الإمارات تعلن إطلاق أول قمر صناعي راداري إلى الفضاء.. فيديو

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الجيش الروسي يحرر بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك
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03:30 GMT
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البرنامج الصباحي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:00 GMT
9 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:39 GMT
21 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: نوافق على اقتراح وقف القتال في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى السلام، مبعوث ترمب يقدم "مقترحاً محدّثاً" لتمديد وقف النار في غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
09:16 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
09:21 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
14:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
14:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
14:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
15:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:30 GMT
25 د
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الإمارات تعلن إطلاق أول قمر صناعي راداري إلى الفضاء.. فيديو
الإمارات تعلن إطلاق أول قمر صناعي راداري إلى الفضاء.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم السبت، عن نجاح المرحلة الأولى من إطلاق القمر الصناعي الراداري "اتحاد سات". 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T08:29+0000
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وانطلق القمر من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في كاليفورنيا، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس". ويُعد "اتحاد سات" أول قمر صناعي راداري تم تطويره بالكامل من قبل فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع شركة "ساتريك إنشيتيف" الكورية الجنوبية، وقد تولى الفريق الإماراتي تحديد خصائص القمر التقنية، مرورا بمراحل التصميم والاختبار لضمان أعلى المعايير العالمية، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.وعند وصوله إلى مداره، سيقدم القمر 3 أنماط متطورة للتصوير، تشمل التصوير الدقيق للمناطق الصغيرة والتغطية الواسعة والرصد الممتد لدعم مجالات مثل الزراعة الذكية والمراقبة البيئية وتتبع الملاحة البحرية وإدارة الكوارث واكتشاف تسربات النفط، كما ستُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بياناته بدقة عالية. ومن المتوقع أن يصل "اتحاد سات" إلى مداره خلال ساعتين، ليبدأ بإرسال أول إشارة إلى مركز التحكم في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث سيتم تشغيله وإدارته بالكامل.
https://sarabic.ae/20250315/البحرين-تطلق-أول-قمر-صناعي-لها-إلى-الفضاء-1098677454.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الإمارات تعلن إطلاق أول قمر صناعي راداري إلى الفضاء.. فيديو

08:29 GMT 15.03.2025
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
قمر صناعي
© Photo / CCO
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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم السبت، عن نجاح المرحلة الأولى من إطلاق القمر الصناعي الراداري "اتحاد سات".
وانطلق القمر من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في كاليفورنيا، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".
ويُعد "اتحاد سات" أول قمر صناعي راداري تم تطويره بالكامل من قبل فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع شركة "ساتريك إنشيتيف" الكورية الجنوبية، وقد تولى الفريق الإماراتي تحديد خصائص القمر التقنية، مرورا بمراحل التصميم والاختبار لضمان أعلى المعايير العالمية، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وعند وصوله إلى مداره، سيقدم القمر 3 أنماط متطورة للتصوير، تشمل التصوير الدقيق للمناطق الصغيرة والتغطية الواسعة والرصد الممتد لدعم مجالات مثل الزراعة الذكية والمراقبة البيئية وتتبع الملاحة البحرية وإدارة الكوارث واكتشاف تسربات النفط، كما ستُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بياناته بدقة عالية.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
البحرين تطلق أول قمر صناعي لها إلى الفضاء.. فيديو
07:29 GMT
ومن المتوقع أن يصل "اتحاد سات" إلى مداره خلال ساعتين، ليبدأ بإرسال أول إشارة إلى مركز التحكم في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث سيتم تشغيله وإدارته بالكامل.
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