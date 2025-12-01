عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
باحثون روس يقدمون معطيات جديدة لعمليات تفكك جسيم "بوزون هيغز"
باحثون روس يقدمون معطيات جديدة لعمليات تفكك جسيم "بوزون هيغز"
سبوتنيك عربي
أجرى علماء من جامعة سامارا دراسات على آليات اضمحلال "بوزون هيغز"(Higgs boson)، ويعتقدون أن هذه النتائج ستسهم في محال الفيزياء الحديثة، وستساعد على التنبؤ بدقة... 01.12.2025, سبوتنيك عربي
باحثون روس يقدمون معطيات جديدة لعمليات تفكك جسيم "بوزون هيغز"

15:02 GMT 01.12.2025
أجرى علماء من جامعة سامارا دراسات على آليات اضمحلال "بوزون هيغز"(Higgs boson)، ويعتقدون أن هذه النتائج ستسهم في محال الفيزياء الحديثة، وستساعد على التنبؤ بدقة أكبر بالبيانات التجريبية من المصادمات، نشرت نتائج الدراسة في مجلة "فيزياء الجسيمات والنوى".
بوزون هيغز هو جسيم أولي، وهو جسيم كمي من مجال هيغز، ووفقا للنموذج القياسي لفيزياء الجسيمات، فهو مسؤول عن نقل الكتلة إلى الجسيمات الأولية الأخرى.
اكتُشف هذا البوزون عام 2012، في مصادم الهدرونات الكبير (Large Hadron Collider LHC) بعد تجارب استمرت لأكثر من 40 عاما، وكان هذا الاكتشاف أحد أهم اكتشافات القرن الحادي والعشرين، مكملا للنموذج القياسي.

أثار اكتشاف بوزون هيغز دراسة مفصلة لخصائصه وخصائص اضمحلاله، وأدى إلى مجالات بحثية جديدة في مجال الفيزياء تتجاوز النموذج القياسي، بما في ذلك جسيمات المادة المظلمة، حيث يتشكل "بوزون هيغز" من تصادمات البروتونات في مصادم الهدرونات الكبير، ويستمر لجزء من الثانية ثم يتحلل إلى جسيمات أخرى، يتم اكتشافها باستحدام الكواشف.

الطفل البلجيكي العبقري لوران سيمونز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
مجتمع
أذكى من 99.99% من البشر... طفل بلجيكي بعمر الـ15 يحصل على شهادة الدكتوراه بفيزياء الكم
28 نوفمبر, 13:33 GMT
يحلل العلماء آثار هذه الاضمحلالات لتأكيد وجود البوزون ودراسة خصائصه، على سبيل المثال، باستخدام تجربتي "أتلاس" (ATLAS) و "سي.إم.إس" (CMS)، ودرس علماء من جامعة سامارا تكوين الحالات المقيدة للكواركات الثقيلة واللبتونات في اضمحلال بوزون هيغز، واستكشفوا آليات الاضمحلال الرئيسية.
وأشار فيودور مارتينينكو، الأستاذ المساعد في قسم الفيزياء العامة والنظرية في جامعة سامارا، إلى أن الدراسة أجريت باستخدام أساليب نظرية، واستخدموا نظرية المجال الكمومي لحساب احتمالات (عرض الاضمحلال) العمليات النادرة التي يتحلل فيها "بوزون هيغز" ليس إلى جسيمات حرة، بل إلى أنظمة مقيدة، كواركونيا (مثل تشارمونيا وميزونات بي.سي) وليبتونيا (مثل أزواج الميونات)، حيث تتيح هذه الحسابات للعلماء التنبؤ باحتمالات هذه العمليات لتحليل البيانات التجريبية من المسرعات الحديثة لاحقا.

ووفقا لمارتينينكو، فإن دراسة قنوات الاضمحلال الغريبة هذه بالغة الأهمية لأسباب عدة:

1.
أولا، ستساعد في تحسين دقة قياسات قوة تفاعل بوزون هيغز مع الجسيمات الأولية الثقيلة، لأن الاضمحلال إلى حالات مقيدة يعد أداة دقيقة للغاية لمثل هذه القياسات.
2.
ثانيا، ستسهم الدراسة في البحث عن فيزياء جديدة، وأي انحرافات في القيم المتوقعة عن القيم المقاسة تجريبيا قد تشير إلى وجود فيزياء تتجاوز النموذج القياسي، مثل وجود جسيمات أو تفاعلات جديدة لم تكتشف بعد.
أنبوب اختبار في مختبر الفيزياء الضوئية والكيمياء الضوئية للجزيئات في المعهد السيبيري للفيزياء والتكنولوجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
علماء روس ينجحون بتطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني
10 نوفمبر, 13:17 GMT
ترسي التنبؤات النظرية المحصل عليها الأساس لأبحاث الجيل القادم من المصادمات، وتسمح الإحصاءات العالية والدقة المتوقعة في مصادم الهدرونات الكبير بعد ترقيته بالبحث عن هذه العمليات النادرة.
ومع ذلك، سيكون التحقق الشامل والدراسة التفصيلية لهذه العمليات ممكنا في "مصانع هيغز" المستقبلية للإلكترون-بوزيترون، مثل المصادم الدائري المستقبلي (Future Circular Collider FCC)، في هذه المنشآت، سيتم إنتاج بوزونات هيغز بأعداد كبيرة، وسيتمكن العلماء من اكتشاف هذه العمليات "النادرة".
علماء روس ينجحون في إنشاء "خريطة جينية" لـ500 صنف من نبات الذرة
