أذكى من 99.99% من البشر... طفل بلجيكي بعمر الـ15 يحصل على شهادة الدكتوراه بفيزياء الكم

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
سبوتنيك عربي
أذكى من 99.99% من البشر... طفل بلجيكي بعمر الـ15 يحصل على شهادة الدكتوراه بفيزياء الكم
أذكى من 99.99% من البشر... طفل بلجيكي بعمر الـ15 يحصل على شهادة الدكتوراه بفيزياء الكم
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام بلجيكية، أن الطفل الموهوب لوران سيمونز، البالغ من العمر 15 عاماً، أنهى هذا الأسبوع مناقشة أطروحته للدكتوراه في الفيزياء الكمّية بجامعة... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
علوم
منوعات
لوران، الذي يُطلق عليه البعض لقب "أينشتاين الصغير في بلجيكا"، بدأ مسيرته التعليمية بشكل مبكر؛ إذ التحق بالمدرسة الابتدائية وهو في الرابعة من عمره، وأتمها عند سن السادسة، وفي الثانية عشرة حصل على درجة الماجستير في فيزياء الكم، متعمقاً في دراسة البوزونات والثقوب السوداء.وبحسب تقارير إعلامية، يتمتع لوران بذاكرة تصويرية وبمعدل ذكاء يبلغ 145، وهو مستوى لا يتجاوزه سوى 0.1% من البشر.وعلى الرغم من هذا الإنجاز الاستثنائي، فإن التاريخ شهد حالات حصل فيها أطفال أصغر سناً على الدكتوراه، فوفق موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، يُعتبر الألماني كارل فيته أصغر من نال هذه الدرجة، وذلك عام 1814 حين كان في الثالثة عشرة من عمره، حسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.ونقلت صحيفة "بروكسل تايمز" أن شركات تقنية كبرى في الولايات المتحدة والصين تواصلت مع والدي لوران، عارضة عليه الانتساب إلى مراكزها البحثية، لكن العائلة رفضت جميع العروض حتى الآن.وعلّق والده في تصريح سابق بقوله: "هناك لورانان… العالم، والطفل".دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النومدراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب
https://sarabic.ae/20251126/تزن-قرابة-طنين-مدينة-عربية-تكشف-عن-سبيكة-فضة-عملاقة-1107520561.html
سبوتنيك عربي
أذكى من 99.99% من البشر... طفل بلجيكي بعمر الـ15 يحصل على شهادة الدكتوراه بفيزياء الكم

13:33 GMT 28.11.2025
الطفل البلجيكي العبقري لوران سيمونز
أعلنت وسائل إعلام بلجيكية، أن الطفل الموهوب لوران سيمونز، البالغ من العمر 15 عاماً، أنهى هذا الأسبوع مناقشة أطروحته للدكتوراه في الفيزياء الكمّية بجامعة "أنتويرب"، في إنجاز قد يجعله من أصغر الحاصلين على درجة الدكتوراه في هذا التخصص على مستوى العالم، رغم عدم وجود سجل رسمي يوثق مثل هذه الأرقام.
لوران، الذي يُطلق عليه البعض لقب "أينشتاين الصغير في بلجيكا"، بدأ مسيرته التعليمية بشكل مبكر؛ إذ التحق بالمدرسة الابتدائية وهو في الرابعة من عمره، وأتمها عند سن السادسة، وفي الثانية عشرة حصل على درجة الماجستير في فيزياء الكم، متعمقاً في دراسة البوزونات والثقوب السوداء.
وبحسب تقارير إعلامية، يتمتع لوران بذاكرة تصويرية وبمعدل ذكاء يبلغ 145، وهو مستوى لا يتجاوزه سوى 0.1% من البشر.
ويروي الطفل أنه بعد وفاة جدّيه، عندما كان في الحادية عشرة من عمره، وضع هدفاً طموحاً لنفسه يفوق الحصول على الدكتوراه: السعي لإطالة عمر الإنسان، مؤكداً أن حلمه يخدم الآخرين قبل أن يخدم نفسه، وأنه يخطط لاحقاً لدراسة العلوم الطبية.
دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
مجتمع
تزن قرابة طنين... مدينة عربية تكشف عن سبيكة فضة "عملاقة"
26 نوفمبر, 16:42 GMT
وعلى الرغم من هذا الإنجاز الاستثنائي، فإن التاريخ شهد حالات حصل فيها أطفال أصغر سناً على الدكتوراه، فوفق موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، يُعتبر الألماني كارل فيته أصغر من نال هذه الدرجة، وذلك عام 1814 حين كان في الثالثة عشرة من عمره، حسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وفي مجال الفيزياء تحديداً، يُعد الأمريكي كارسن هيو-يو من أصغر الحاصلين على الدكتوراه حديثاً، إذ نالها العام الماضي وهو في الحادية والعشرين، بعد مسيرة لافتة بدأ فيها قراءة الكتب المتقدمة في سن مبكرة جداً.
ونقلت صحيفة "بروكسل تايمز" أن شركات تقنية كبرى في الولايات المتحدة والصين تواصلت مع والدي لوران، عارضة عليه الانتساب إلى مراكزها البحثية، لكن العائلة رفضت جميع العروض حتى الآن.
وعلّق والده في تصريح سابق بقوله: "هناك لورانان… العالم، والطفل".
دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النوم
دراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب
