الإمارات تعلن جاهزية القمر الاصطناعي "فاي 1" للإطلاق
دبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025الإمارات تكشف عن أول مصنع للإلكترونيات بالعالم العربي خلال معرض "كابسات" في دبي
21:23 GMT 18.11.2025 (تم التحديث: 21:40 GMT 18.11.2025)
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء في دولة الإمارات، جاهزية القمر الاصطناعي فاي-1 للإطلاق، وهو أول منصة معيارية يجري تطويرها ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وذلك في إطار مبادرة الوصول إلى الفضاء للجميع.
ومن المقرر إطلاق القمر، يوم الأربعاء، 19 نوفمبر/تشرين الثاني، على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا.
ويمثل "فاي-1" خطوة مهمة بالنسبة للإمارات إذ ترى أنه سيعزز التعاون الدولي في العلوم والتكنولوجيا وتمكين الدول والمؤسسات من المشاركة الفاعلة في البحث العلمي والابتكار الفضائي.
وقد تم تطوير القمر وتجميعه كاملاً في دبي، بما يعكس التزام الدولة بدعم الابتكار وإتاحة منصات فضائية لاختبار تقنيات جديدة في المدار، ويأتي "فاي-1" ضمن فئة كيوبسات" 12U" بوزن يبلغ 20 كيلوغراماً وعمر تشغيلي يقارب عاماً واحداً.
وقال مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، في مركز محمد بن راشد للفضاء، عامر الصايغ الغافري: "تجسد مهمة فاي-1 رؤية دولة الإمارات في خلق فرص متكافئة للجميع والمساهمة في بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة في مجال استكشاف الفضاء"، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
وأضاف: "توفر هذه المبادرة منصة حقيقية تمكّن الدول والمؤسسات من المشاركة الفاعلة في البحث العلمي والابتكار الفضائي، كما يعكس تطوير هذا القمر الاصطناعي بالكامل في دولة الإمارات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، التزامنا بتعزيز التعاون الدولي وتمكين الجيل القادم من المهندسين والباحثين الذين سيقودون مسيرة الاستكشاف العلمي عالميًا".
ويُعد فاي-1 قمرًا اصطناعيا معياريا، بوزن يصل إلى 20 كيلوغراما وعمر تشغيلي متوقع يقارب عاما واحدا، صُمّم لتمكين الشركاء الدوليين من اختبار وتقييم تقنيات جديدة في المدار الأرضي المنخفض.