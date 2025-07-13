https://sarabic.ae/20250713/علماء-يطورون-مادة-تحمي-من-التهديدات-غير-المرئية-1102642180.html
علماء يطورون مادة تحمي من "التهديدات غير المرئية"
علماء يطورون مادة تحمي من "التهديدات غير المرئية"
سبوتنيك عربي
طوّر علماء من جامعة البلطيق الفيدرالية (إيمانويل كانط) في مقاطعة كالينينغراد الروسية، كجزء من فريق بحثي دولي، مادة تعتمد على "بوليمر التغليف"، الذي لا ينقل... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T08:16+0000
2025-07-13T08:16+0000
2025-07-13T08:16+0000
مجتمع
علوم
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وسيسمح ذلك بإنشاء هياكل وقائية مرنة وخفيفة الوزن للمعدات، حسب نتائج الدراسة المنشورة في مجلة "أدفانسد إلكيترونيك ماتيريالز".ويتم إصدار الإشعاع الكهرومغناطيسي من مصادر طبيعية على سبيل المثال، الشمس والنجوم الأخرى، والبرق في الغلاف الجوي، وما إلى ذلك، ومن مصادر اصطناعية الأجهزة الكهربائية المنزلية والصناعية، وأنظمة الاتصالات.إن معظم المواد الوقائية (الشاشات والطلاءات والملابس الواقية) التي "تفصل" الأشخاص عن المعدات الخطرة مصنوعة حاليا باستخدام المعادن، مما يحد من مرونتها ويزيد من وزن المنتج.وقام العلماء من جامعة البلطيق الفيدرالية، بالتعاون مع زملاء من جامعة سان بطرسبورغ الروسية للفنون التطبيقية، وجامعة سان بطرسبورغ الحكومية للأجهزة الفضائية، والمتخصصين من جامعة تشجيانغ (الصين)، بإنشاء ودراسة مادة مرنة وخفيفة الوزن لحجب التداخل الكهرومغناطيسي.وتمكن الخبراء من تحديد الطريقة الأكثر فعالية لوضع جزيئات الكربون ذات الشكل الخيطي والكروي في قاعدة بوليمرية، والتي غيرت الخصائص الكهربائية والمغناطيسية للمادة، مما يجعلها "درعًا" محتملا من التهديد غير المرئي في القرن الـ21.وفي المستقبل، يخطط العلماء لدراسة المواد المركبة مع أنواع أخرى من الهياكل الكربونية وتقييم تأثير الحماية للمنتجات النهائية باستخدام المواد المطوّرة (الأقمشة التقنية).علماء روس يطورون "ميكرو إبر ذكية" لإيصال الأدوية مباشرة إلى الخلايا الحية
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علوم
علماء يطورون مادة تحمي من "التهديدات غير المرئية"
طوّر علماء من جامعة البلطيق الفيدرالية (إيمانويل كانط) في مقاطعة كالينينغراد الروسية، كجزء من فريق بحثي دولي، مادة تعتمد على "بوليمر التغليف"، الذي لا ينقل الإشعاع الكهرومغناطيسي الضار بأجسام الكائنات الحية والمعدات الحساسة.
وسيسمح ذلك بإنشاء هياكل وقائية مرنة وخفيفة الوزن للمعدات، حسب نتائج الدراسة المنشورة في مجلة "أدفانسد إلكيترونيك ماتيريالز".
ويتم إصدار الإشعاع الكهرومغناطيسي من مصادر طبيعية على سبيل المثال، الشمس والنجوم الأخرى، والبرق في الغلاف الجوي، وما إلى ذلك، ومن مصادر اصطناعية الأجهزة الكهربائية المنزلية والصناعية، وأنظمة الاتصالات.
ويمكن أن يكون التعرض المفرط للموجات الكهرومغناطيسية مميتا للكائنات الحية، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى عطل المعدات والحوادث الصناعية، وفقًا للباحثين.
إن معظم المواد الوقائية (الشاشات والطلاءات والملابس الواقية) التي "تفصل" الأشخاص عن المعدات الخطرة مصنوعة حاليا باستخدام المعادن، مما يحد من مرونتها ويزيد من وزن المنتج.
وقام العلماء من جامعة البلطيق الفيدرالية، بالتعاون مع زملاء من جامعة سان بطرسبورغ الروسية للفنون التطبيقية، وجامعة سان بطرسبورغ الحكومية للأجهزة الفضائية، والمتخصصين من جامعة تشجيانغ (الصين)، بإنشاء ودراسة مادة مرنة وخفيفة الوزن لحجب التداخل الكهرومغناطيسي.
وكان أساس المادة المركبة الجديدة هو الـ"بولي بروبيلين"، وهو "بوليمر" يشكل أساس أفلام التغليف والحاويات والأكواب والأنابيب البلاستيكية، التي تستخدم لمرة واحدة.
وتمكن الخبراء من تحديد الطريقة الأكثر فعالية لوضع جزيئات الكربون ذات الشكل الخيطي والكروي في قاعدة بوليمرية، والتي غيرت الخصائص الكهربائية والمغناطيسية للمادة، مما يجعلها "درعًا" محتملا من التهديد غير المرئي في القرن الـ21.
وفي المستقبل، يخطط العلماء لدراسة المواد المركبة مع أنواع أخرى من الهياكل الكربونية وتقييم تأثير الحماية للمنتجات النهائية باستخدام المواد المطوّرة (الأقمشة التقنية).