اليوم
بث مباشر
الإمارات تعلن جاهزية القمر الاصطناعي "فاي 1" للإطلاق
الإمارات تعلن جاهزية القمر الاصطناعي "فاي 1" للإطلاق
سبوتنيك عربي
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء في دولة الإمارات، جاهزية القمر الاصطناعي فاي-1 للإطلاق، وهو أول منصة معيارية يجري تطويرها ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
الفضاء
أخبار الإمارات العربية المتحدة
تكنولوجيا
أخبار تكنولوجية
أخبار العالم الآن
العالم
ومن المقرر إطلاق القمر، يوم الأربعاء، 19 نوفمبر/تشرين الثاني، على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا.وقد تم تطوير القمر وتجميعه كاملاً في دبي، بما يعكس التزام الدولة بدعم الابتكار وإتاحة منصات فضائية لاختبار تقنيات جديدة في المدار، ويأتي "فاي-1" ضمن فئة كيوبسات" 12U" بوزن يبلغ 20 كيلوغراماً وعمر تشغيلي يقارب عاماً واحداً.وأضاف: "توفر هذه المبادرة منصة حقيقية تمكّن الدول والمؤسسات من المشاركة الفاعلة في البحث العلمي والابتكار الفضائي، كما يعكس تطوير هذا القمر الاصطناعي بالكامل في دولة الإمارات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، التزامنا بتعزيز التعاون الدولي وتمكين الجيل القادم من المهندسين والباحثين الذين سيقودون مسيرة الاستكشاف العلمي عالميًا".ويُعد فاي-1 قمرًا اصطناعيا معياريا، بوزن يصل إلى 20 كيلوغراما وعمر تشغيلي متوقع يقارب عاما واحدا، صُمّم لتمكين الشركاء الدوليين من اختبار وتقييم تقنيات جديدة في المدار الأرضي المنخفض.دبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025الإمارات تكشف عن أول مصنع للإلكترونيات بالعالم العربي خلال معرض "كابسات" في دبي
الفضاء
الإمارات تعلن جاهزية القمر الاصطناعي "فاي 1" للإطلاق

21:23 GMT 18.11.2025 (تم التحديث: 21:40 GMT 18.11.2025)
قمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© Photo / CCO
تابعنا عبر
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء في دولة الإمارات، جاهزية القمر الاصطناعي فاي-1 للإطلاق، وهو أول منصة معيارية يجري تطويرها ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وذلك في إطار مبادرة الوصول إلى الفضاء للجميع.
ومن المقرر إطلاق القمر، يوم الأربعاء، 19 نوفمبر/تشرين الثاني، على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا.

ويمثل "فاي-1" خطوة مهمة بالنسبة للإمارات إذ ترى أنه سيعزز التعاون الدولي في العلوم والتكنولوجيا وتمكين الدول والمؤسسات من المشاركة الفاعلة في البحث العلمي والابتكار الفضائي.

قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
الإمارات تعلن إطلاق أول قمر صناعي راداري إلى الفضاء.. فيديو
15 مارس, 08:29 GMT
وقد تم تطوير القمر وتجميعه كاملاً في دبي، بما يعكس التزام الدولة بدعم الابتكار وإتاحة منصات فضائية لاختبار تقنيات جديدة في المدار، ويأتي "فاي-1" ضمن فئة كيوبسات" 12U" بوزن يبلغ 20 كيلوغراماً وعمر تشغيلي يقارب عاماً واحداً.
وقال مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، في مركز محمد بن راشد للفضاء، عامر الصايغ الغافري: "تجسد مهمة فاي-1 رؤية دولة الإمارات في خلق فرص متكافئة للجميع والمساهمة في بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة في مجال استكشاف الفضاء"، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
مخلفات فضائية كويكبات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
مجتمع
الإمارات تطلق مشروعا ضخما لاستكشاف حزام الكويكبات في الفضاء... يستمر 13 عاما
29 مايو 2023, 10:53 GMT
وأضاف: "توفر هذه المبادرة منصة حقيقية تمكّن الدول والمؤسسات من المشاركة الفاعلة في البحث العلمي والابتكار الفضائي، كما يعكس تطوير هذا القمر الاصطناعي بالكامل في دولة الإمارات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، التزامنا بتعزيز التعاون الدولي وتمكين الجيل القادم من المهندسين والباحثين الذين سيقودون مسيرة الاستكشاف العلمي عالميًا".
ويُعد فاي-1 قمرًا اصطناعيا معياريا، بوزن يصل إلى 20 كيلوغراما وعمر تشغيلي متوقع يقارب عاما واحدا، صُمّم لتمكين الشركاء الدوليين من اختبار وتقييم تقنيات جديدة في المدار الأرضي المنخفض.
دبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
الإمارات تكشف عن أول مصنع للإلكترونيات بالعالم العربي خلال معرض "كابسات" في دبي
