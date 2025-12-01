https://sarabic.ae/20251201/باحثون-روس-يقدمون-معطيات-جديدة-لعمليات-تفكك-جسيم-بوزون-هيغز-1107674989.html

باحثون روس يقدمون معطيات جديدة لعمليات تفكك جسيم "بوزون هيغز"

باحثون روس يقدمون معطيات جديدة لعمليات تفكك جسيم "بوزون هيغز"

أجرى علماء من جامعة سامارا دراسات على آليات اضمحلال "بوزون هيغز"(Higgs boson)، ويعتقدون أن هذه النتائج ستسهم في محال الفيزياء الحديثة، وستساعد على التنبؤ بدقة... 01.12.2025, سبوتنيك عربي

بوزون هيغز هو جسيم أولي، وهو جسيم كمي من مجال هيغز، ووفقا للنموذج القياسي لفيزياء الجسيمات، فهو مسؤول عن نقل الكتلة إلى الجسيمات الأولية الأخرى. اكتُشف هذا البوزون عام 2012، في مصادم الهدرونات الكبير (Large Hadron Collider LHC) بعد تجارب استمرت لأكثر من 40 عاما، وكان هذا الاكتشاف أحد أهم اكتشافات القرن الحادي والعشرين، مكملا للنموذج القياسي. يحلل العلماء آثار هذه الاضمحلالات لتأكيد وجود البوزون ودراسة خصائصه، على سبيل المثال، باستخدام تجربتي "أتلاس" (ATLAS) و "سي.إم.إس" (CMS)، ودرس علماء من جامعة سامارا تكوين الحالات المقيدة للكواركات الثقيلة واللبتونات في اضمحلال بوزون هيغز، واستكشفوا آليات الاضمحلال الرئيسية. وأشار فيودور مارتينينكو، الأستاذ المساعد في قسم الفيزياء العامة والنظرية في جامعة سامارا، إلى أن الدراسة أجريت باستخدام أساليب نظرية، واستخدموا نظرية المجال الكمومي لحساب احتمالات (عرض الاضمحلال) العمليات النادرة التي يتحلل فيها "بوزون هيغز" ليس إلى جسيمات حرة، بل إلى أنظمة مقيدة، كواركونيا (مثل تشارمونيا وميزونات بي.سي) وليبتونيا (مثل أزواج الميونات)، حيث تتيح هذه الحسابات للعلماء التنبؤ باحتمالات هذه العمليات لتحليل البيانات التجريبية من المسرعات الحديثة لاحقا.ووفقا لمارتينينكو، فإن دراسة قنوات الاضمحلال الغريبة هذه بالغة الأهمية لأسباب عدة: ترسي التنبؤات النظرية المحصل عليها الأساس لأبحاث الجيل القادم من المصادمات، وتسمح الإحصاءات العالية والدقة المتوقعة في مصادم الهدرونات الكبير بعد ترقيته بالبحث عن هذه العمليات النادرة. ومع ذلك، سيكون التحقق الشامل والدراسة التفصيلية لهذه العمليات ممكنا في "مصانع هيغز" المستقبلية للإلكترون-بوزيترون، مثل المصادم الدائري المستقبلي (Future Circular Collider FCC)، في هذه المنشآت، سيتم إنتاج بوزونات هيغز بأعداد كبيرة، وسيتمكن العلماء من اكتشاف هذه العمليات "النادرة".علماء روس ينجحون في إنشاء "خريطة جينية" لـ500 صنف من نبات الذرة

