https://sarabic.ae/20251209/علماء-من-جامعة-كالينينغراد-يقترحون-علاج-جديد-للحروق-1107996343.html
علماء روس يقترحون علاج جديد للحروق
علماء روس يقترحون علاج جديد للحروق
سبوتنيك عربي
اكتشف متخصصون من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية، ضمن فريق بحثي دولي، مصدرا جديدا للمواد البيولوجية المستخدمة في مستحضرات التئام الجروح، وهو للكولاجين... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T21:51+0000
2025-12-09T21:51+0000
2025-12-09T21:52+0000
علوم
روسيا
جامعات روسية
قنديل البحر
معالجة
حروق
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107996837_0:0:2309:1299_1920x0_80_0_0_6be81da15a4dc85b5ce710e11cb38ef4.jpg
ووجدو أن الكتلة الحيوية لقنديل البحر "أوريليا أوريتا"، القادرة على تحمل ملوحة ودرجات حرارة متفاوتة في المسطحات المائية، يمكن أن تكون مصدرا آمنا للكولاجين اللازم لالتئام الجروح، حيث يزيد الكولاجين المستخلص من هذه الكائنات من معدل التئام الجروح بنسبة 24.5%.وأوضح ستانيسلاف سوخيخ، رئيس مختبر الإكثار الدقيق للنباتات في الجامعة، أن استخدام مواد بيولوجية مُستخلصة من الماشية، قد تكون خطيرة نظرا لخطر إصابة المرضى بأمراض من الأبقار والخنازير.وبين سوخيخ انه من كيلوغرام واحد من الكتلة الحيوية لقنديل البحر، يمكن استخلاص 185 ملليغراما من البروتين للاستخدامات الطبية المحتملة، وتبلغ قدرة هذا الكولاجين على الاحتفاظ بالماء ضعف قدرة الشاش الطبي، لذا يمكن استخدام المواد الإسفنجية من قنديل البحر في الضمادات. وأوضح المتخصص أن نقائه عالي، وأن هذا الكولاجين يُضاهي في خصائصه المستحضرات الحيوانية، كما أن نشاطه البيولوجي وتوافقه مع جسم الإنسان أعلى. ومع ذلك، من الضروري تحسين ظروف الحصول على الكولاجين من هذه الكتلة الحيوية؛ فالطريقة التي استخدموها تُعطي عائدًا أقل من 0.02%"، وقد حظيت هذه الدراسة بدعم وزارة العلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي.علماء روس يبتكرون مادة تغليف مقاومة للحرارة وتتحلل في الطبيعةدراسة تصدر تحذيرا عاجلا بشأن حبوب الإفطار في أوروبا
https://sarabic.ae/20251208/الإنجازات-العلمية-الروسية-تحويل-انبعاثات-ثاني-أكسيد-الكربون-إلى-موارد-قيّمة-1107955489.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107996837_258:0:1990:1299_1920x0_80_0_0_89164bef6c1c4038f44ae79c3541e3b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, روسيا, جامعات روسية, قنديل البحر, معالجة, حروق
علوم, روسيا, جامعات روسية, قنديل البحر, معالجة, حروق
علماء روس يقترحون علاج جديد للحروق
21:51 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 21:52 GMT 09.12.2025)
اكتشف متخصصون من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية، ضمن فريق بحثي دولي، مصدرا جديدا للمواد البيولوجية المستخدمة في مستحضرات التئام الجروح، وهو للكولاجين المُستخلص من قنديل البحر "أوريليا أوريتا" الذي يمكنه أن يُسرع التئام الحروق وإصابات الجلد الأخرى بمقدار الربع.
ووجدو أن الكتلة الحيوية لقنديل البحر "أوريليا أوريتا"، القادرة على تحمل ملوحة ودرجات حرارة متفاوتة في المسطحات المائية، يمكن أن تكون مصدرا آمنا للكولاجين اللازم لالتئام الجروح، حيث يزيد الكولاجين المستخلص من هذه الكائنات من معدل التئام الجروح بنسبة 24.5%.
وأوضح ستانيسلاف سوخيخ، رئيس مختبر الإكثار الدقيق للنباتات في الجامعة، أن استخدام مواد بيولوجية مُستخلصة من الماشية، قد تكون خطيرة نظرا لخطر إصابة المرضى بأمراض من الأبقار والخنازير.
وأضاف أنه يمكن حل هذه المشكلة بالحصول على مستحضرات من الكائنات البحرية، حيث يُصنف الكولاجين المُستخلص من "أوريليا أوريتا" ضمن الفئة الأولى، وهو النوع الرئيسي من البروتين المسؤول عن قوة الجلد والأوتار والأظافر في جسم الإنسان.
وبين سوخيخ انه من كيلوغرام واحد من الكتلة الحيوية لقنديل البحر، يمكن استخلاص 185 ملليغراما من البروتين للاستخدامات الطبية المحتملة، وتبلغ قدرة هذا الكولاجين على الاحتفاظ بالماء ضعف قدرة الشاش الطبي، لذا يمكن استخدام المواد الإسفنجية من قنديل البحر في الضمادات.
وأوضح المتخصص أن نقائه عالي، وأن هذا الكولاجين يُضاهي في خصائصه المستحضرات الحيوانية، كما أن نشاطه البيولوجي وتوافقه مع جسم الإنسان أعلى. ومع ذلك، من الضروري تحسين ظروف الحصول على الكولاجين من هذه الكتلة الحيوية؛ فالطريقة التي استخدموها تُعطي عائدًا أقل من 0.02%"، وقد حظيت هذه الدراسة بدعم وزارة العلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي.