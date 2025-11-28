https://sarabic.ae/20251128/أذكى-من-9999-من-البشر-طفل-بلجيكي-بعمر-الـ15-يحصل-على-شهادة-الدكتوراه-بفيزياء-الكم-1107589810.html

أذكى من 99.99% من البشر... طفل بلجيكي بعمر الـ15 يحصل على شهادة الدكتوراه بفيزياء الكم

أعلنت وسائل إعلام بلجيكية، أن الطفل الموهوب لوران سيمونز، البالغ من العمر 15 عاماً، أنهى هذا الأسبوع مناقشة أطروحته للدكتوراه في الفيزياء الكمّية بجامعة... 28.11.2025, سبوتنيك عربي

لوران، الذي يُطلق عليه البعض لقب "أينشتاين الصغير في بلجيكا"، بدأ مسيرته التعليمية بشكل مبكر؛ إذ التحق بالمدرسة الابتدائية وهو في الرابعة من عمره، وأتمها عند سن السادسة، وفي الثانية عشرة حصل على درجة الماجستير في فيزياء الكم، متعمقاً في دراسة البوزونات والثقوب السوداء.وبحسب تقارير إعلامية، يتمتع لوران بذاكرة تصويرية وبمعدل ذكاء يبلغ 145، وهو مستوى لا يتجاوزه سوى 0.1% من البشر.وعلى الرغم من هذا الإنجاز الاستثنائي، فإن التاريخ شهد حالات حصل فيها أطفال أصغر سناً على الدكتوراه، فوفق موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، يُعتبر الألماني كارل فيته أصغر من نال هذه الدرجة، وذلك عام 1814 حين كان في الثالثة عشرة من عمره، حسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.ونقلت صحيفة "بروكسل تايمز" أن شركات تقنية كبرى في الولايات المتحدة والصين تواصلت مع والدي لوران، عارضة عليه الانتساب إلى مراكزها البحثية، لكن العائلة رفضت جميع العروض حتى الآن.وعلّق والده في تصريح سابق بقوله: "هناك لورانان… العالم، والطفل".دراسة توضح علاقة طنين الأذن بنشاط الدماغ خلال النومدراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب

