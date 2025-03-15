https://sarabic.ae/20250315/الإمارات-تعلن-إطلاق-أول-قمر-صناعي-راداري-إلى-الفضاء-فيديو-1098678370.html
الإمارات تعلن إطلاق أول قمر صناعي راداري إلى الفضاء.. فيديو
الإمارات تعلن إطلاق أول قمر صناعي راداري إلى الفضاء.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم السبت، عن نجاح المرحلة الأولى من إطلاق القمر الصناعي الراداري "اتحاد سات". 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T08:29+0000
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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وانطلق القمر من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في كاليفورنيا، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس". ويُعد "اتحاد سات" أول قمر صناعي راداري تم تطويره بالكامل من قبل فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع شركة "ساتريك إنشيتيف" الكورية الجنوبية، وقد تولى الفريق الإماراتي تحديد خصائص القمر التقنية، مرورا بمراحل التصميم والاختبار لضمان أعلى المعايير العالمية، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.وعند وصوله إلى مداره، سيقدم القمر 3 أنماط متطورة للتصوير، تشمل التصوير الدقيق للمناطق الصغيرة والتغطية الواسعة والرصد الممتد لدعم مجالات مثل الزراعة الذكية والمراقبة البيئية وتتبع الملاحة البحرية وإدارة الكوارث واكتشاف تسربات النفط، كما ستُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بياناته بدقة عالية. ومن المتوقع أن يصل "اتحاد سات" إلى مداره خلال ساعتين، ليبدأ بإرسال أول إشارة إلى مركز التحكم في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث سيتم تشغيله وإدارته بالكامل.
https://sarabic.ae/20250315/البحرين-تطلق-أول-قمر-صناعي-لها-إلى-الفضاء-1098677454.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الإمارات تعلن إطلاق أول قمر صناعي راداري إلى الفضاء.. فيديو
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم السبت، عن نجاح المرحلة الأولى من إطلاق القمر الصناعي الراداري "اتحاد سات".
وانطلق القمر من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في كاليفورنيا، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".
ويُعد "اتحاد سات" أول قمر صناعي راداري تم تطويره بالكامل من قبل فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع شركة "ساتريك إنشيتيف" الكورية الجنوبية، وقد تولى الفريق الإماراتي تحديد خصائص القمر التقنية، مرورا بمراحل التصميم والاختبار لضمان أعلى المعايير العالمية، وفقا لصحيفة
"البيان" الإماراتية.
وعند وصوله إلى مداره، سيقدم القمر 3 أنماط متطورة للتصوير، تشمل التصوير الدقيق للمناطق الصغيرة والتغطية الواسعة والرصد الممتد لدعم مجالات مثل الزراعة الذكية والمراقبة البيئية وتتبع الملاحة البحرية وإدارة الكوارث واكتشاف تسربات النفط، كما ستُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بياناته بدقة عالية.
ومن المتوقع أن يصل "اتحاد سات" إلى مداره خلال ساعتين، ليبدأ بإرسال أول إشارة إلى مركز التحكم في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث سيتم تشغيله وإدارته بالكامل.