الكهربائي، يقاس الألومنيوم المنتج في المحلّل الكهربائي يدويًا. يدخل مشغّل المحلّل الكهربائي قضيبًا فولاذيًا في المحلّل الكهربائي يدويًا مرة واحدة يوميًا. ثم يخرجه ويقيس مستوى الألومنيوم على القضيب لكل محلّل كهربائي باستخدام مسطرة. هذه الطريقة ليست دقيقة للغاية وتتطلب جهدًا كبيرًا، مما يجعل من المستحيل مراقبة المستوى بتردد عالٍ، مثل مرة واحدة في الثانية. تتيح المستشعرات المطوّرة إجراء قياسات آلية مستمرة".
وأكد بيزروكيخ أن تشغيل المحلّل الكهربائي في ظروف غير مناسبة يؤدي إلى استهلاك مفرط للطاقة وضعف الأداء التقني والاقتصادي. وأضاف بيزروكيخ أن المستشعر الجديد سيحسّن التحكم في العملية بشكل كبير، وسيديرها أيضًا باستخدام مستشارين رقميين.
