علماء روس يقترحون علاج جديد للحروق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251209/علماء-من-جامعة-كالينينغراد-يقترحون-علاج-جديد-للحروق-1107996343.html
علماء روس يقترحون علاج جديد للحروق
علماء روس يقترحون علاج جديد للحروق
سبوتنيك عربي
اكتشف متخصصون من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية، ضمن فريق بحثي دولي، مصدرا جديدا للمواد البيولوجية المستخدمة في مستحضرات التئام الجروح، وهو للكولاجين... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T21:51+0000
2025-12-09T21:52+0000
علوم
روسيا
جامعات روسية
قنديل البحر
معالجة
حروق
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107996837_0:0:2309:1299_1920x0_80_0_0_6be81da15a4dc85b5ce710e11cb38ef4.jpg
ووجدو أن الكتلة الحيوية لقنديل البحر "أوريليا أوريتا"، القادرة على تحمل ملوحة ودرجات حرارة متفاوتة في المسطحات المائية، يمكن أن تكون مصدرا آمنا للكولاجين اللازم لالتئام الجروح، حيث يزيد الكولاجين المستخلص من هذه الكائنات من معدل التئام الجروح بنسبة 24.5%.وأوضح ستانيسلاف سوخيخ، رئيس مختبر الإكثار الدقيق للنباتات في الجامعة، أن استخدام مواد بيولوجية مُستخلصة من الماشية، قد تكون خطيرة نظرا لخطر إصابة المرضى بأمراض من الأبقار والخنازير.وبين سوخيخ انه من كيلوغرام واحد من الكتلة الحيوية لقنديل البحر، يمكن استخلاص 185 ملليغراما من البروتين للاستخدامات الطبية المحتملة، وتبلغ قدرة هذا الكولاجين على الاحتفاظ بالماء ضعف قدرة الشاش الطبي، لذا يمكن استخدام المواد الإسفنجية من قنديل البحر في الضمادات. وأوضح المتخصص أن نقائه عالي، وأن هذا الكولاجين يُضاهي في خصائصه المستحضرات الحيوانية، كما أن نشاطه البيولوجي وتوافقه مع جسم الإنسان أعلى. ومع ذلك، من الضروري تحسين ظروف الحصول على الكولاجين من هذه الكتلة الحيوية؛ فالطريقة التي استخدموها تُعطي عائدًا أقل من 0.02%"، وقد حظيت هذه الدراسة بدعم وزارة العلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي.علماء روس يبتكرون مادة تغليف مقاومة للحرارة وتتحلل في الطبيعةدراسة تصدر تحذيرا عاجلا بشأن حبوب الإفطار في أوروبا
https://sarabic.ae/20251208/الإنجازات-العلمية-الروسية-تحويل-انبعاثات-ثاني-أكسيد-الكربون-إلى-موارد-قيّمة-1107955489.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107996837_258:0:1990:1299_1920x0_80_0_0_89164bef6c1c4038f44ae79c3541e3b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, جامعات روسية, قنديل البحر, معالجة, حروق
علوم, روسيا, جامعات روسية, قنديل البحر, معالجة, حروق

علماء روس يقترحون علاج جديد للحروق

21:51 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 21:52 GMT 09.12.2025)
© Getty Images / Yuujiقنديل البحر
قنديل البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© Getty Images / Yuuji
تابعنا عبر
اكتشف متخصصون من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية، ضمن فريق بحثي دولي، مصدرا جديدا للمواد البيولوجية المستخدمة في مستحضرات التئام الجروح، وهو للكولاجين المُستخلص من قنديل البحر "أوريليا أوريتا" الذي يمكنه أن يُسرع التئام الحروق وإصابات الجلد الأخرى بمقدار الربع.
ووجدو أن الكتلة الحيوية لقنديل البحر "أوريليا أوريتا"، القادرة على تحمل ملوحة ودرجات حرارة متفاوتة في المسطحات المائية، يمكن أن تكون مصدرا آمنا للكولاجين اللازم لالتئام الجروح، حيث يزيد الكولاجين المستخلص من هذه الكائنات من معدل التئام الجروح بنسبة 24.5%.
وأوضح ستانيسلاف سوخيخ، رئيس مختبر الإكثار الدقيق للنباتات في الجامعة، أن استخدام مواد بيولوجية مُستخلصة من الماشية، قد تكون خطيرة نظرا لخطر إصابة المرضى بأمراض من الأبقار والخنازير.
وأضاف أنه يمكن حل هذه المشكلة بالحصول على مستحضرات من الكائنات البحرية، حيث يُصنف الكولاجين المُستخلص من "أوريليا أوريتا" ضمن الفئة الأولى، وهو النوع الرئيسي من البروتين المسؤول عن قوة الجلد والأوتار والأظافر في جسم الإنسان.
ثاني أكسيد الكربون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
مجتمع
إنجازات علمية روسية.. تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى موارد قيمة
أمس, 22:11 GMT
وبين سوخيخ انه من كيلوغرام واحد من الكتلة الحيوية لقنديل البحر، يمكن استخلاص 185 ملليغراما من البروتين للاستخدامات الطبية المحتملة، وتبلغ قدرة هذا الكولاجين على الاحتفاظ بالماء ضعف قدرة الشاش الطبي، لذا يمكن استخدام المواد الإسفنجية من قنديل البحر في الضمادات.
وأوضح المتخصص أن نقائه عالي، وأن هذا الكولاجين يُضاهي في خصائصه المستحضرات الحيوانية، كما أن نشاطه البيولوجي وتوافقه مع جسم الإنسان أعلى. ومع ذلك، من الضروري تحسين ظروف الحصول على الكولاجين من هذه الكتلة الحيوية؛ فالطريقة التي استخدموها تُعطي عائدًا أقل من 0.02%"، وقد حظيت هذه الدراسة بدعم وزارة العلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي.
علماء روس يبتكرون مادة تغليف مقاومة للحرارة وتتحلل في الطبيعة
دراسة تصدر تحذيرا عاجلا بشأن حبوب الإفطار في أوروبا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала