تقنيات روسية حديثة للحماية من البكتيريا بنسبة مرتفعة جدا

سبوتنيك عربي

قدم علماء من جامعة بيرم الوطنية للبحوث التقنية في روسيا ابتكارا للحماية من الجراثيم في المستشفيات والمختبرات الطبية والكيميائية ومنشآت التكنولوجيا الحيوية... 21.12.2025, سبوتنيك عربي

توفر معدات الوقاية الشخصية المستخدمة حاليا حماية فعّالة للأنف والرئتين من الجزيئات الدقيقة، ولكنها قد تسمح بمرور البكتيريا. في الوقت ذاته، يُغني ابتكار علماء بيرم عن القلق بشأن العمل في الهواء الملوث، حيث لا تقتصر وظيفة المادة الجديدة المتعددة الطبقات على احتجاز الكائنات الدقيقة فحسب، بل تعمل أيضاً على التخلص منها.علاوة على ذلك، يمكن استخدام هذا التطوير في الأقنعة وأجهزة التنفس، وكذلك في مرشحات تنقية الهواء، حسب ما ورد في "بوابة روسيا العلمية"، ونورد أهم ما جاء حول الموضوع.وبينت أن نسيج الكربون المنشط الأصلي يتميز ببنية مسامية عالية، وهو نسيج مائل مصنوع من ألياف الكربون، وتتعامد المسام الدقيقة مع محور الألياف، ويمكن الوصول إليها مباشرة من السطح الخارجي، ما يوفر نشاطا حركيا أكبر تجاه المواد الممتصة.كما تتميز مواد ألياف الكربون بمقاومتها للبيئات القاسية والإشعاع والصدمات الحرارية، وتتمتع بموصلية كهربائية قابلة للتعديل، ولها ميل كبير للمعادن الثقيلة، وبفضل هذه الخصائص، يُعد نسيج الكربون المنشط مادة أساسية متعددة الاستخدامات للتعديل بجزيئات معدنية دقيقة التشتت، وخاصة النحاس، ومن الخصائص الأخرى المفيدة لنسيج الكربون مقاومته المنخفضة لتدفق الهواء.وأضافت: "يُعزى تعطيل الكائنات الدقيقة المعرضة للنحاس إلى آلية الالتصاق بالبكتيريا، ويحدث ذلك نتيجة لاختلاف الشحنات الكهربائية بين البكتيريا وأيونات النحاس المنبعثة من الجسيمات النانوية. ونتيجة لذلك، تلتصق الجسيمات النانوية بالغشاء السيتوبلازمي للبكتيريا وتُدمر بنيته، ما يؤدي إلى تعطيل العمليات الأيضية في الخلية وتحللها لاحقا".وشرحت فاربيروفا، لماذا تم اختيار النحاس لتعديل المادة الجديدة، قائلة: "من بين جميع الكاتيونات المعدنية، يتمتع النحاس والفضة بأقوى التأثيرات المثبطة والمبيدة للبكتيريا، ونظرا لارتفاع تكلفة استخدام الفضة، تم اختيار النحاس".ولاختبار هذا التطوير، أجرى العلماء عدة تجارب. في البداية، وُضعت شظايا صغيرة من المادة في المختبر على وسط غذائي كثيف يحتوي على بكتيريا، وسُجلت مواقع نفوق الكائنات الدقيقة. وأوضحت فاربيروفا أن من أهم خصائص المادة التي سمحت بتحقيق هذه النتيجة المرتفعة، هي طبيعتها متعددة الطبقات، وقالت "إن استخدام مرشح يعتمد على طبقة واحدة من مادة AUT-Cu غير فعال، إذ يمكن للكائنات الدقيقة أن تتسرب. حيث لا تملك جزيئات النحاس الوقت الكافي لإحداث تأثير مبيد للجراثيم، لأن تيار الهواء يدفع الكائنات الدقيقة عبر مسام المرشح".وتابعت : "لذلك، من الضروري استخدام طبقات متعددة، والخيار الأمثل هو مرشح ثلاثي الطبقات يتكون من طبقتين من مادة "AUT" الأصلية مع طبقة من مادة "AUT-Cu" بينهما. في هذه الحالة، يكون تأثير التسرب ضئيلا، ويضمن المرشح استخلاص أكثر من 95% من الخلايا البكتيرية من الهواء".وأضافت الباحثة أن إحدى أهم مزايا نسيج الكربون المُعدَّل هي إمكانية إعادة استخدامه، إذ يُمكن تعقيمه بالمعالجة الحرارية، وشرحت أن عملية تصنيع مادة الكربون الجديدة المُبيدة للبكتيريا تتضمن المراحل التالية:يذكر أن بحث علماء جامعة بيرم أُجري في إطار برنامج القيادة الأكاديمية الاستراتيجية "أولوية 2030"، وقدم الفريق تفاصيل التطوير في مقال نُشر في مجلة "الكيمياء. البيئة. الدراسات الحضرية"، ويخطط الباحثون في المستقبل القريب لتحسين المادة الجديدة وتقنية تصنيعها.وختمت بافاروفا: "تتمثل الخطة في تطوير طريقة للطلاء الكهروكيميائي للنحاس على نسيج الكربون النشط لتحقيق أقصى قدر من الفعالية المضادة للبكتيريا، ونخطط أيضا لتطوير طرق لتجديد وإعادة تدوير الإلكتروليت المستخدم".علماء روس ينجحون في إنشاء "خريطة جينية" لـ500 صنف من نبات الذرة

