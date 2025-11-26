https://sarabic.ae/20251126/تزن-قرابة-طنين-مدينة-عربية-تكشف-عن-سبيكة-فضة-عملاقة-1107520561.html
تزن قرابة طنين... مدينة عربية تكشف عن سبيكة فضة "عملاقة"
تزن قرابة طنين... مدينة عربية تكشف عن سبيكة فضة "عملاقة"
كشف المكتب الإعلامي في دبي النقاب عن سبيكة فضية تزن طنين تقريبا في الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المكتب الإعلامي: "كشفت منطقة التجارة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة عن أكبر سبيكة فضة في العالم، بوزن 1971 كجم، والتي سجلت رسميا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية". وتخلد هذه السبيكة، التي كُشف النقاب عنها خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكرى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وترمز إلى الطموح الوطني والحرفية والابتكار". يبلغ طول السبيكة 1.3 متر، ومن المقرر تحويلها إلى عملة رقمية وبيعها للمستثمرين عبر منصة تداول مركز دبي للسلع المتعددة.ويمثل ترميز سبيكة الفضة القياسية إنجازا بارزا، ما يعزز طموح دبي لتصبح معيارا عالميا لترميز الأصول الحقيقية الموثوقة والخاضعة للتنظيم.
وأضاف المكتب الإعلامي: "كشفت منطقة التجارة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة عن أكبر سبيكة فضة في العالم، بوزن 1971 كجم، والتي سجلت رسميا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".
وتخلد هذه السبيكة، التي كُشف النقاب عنها خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكرى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وترمز إلى الطموح الوطني والحرفية والابتكار".
يبلغ طول السبيكة 1.3 متر، ومن المقرر تحويلها إلى عملة رقمية وبيعها للمستثمرين عبر منصة تداول مركز دبي للسلع المتعددة.
ويمثل ترميز سبيكة الفضة القياسية إنجازا بارزا، ما يعزز طموح دبي لتصبح معيارا عالميا لترميز الأصول الحقيقية الموثوقة والخاضعة للتنظيم.