علماء روس يطورون طريقة لتحسين إنتاج الألومنيوم

2025-09-24
2025-09-24T09:27+0000
2025-09-24T09:27+0000
تستخدم سبائك الألومنيوم حاليًا في بناء الصواريخ والطائرات والسفن. ولإنتاج هذه المواد، من الضروري أولًا عزل الألومنيوم النقي من مصادر طبيعية.للحصول على الألومنيوم من المواد الخام الطبيعية، يستخرج الألومينا - أكسيد الألومنيوم (Al2O3) - أولًا من الخام (وخاصةً البوكسيت). ثم يستخرج الألومنيوم المعدني من الألومينا من خلال التحليل الكهربائي في الكريوليت المنصهر (Na3AlF6)، ما يسمح للألومينا بالذوبان ثم عزل الألومنيوم النقي، ما يجعل العملية موفرة للطاقة، وفقًا لجامعة سيبيريا الفيدرالية.ويتراكم معدن الألومنيوم السائل في القاع، حيث يزال منه بشكل دوري. لضمان استقرار التحليل الكهربائي، من الضروري التحكم في إمداد الألومينا وعمق غمر الأنود، حيث يتم استهلاكهما تدريجيًا أثناء التحليل الكهربائي.وقام العلماء بتطوير مستشعر يقيس تلقائيًا مستوى إنتاج المعدن ومعدل استهلاك الأنود بدقة تصل إلى ميكرومتر. يتحقق الجهاز من موضع مصفوفة الأقطاب الموجبة كل ثانية، ويقدّر موضعها بالنسبة للمعدن.وعلّق بيزروكيخ، قائلاً: "في ورش التحليل الكهربائي، يقاس الألومنيوم المنتج في المحلّل الكهربائي يدويًا. يدخل مشغّل المحلّل الكهربائي قضيبًا فولاذيًا في المحلّل الكهربائي يدويًا مرة واحدة يوميًا. ثم يخرجه ويقيس مستوى الألومنيوم على القضيب لكل محلّل كهربائي باستخدام مسطرة. هذه الطريقة ليست دقيقة للغاية وتتطلب جهدًا كبيرًا، مما يجعل من المستحيل مراقبة المستوى بتردد عالٍ، مثل مرة واحدة في الثانية. تتيح المستشعرات المطوّرة إجراء قياسات آلية مستمرة".وأكد بيزروكيخ أن تشغيل المحلّل الكهربائي في ظروف غير مناسبة يؤدي إلى استهلاك مفرط للطاقة وضعف الأداء التقني والاقتصادي. وأضاف بيزروكيخ أن المستشعر الجديد سيحسّن التحكم في العملية بشكل كبير، وسيديرها أيضًا باستخدام مستشارين رقميين.علماء روس يطورون سبيكة معدنية مقاومة للحرارة تستخدم في صناعة الطائرات والمركبات الفضائيةعلماء روس يطورون محفزات لتقليل انبعاثات محركات الديزل الضارة
