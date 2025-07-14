https://sarabic.ae/20250714/الحديد-من-الطين-الأحمر-علماء-يجدون-طريقة-لإعادة-تدوير-نفايات-إنتاج-الألومنيوم-1102677138.html
الحديد من الطين الأحمر.. علماء يجدون طريقة لإعادة تدوير نفايات إنتاج الألومنيوم
الحديد من الطين الأحمر.. علماء يجدون طريقة لإعادة تدوير نفايات إنتاج الألومنيوم
سبوتنيك عربي
تعتبر مشكلة الطين الأحمر، وهو عبارة عن رواسب طينية تنطلق أثناء إنتاج أكسيد الألومنيوم من البوكسيت الخام، إحدى المشاكل التي تواجه صناعة الألومنيوم. 14.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-14T12:51+0000
2025-07-14T12:51+0000
2025-07-14T12:51+0000
مجتمع
علوم
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وعادة ما تكون كمية الطين الأحمر ضعف كمية الألومنيوم التي يتم الحصول عليها، ويحتوي الطين الأحمر على القلويات والعناصر المشعة والمعادن الثقيلة، مما يجعله ضارا جدا بالبيئة ويصعب التخلص منه.ولكن بالإضافة إلى المواد الضارة، يحتوي الطين الأحمر أيضا على عناصر يمكن استخدامها في الإنتاج.فريق دولي من العلماء، يضم متخصصين من جامعة موسكو للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد علوم المعادن والمواد التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ومعهد هندسة الطاقة في موسكو، وجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، بالإضافة إلى علماء من جامعة بكين للعلوم والتكنولوجيا (الصين)، ومؤسسة جي. إن. ل. جامعة نور سلطان الأوراسية الوطنية (كازاخستان)، وجامعة نيو ساوث ويلز (أستراليا) حل هذه المشكلة باستخدام الاختزال الكربوني الحراري.وأخبر أحد مؤلفي الدراسة، الأستاذ المشارك في قسم إثراء ومعالجة المعادن والمواد الخام التكنولوجية في جامعة "ميسيس"، دميتري زينوفييف، لموقع "ساينتيفيك روشا" (ناوتشنايا روسيا)، أن الطين الأحمر يتكون من أكثر من 50% من أكاسيد الحديد، لذلك كان أحد الأهداف الرئيسية للدراسة هو الحصول على الحديد من النفايات.وأضاف زينوفييف: "لتحقيق ذلك، يضاف الكربون إلى الطين الأحمر، ويسخن إلى درجات حرارة عالية، في ظل هذه الظروف، يحدث تفاعل اختزال - تفاعل الكربون مع الأكسجين المرتبط بالحديد، ونتيجةً لذلك، يتحد الأكسجين مع الكربون ويغادر النظام على شكل غاز ثاني أكسيد الكربون، ويبقى الحديد في صورته المعدنية، ولذلك تسمى هذه الطريقة بالاختزال الكربوني الحراري".وأردف: "لكن العملية لا تنتهي عند هذا الحد، بالإضافة إلى أكاسيد الحديد، يحتوي الطين الأحمر أيضا، على أكاسيد السيليكون والألمنيوم والتيتانيوم وما إلى ذلك، من كل هذا، يجب فصل الحديد المعدني الناتج، لهذا الغرض، أثناء الدراسة، تم زيادة درجة الحرارة بحيث ذاب الحديد وتدفق إلى أسفل الفرن".ولا تنتج عملية الصهر حديدا مصهورا نقيا، بل حديدا مصهورا يحتوي على شوائب من السيليكون والألمنيوم والتيتانيوم، لذا كان أحد أهداف الدراسة الحصول على سبيكة ذات تركيبة مثالية للاستخدامات اللاحقة، حسب زينوفييف.وهكذا، استناداً إلى الحديد المستخرج من الطين الأحمر، سيكون من الممكن الحصول على سبائك قريبة في تركيبها من المواد المغناطيسية اللينة، ويمكن استخدامها في إنتاج المعدات الكهربائية، على سبيل المثال، المحركات الكهربائية أو المحولات.علماء روس يكتشفون جحورا للديدان البحرية من العصر الطباشيري
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علوم
الحديد من الطين الأحمر.. علماء يجدون طريقة لإعادة تدوير نفايات إنتاج الألومنيوم
تعتبر مشكلة الطين الأحمر، وهو عبارة عن رواسب طينية تنطلق أثناء إنتاج أكسيد الألومنيوم من البوكسيت الخام، إحدى المشاكل التي تواجه صناعة الألومنيوم.
وعادة ما تكون كمية الطين الأحمر ضعف كمية الألومنيوم التي يتم الحصول عليها، ويحتوي الطين الأحمر على القلويات والعناصر المشعة والمعادن الثقيلة، مما يجعله ضارا جدا بالبيئة ويصعب التخلص منه.
ولكن بالإضافة إلى المواد الضارة، يحتوي الطين الأحمر أيضا على عناصر يمكن استخدامها في الإنتاج.
فريق دولي من العلماء، يضم متخصصين من جامعة موسكو للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد علوم المعادن والمواد التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ومعهد هندسة الطاقة في موسكو، وجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، بالإضافة إلى علماء من جامعة بكين للعلوم والتكنولوجيا (الصين)، ومؤسسة جي. إن. ل. جامعة نور سلطان الأوراسية الوطنية (كازاخستان)، وجامعة نيو ساوث ويلز (أستراليا) حل هذه المشكلة باستخدام الاختزال الكربوني الحراري.
وأخبر أحد مؤلفي الدراسة، الأستاذ المشارك في قسم إثراء ومعالجة المعادن والمواد الخام التكنولوجية في جامعة "ميسيس"، دميتري زينوفييف، لموقع "ساينتيفيك روشا
" (ناوتشنايا روسيا)، أن الطين الأحمر يتكون من أكثر من 50% من أكاسيد الحديد، لذلك كان أحد الأهداف الرئيسية للدراسة هو الحصول على الحديد من النفايات.
ومن أجل تحويل الأكاسيد إلى معدن مناسب للإنتاج، تم إجراء عملية الاختزال الكربوني الحراري، وللحصول على الحديد في صورة معدنية، يلزم فصل ذرات الحديد عن الأكسجين.
وأضاف زينوفييف: "لتحقيق ذلك، يضاف الكربون إلى الطين الأحمر، ويسخن إلى درجات حرارة عالية، في ظل هذه الظروف، يحدث تفاعل اختزال - تفاعل الكربون مع الأكسجين المرتبط بالحديد، ونتيجةً لذلك، يتحد الأكسجين مع الكربون ويغادر النظام على شكل غاز ثاني أكسيد الكربون، ويبقى الحديد في صورته المعدنية، ولذلك تسمى هذه الطريقة بالاختزال الكربوني الحراري".
وأردف: "لكن العملية لا تنتهي عند هذا الحد، بالإضافة إلى أكاسيد الحديد، يحتوي الطين الأحمر أيضا، على أكاسيد السيليكون والألمنيوم والتيتانيوم وما إلى ذلك، من كل هذا، يجب فصل الحديد المعدني الناتج، لهذا الغرض، أثناء الدراسة، تم زيادة درجة الحرارة بحيث ذاب الحديد وتدفق إلى أسفل الفرن".
ولا تنتج عملية الصهر حديدا مصهورا نقيا، بل حديدا مصهورا يحتوي على شوائب من السيليكون والألمنيوم والتيتانيوم، لذا كان أحد أهداف الدراسة الحصول على سبيكة ذات تركيبة مثالية للاستخدامات اللاحقة، حسب زينوفييف.
وهكذا، استناداً إلى الحديد المستخرج من الطين الأحمر، سيكون من الممكن الحصول على سبائك قريبة في تركيبها من المواد المغناطيسية اللينة، ويمكن استخدامها في إنتاج المعدات الكهربائية، على سبيل المثال، المحركات الكهربائية أو المحولات.