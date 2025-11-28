https://sarabic.ae/20251128/أذكى-من-9999-من-البشر-طفل-بلجيكي-بعمر-الـ15-يحصل-على-شهادة-الدكتوراه-بفيزياء-الكم-1107589810.html
أذكى من 99.99% من البشر... طفل بلجيكي بعمر الـ15 يحصل على شهادة الدكتوراه بفيزياء الكم
أذكى من 99.99% من البشر... طفل بلجيكي بعمر الـ15 يحصل على شهادة الدكتوراه بفيزياء الكم
أعلنت وسائل إعلام بلجيكية، أن الطفل الموهوب لوران سيمونز، البالغ من العمر 15 عاماً، أنهى هذا الأسبوع مناقشة أطروحته للدكتوراه في الفيزياء الكمّية بجامعة "أنتويرب"، في إنجاز قد يجعله من أصغر الحاصلين على درجة الدكتوراه في هذا التخصص على مستوى العالم، رغم عدم وجود سجل رسمي يوثق مثل هذه الأرقام.
لوران، الذي يُطلق عليه البعض لقب "أينشتاين الصغير في بلجيكا"، بدأ مسيرته التعليمية بشكل مبكر؛ إذ التحق بالمدرسة الابتدائية وهو في الرابعة من عمره، وأتمها عند سن السادسة، وفي الثانية عشرة حصل على درجة الماجستير في فيزياء الكم، متعمقاً في دراسة البوزونات والثقوب السوداء.
وبحسب تقارير إعلامية، يتمتع لوران بذاكرة تصويرية وبمعدل ذكاء يبلغ 145، وهو مستوى لا يتجاوزه سوى 0.1% من البشر.
ويروي الطفل أنه بعد وفاة جدّيه، عندما كان في الحادية عشرة من عمره، وضع هدفاً طموحاً لنفسه يفوق الحصول على الدكتوراه: السعي لإطالة عمر الإنسان، مؤكداً أن حلمه يخدم الآخرين قبل أن يخدم نفسه، وأنه يخطط لاحقاً لدراسة العلوم الطبية.
وعلى الرغم من هذا الإنجاز الاستثنائي، فإن التاريخ شهد حالات حصل فيها أطفال أصغر سناً على الدكتوراه، فوفق موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، يُعتبر الألماني كارل فيته أصغر من نال هذه الدرجة، وذلك عام 1814 حين كان في الثالثة عشرة من عمره، حسب مجلة "ساينس أليرت
" العلمية.
وفي مجال الفيزياء تحديداً، يُعد الأمريكي كارسن هيو-يو من أصغر الحاصلين على الدكتوراه حديثاً، إذ نالها العام الماضي وهو في الحادية والعشرين، بعد مسيرة لافتة بدأ فيها قراءة الكتب المتقدمة في سن مبكرة جداً.
ونقلت صحيفة "بروكسل تايمز" أن شركات تقنية كبرى في الولايات المتحدة والصين تواصلت مع والدي لوران، عارضة عليه الانتساب إلى مراكزها البحثية، لكن العائلة رفضت جميع العروض حتى الآن.
وعلّق والده في تصريح سابق بقوله: "هناك لورانان… العالم، والطفل".