تزن قرابة طنين... مدينة عربية تكشف عن سبيكة فضة "عملاقة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251126/تزن-قرابة-طنين-مدينة-عربية-تكشف-عن-سبيكة-فضة-عملاقة-1107520561.html
تزن قرابة طنين... مدينة عربية تكشف عن سبيكة فضة "عملاقة"
تزن قرابة طنين... مدينة عربية تكشف عن سبيكة فضة "عملاقة"
سبوتنيك عربي
كشف المكتب الإعلامي في دبي النقاب عن سبيكة فضية تزن طنين تقريبا في الإمارات العربية المتحدة. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T16:42+0000
2025-11-26T16:42+0000
مجتمع
علوم
الامارات العربية المتحدة
العالم العربي
عملة رقمية
الفضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097645052_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fcada5ba33be75a36826ea9267db8666.jpg
وأضاف المكتب الإعلامي: "كشفت منطقة التجارة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة عن أكبر سبيكة فضة في العالم، بوزن 1971 كجم، والتي سجلت رسميا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية". وتخلد هذه السبيكة، التي كُشف النقاب عنها خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكرى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وترمز إلى الطموح الوطني والحرفية والابتكار". يبلغ طول السبيكة 1.3 متر، ومن المقرر تحويلها إلى عملة رقمية وبيعها للمستثمرين عبر منصة تداول مركز دبي للسلع المتعددة.ويمثل ترميز سبيكة الفضة القياسية إنجازا بارزا، ما يعزز طموح دبي لتصبح معيارا عالميا لترميز الأصول الحقيقية الموثوقة والخاضعة للتنظيم.شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبيروسيا تستعرض أغلى خاتم من الألماس النادر في معرض "الشرق الأوسط" للمجوهرات بالإماراتالإمارات تعلن جاهزية القمر الاصطناعي "فاي 1" للإطلاق
الامارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097645052_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9bfcd06473d6fae54b4237868dd62234.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الامارات العربية المتحدة, العالم العربي, عملة رقمية, الفضة
علوم, الامارات العربية المتحدة, العالم العربي, عملة رقمية, الفضة

تزن قرابة طنين... مدينة عربية تكشف عن سبيكة فضة "عملاقة"

16:42 GMT 26.11.2025
© Unsplash/ ZQ Lee دبي
دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© Unsplash/ ZQ Lee
تابعنا عبر
كشف المكتب الإعلامي في دبي النقاب عن سبيكة فضية تزن طنين تقريبا في الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المكتب الإعلامي: "كشفت منطقة التجارة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة عن أكبر سبيكة فضة في العالم، بوزن 1971 كجم، والتي سجلت رسميا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".
وتخلد هذه السبيكة، التي كُشف النقاب عنها خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكرى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وترمز إلى الطموح الوطني والحرفية والابتكار".
يبلغ طول السبيكة 1.3 متر، ومن المقرر تحويلها إلى عملة رقمية وبيعها للمستثمرين عبر منصة تداول مركز دبي للسلع المتعددة.
ويمثل ترميز سبيكة الفضة القياسية إنجازا بارزا، ما يعزز طموح دبي لتصبح معيارا عالميا لترميز الأصول الحقيقية الموثوقة والخاضعة للتنظيم.
شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
روسيا تستعرض أغلى خاتم من الألماس النادر في معرض "الشرق الأوسط" للمجوهرات بالإمارات
الإمارات تعلن جاهزية القمر الاصطناعي "فاي 1" للإطلاق
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала